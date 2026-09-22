Opozice kritizuje postup vládní koalice ve sněmovně. Vadí jim omezení interpelací

Opoziční strany kritizují postup koalice v práci sněmovny i při přípravě legislativy. Vadí jim, že mimořádná schůze ve čtvrtek omezí interpelace, občanští demokraté proto plánují otevřít na plénu témata mimo program svolané schůze.
Předseda ODS Martin Kupka novinářům řekl, že změna jednacího řádu dolní komory, která začne od úterý platit, opozici nezabrání, aby vynesla na světlo, kde vláda chybuje a na co neodpovídá. Jednat ODS chce například o útocích premiéra Andreje Babiše (ANO) na soudce či o tom, kam se poděl návrh na očkování v lékárnách.
Opozice také dokončuje sběr podpisů pro svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě, v týdnu se lídři sejdou nad načasováním podání návrhu, řekl Kupka.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na tiskové konferenci kritizoval, že se má uskutečnit mimořádná schůze s 15 body programu. „To pak není žádná mimořádná reakce na jednu mimořádnou záležitost, ale program menší řádné schůze,“ uvedl. Vadí mu i to, že kvůli úternímu dopolednímu začátku není dost času na jednání poslaneckých klubů či sněmovního grémia, což se stíhá při běžném začátku zasedání ve 14:00. „Procedura není kulisa jednání sněmovny, je to podmínka kvalifikovaného rozhodování,“ dodal.
První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil kritizoval také to, jak často posílá vláda klíčové normy do sněmovny ve formě poslaneckých návrhů. „K čemu máme ministerstvo spravedlnosti a desítky legislativců, když klíčová norma jako trestní zákoník je novelizována pouze poslanci,“ uvedl. Vadí mu i opakované Babišovy útoky na soudy, podle Pospíšila přesahují hranice běžného politického boje a poškozují zájmy ČR. Podle poslance ODS Karla Haase se projednává pět novel trestního zákoníku, z toho pouze dvě vládní, ani jedna nezahrnuje analytickou část.
Šéfka pirátských poslanců Olga Richterová novinářům řekla, že čtvrteční mimořádná schůze oproti interpelacím umožní položit mnohem menší množství otázek. „Rozhodně nepřijdou odpovědi a nepřijde možnost se dovyptat,“ uvedla. Babiš a šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) se podle ní bojí otázek, jak vládnou. „Budeme se na to ptát způsobem, jaký bude umožněn,“ řekla.
Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová uvedla, že předsedovi sněmovny vyjádřily opoziční strany znepokojení kvůli tomu, jak mimořádné schůze svolal. Nerozumí třeba tomu, proč jsou v týdnu mimořádné schůze dvě, nikoli pouze jedna. Za populistické Šebelová označila svolání čtvrteční schůze ke zmrazení platů politiků. Oznámila, že opozice zablokuje projednávání ve zrychleném režimu, protože chce podávat pozměňovací návrhy, například ke změnám výše poslaneckých náhrad.
Okamura má postoj za pokrytecký. „Sami na sobě šetřit nechtějí, rozpočet kritizují,“ uvedl. Vláda v pondělí schválila rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun, opozice výši deficitu kritizuje. Pokud zrychlené projednání zmrazení poslaneckých platů opozice zablokuje, nebude je možné snížit na úroveň loňského roku, konstatoval Okamura.
Poslanci by se v úterý měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy.
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