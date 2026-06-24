Opozice jásá, Macinka mluví o ústavním puči. Verdikt soudu rozvířil vášně

Rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), který ve středu nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře, vyvolalo okamžitou lavinu reakcí. Zatímco opoziční politici mluvili o vítězství zdravého rozumu, druhá strana barikády zpochybňovala nestrannost soudců.
Rozhodnutí okamžitě vyvolalo ostré reakce napříč politickou scénou. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil jak Pavlovu kompetenční žalobu, tak středeční předběžné opatření ÚS za pokus o ústavní puč. Současně ovšem uvedl, že ministerstvo prezidenta ve čtvrtek na summit NATO doakredituje. O dalším postupu se prý rozhodne příští pondělí.
O smířlivém tónu však nemůže být řeč. Macinka prohlásil, že žádné zahlazování sporů s Hradem nepřipadá v úvahu a celý postup prezidenta vnímá jako akt nepřátelství. Na neformální večeři před jednáním NATO prezident podle něj nebude, protože pozvánka přišla jmenovitě premiérovi.
Podobně se vyjadřoval i Václav Klaus. „Je to od prezidenta republiky naprosté překročení Rubikonu. Je to pokus zaútočit na systém parlamentní demokracie touto nepřímou formou,“ prohlásil ve středu bývalý prezident. „Je to pokus o ústavní převrat (...). Opakuji, je to překročení Rubikonu našeho polistopadového období. Vracíme se někam daleko před listopad 89,“ uvedl Klaus ještě před Macinkovým vyjádřením.
Podobně rozhořčeně reagoval třeba i vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy). „Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci: zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení,“ napsal Seznam Zprávám. „Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ dodal Turek.
Premiér Andrej Babiš (ANO) jen stroze uvedl, že „nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu“ respektuje.
Předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura zase zmínil podjatost ústavních soudců. „Z mého pohledu je to velmi podivná situace. Všichni víme, že ústavní soudci jsou jmenováni panem prezidentem, to mohl být důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň jsou jmenováni na návrh Senátu, kde má většinu opozice. A pan prezident je lídrem opozice,“ řekl Okamura.
„Hned mi jako první vytanulo na mysl toto… Běžný občan by čekal roky i déle a tady se dějí věci, které nejsou z hlediska rovnosti před soudem standardní,“ dodal.
Ozval se i bývalý prezident Miloš Zeman. Podle něj je Ústavní soud podjatý, protože Petr Pavel jmenoval většinu jeho členů, přičemž rychlost bezprecedentního rozhodnutí o složení delegace na summit NATO je podle Zemana jen dalším důkazem této podjatosti. „Úkolem Ústavního soudu rozhodně není určovat složení vládních delegací. Obávám se o charakter naší země i o rovnováhu mezi nejvyššími ústavními institucemi,“ uvedl exprezident.
Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (PRO) rozhodnutí také odsoudil. „Jediný pilíř argumentace ÚS je naprosto vyfabulovaný a postrádá reálný základ. Je to obrovská prohra nás všech, neboť dojde k dalšímu podlomení důvěry našich občanů ve vládu práva v České republice,“ uvedl.
„Pane Macinko, objednávejte letadlo“
Naopak radostně reagovala na rozhodnutí ÚS opozice. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel po zveřejnění rozhodnutí stručně vzkázal ministrovi zahraničí Petru Macinkovi: „Pane Macinko, objednávejte letadlo.“
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib byl výrazně ostřejší. „Pane Babiši, tady to máte od Ústavního soudu černé na bílém. Přestaňte ztrapňovat sebe i Česko. Prezident Pavel má reprezentovat ČR na summitu NATO!“ uvedl na sociálních sítích.
Podobně reagoval i šéf STAN Vít Rakušan. Podle něj bylo předběžné opatření logickým krokem vzhledem k blížícímu se summitu a termínům pro akreditaci. Současně dodal, že bude sledovat, zda vláda rozhodnutí soudu bez výhrad přijme. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ uvedl.
Bývalý předseda lidovců Marian Jurečka pak označil spor za zbytečný. „Nebýt velkého ega jednoho zastydlého puberťáka, který je shodou okolností ministrem zahraničí, a jeho zmocněnce pro nic, vůbec bychom to nemuseli řešit,“ prohlásil. Připomněl, že prezidenti na summitech NATO zastupovali Českou republiku dlouhodobě a že současná hlava státu má v bezpečnostní oblasti mimořádnou zkušenost.
Také předseda ODS Martin Kupka ocenil rychlost Ústavního soudu. Podle něj bylo zřejmé, že odklady rozhodnutí o složení delegace byly součástí snahy prezidentovi účast na summitu zkomplikovat. „Předběžné opatření je správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu,“ uvedl.
Pavel rozhodnutí vítá
Sám prezident se k rozhodnutí vyjádřil na síti X: „Vítám, že Ústavní soud vydal předběžné opatření, které reflektuje dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování země na summitu NATO. Opatření také garantuje, že účast na jednání bude řádně připravena a administrativně zvládnutá,“ napsal Pavel.
Zároveň zdůraznil, že si uvědomuje, že nejde o konečné rozhodnutí ve sporu. Podle svých slov proto vyčká na další postup Ústavního soudu, který bude teprve rozhodovat o samotné kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí prezidenta a vlády při zastupování státu navenek.
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