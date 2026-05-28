Opozice chce ve Sněmovně vytvořit platformu pro nevládní organizace

Sněmovní pozice chce vytvořit trvalou platformu, ze které by mohly nevládní organizace hájit práva lidí, které zastupují, a připomínkovat legislativní návrhy. Po čtvrteční schůzce s desítkou expertů zástupci opozičních stran na tiskové konferenci informovali, že příští týden uspořádají seminář a chtějí založit i zvláštní komisi.
Doufají nicméně, že to nebude nutné a že premiér Andrej Babiš (ANO) přehodnotí záměr zázemí rad z úřadu vlády přesunout na jednotlivá ministerstva. Krok podle nich oslabuje koordinační roli rad a zasáhne výkon některých agend.
Vláda minulé pondělí schválila na návrh Babiše a ředitelky úřadu vlády Tünde Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že se převáděná témata týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
Experti na problematiku lidských práv navrhují místo přesunu zřízení samostatné vládní sekce, pod kterou by spadaly odbory a oddělení lidských práv, národnostních menšin, rovnosti žen a mužů, pro romské záležitosti či pro zdravotně postižené. V čele by byl vrchní ředitel. Protidrogoví experti prosazují vznik samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
Opozice chce platformou vytvořit prostor pro nevládní organizace v době, kdy věc není vyřešena. "Jde o to, aby se agenda na úřad vlády vrátila, tam patří, jedině tam je možné opravdu dobře koordinovat výkon těch práv," uvedl předseda ODS Martin Kupka s tím, že opoziční platforma by mohla být jakýmsi bypassem.
Pro nevládní organizace by sloužila jako místo, které dovolí sledovat dopady připravované legislativy pro jimi chráněné skupiny. "Hlas zdravotně handicapovaných, hlas těch, kteří hájí lidská práva, by se tak dostával do české legislativy naším prostřednictím," popsal Kupka záměr.
Na seminář pozvala opozice jak zástupce nevládních organizací, tak patřičných ministerstev. "Řešení je, aby premiér uznal chybu, ale uvidíme, možná přijde s jiných rozumným návrhem. Pro nás je důležité, aby nadále jak administrativně, tak expertně bylo pokryto vše to co, bylo pokryto, ne aby to bylo rozprášeno," doplnila poslankyně ODS Eva Decroix.
Experti hodnotí rozhodnutí vlády jako oslabení tématu lidských práv a závislostí a rozbití dosavadního nadresortního systému. Po středečním jednání se zástupci odborníků zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá uveda, že premiér do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k vládnímu záměru přesunout agendu z úřadu vlády do čtyř ministerstev. Do pondělí oznámí výsledek.
