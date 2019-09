Zvažte případnou milost pro Babiše, vyzvala opozice prezidenta

Předsedové některých opozičních stran ve sněmovně po společném jednání v úterý odpoledne podepsali prohlášení, ve kterém vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby zvážil případnou milost pro premiéra Andreje Babiše.

Zástupci ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se po čase opět sešli na společném jednání. Zatímco letos v červnu se dohodli na tom, že budou podporovat vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, tentokrát jednali kvůli oznámení prezidenta Miloše Zemana, že je připravený udělit milost v kauze Čapí hnízdo Babišovi a dalším stíhaným.

Ve společném prohlášení vyzvali prezidenta, aby zvážil případnou milost pro premiéra Andreje Babiše v případě, že by pokračovalo Babišovo trestní stíhání. Stejně tak vyzvali prezidenta a premiéra, aby se zdrželi komentářů k této kauze.

Městské státní zastupitelství v Praze sice stíhání Babiše i dalších obviněných zastavilo, ale vše může ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Babiš už dříve prohlásil, že by Zemanovu abolici nepodepsal a tedy ani nepřijal.

"Pan premiér by měl dvě dvě možnosti - buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm," sdělil prezident Zeman.

"Abolici bych nepřijal. Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky," zareagoval Babiš. Podle něj to jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, "že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu".