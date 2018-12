To je dobrý rozpočet. Kdyby byl ovšem příští rok konec světa, kritizuje opozice vládu

Opoziční strany před středečním hlasováním Poslanecké sněmovny kritizují vládní návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska by byl dobrý jen v případě, kdyby příští rok nastal konec světa. Proti návrhu se postavili i Starostové a SPD, lidovci by rozpočet mohli eventuálně podpořit, pokud prosadí tři priority.

Vedení komunistů o víkendu přijalo usnesení, že by poslanci strany měli rozpočet pomoci vládě ANO a ČSSD prosadit, pokud uspějí klíčové pozměňovací návrhy s podporou KSČM.

Lidovci chtějí poslat zhruba miliardu korun navíc na sociální služby, většinu do platů, klíčové jsou pro ně i změny ve školství a u policistů a hasičů, kde vidí problém v nástupních platech. "Budou-li tyto klíčové parametry splněny, jsme připraveni jednat o podpoře rozpočtu. Pokud ne, nepodpoříme ho," řekl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Bývalý ministr financí Kalousek připomněl, že TOP 09 pro zákon ruku nezvedne, i kdyby uspěly návrhy změn od středopravicových stran. "Nemůžeme rozpočet podpořit, byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa," uvedl. Místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová zopakovala, že TOP 09 chce zkrátit rozpočet prezidentské kanceláře o symbolických 450 tisíc korun, které by mohla stát plánovaná cesta prezidenta Miloše Zeman do Číny. Prezident chce podle ní vést ČR na východ, s čímž TOP 09 nesouhlasí.

STAN rozpočet nepodpoří. "Je to smutný pohled na nekompetenci, která je do něj ze strany vlády vložena," řekl šéf poslanců STAN Jan Farský. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj v rozpočtu "rozdává úplatky", aby před voliči zakryl své hříchy. STAN chce v rozpočtu v rámci změn dát 5,3 miliardy navíc na mzdy pedagogů a čtyři miliardy na silnice nižších tříd. V pozměňovacích návrzích chce zajistit i podporu mateřských škol či obnovu památek.

Návrh nepodpoří ani SPD. "Navyšují se obrovské peníze politickým neziskovým organizacím, neadresné dávky nepřizpůsobivým, ostatně už se kvůli tomu začali hádat i na vládní koalici," řekl ve čtvrtek předseda hnutí Tomio Okamura. SPD dále nesouhlasí s finanční podporou zahraničních misí nebo inkluze ve školství. Na plénu sněmovny vznese několik pozměňovacích návrhů.

Rozpočet počítá se schodkem 40 miliard korun, což je proti letošku o deset miliard méně, a s celkovými výdaji 1505 miliard korun. Poslanci v něm chtějí přesunout přes 130 miliard korun, tedy téměř desetinu jeho výdajů. Hlasování by se ve sněmovně mělo uskutečnit ve středu.

