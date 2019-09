Zvažte případnou milost pro Babiše, vyzvala opozice prezidenta

Zástupci některých opozičních stran ve sněmovně po společném jednání v úterý odpoledne podepsali prohlášení, ve kterém vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby zvážil odvolání případné milosti pro premiéra Andreje Babiše. Kromě předsedů ODS, pirátů, KDU-ČSL a STAN se jednání účastnila první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zástupci ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se po čase opět sešli na společném jednání. Zatímco letos v červnu se dohodli na tom, že budou podporovat vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, tentokrát jednali kvůli oznámení prezidenta Miloše Zemana, že je připravený udělit milost v kauze Čapí hnízdo Babišovi a dalším stíhaným.

Ve společném prohlášení vyzvali prezidenta, aby zvážil případnou milost pro premiéra v případě, že by pokračovalo Babišovo trestní stíhání. Stejně tak vyzvali prezidenta a premiéra, aby se zdrželi komentářů k této kauze.

"Obracíme se na prezidenta republiky, aby ještě jednou zvážil a přehodnotil svoji úvahu o rozhodnutí nepokračovat v trestním řízení vůči předsedovi vlády v takovém případě, pokud by nejvyšší státní zástupce rozhodl obžalovat předsedu vlády. Jsme přesvědčeni, že v tomto konkrétním případě už samotné úvahy poškozují důvěru veřejnosti v rovnost občanů před zákonem," přečetl první část prohlášení šéf ODS Petr Fiala.

V další části prohlášení přivítali slova Babiše o tom, že by nepřipojil podpis pod milost a nezmocní k tomu ani žádného jiného člena vlády. "Vyzýváme prezidenta a předsedu vlády, aby se od nynějška v dalších týdnech a měsících vyvarovali při veřejném vystupování komentování práce rozhodnutí státních orgánů vůči předsedovi vlády, aby nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o jejich ovlivňování prostřednictvím politického vlivu a ústavních pravomocí, kterými disponuje prezident, jakož i prostřednictvím ústavních kompetencí a politického a ekonomického a mediálního vlivu, kterým disponuje předseda vlády," zní poslední část prohlášení.

Fiala následně připustil, že opozice ve sněmovně je slabá, ale podle něj není možné mlčet. "Domníváme, že jsou situace, ve kterých je potřeba vyjádřit stanovisko, říci, že nám to není jedno a postavit se společně za nějakou věc," řekl. Podobně mluvili i zástupci dalších stran. "Pokud premiér mluví o tom, že justice je spravedlivá jenom když bude zproštěn stíhání a nepůjde k soudu, a pan prezident hovoří o tom, ať do toho už nikdo nešťourá a sám nastíní, jaký bude další vývoj, tak je to špatně," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"V tuto chvíli mlčet by byla jednoznačná neodpovědnost nás politiků za to, jakým zpsůobem tady nakládáme se zákony, Ústavou a zodpovědností nejvyšších ústavních činitelů," přidal se předseda lidovců. "V situaci, kdy jsou tady tendence neměřit všem stejným metrem, a kdy se zdá, že někteří si jsou tady rovnější, je důležité vyslat signál, že nám to není jedno," dodal.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrdila, že veřejnost je vyzývá, aby zamezili jednání prezidenta. "Nemáme moc možností. Ale konáme ve chvíli, kdy cítíme, že je ohrožen právní stát. A i tato symbolika, která pro mnohé může znamenat třeba jen slova, má velký dopad. A to ten, že jsou tady politici, kterým záleží na právním státu," prohlásila.

V souvislosti se slibem Babiše, že by milost nepřijal, sdělil šéf STAN Vít Rakušan, že u něj nedojde "k názorovým posunům". "Doufejme, že pan premiér své slovo dodrží," řekl Rakušan.

Rozhodnutí může zvrátit jen nejvyšší státní zástupce

Městské státní zastupitelství v Praze sice stíhání Babiše i dalších obviněných zastavilo, ale vše může ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Babiš už dříve prohlásil, že by Zemanovu abolici nepodepsal a tedy ani nepřijal.

"Pan premiér by měl dvě dvě možnosti - buď se podrobit dalšímu dlouhodobému zpolitizovanému procesu, nebo přijmout abolici. Buď to musí spolupodepsat, nebo pověřit nějakého člena vlády, takže je to svým způsobem na něm," sdělil prezident Zeman.

"Abolici bych nepřijal. Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky," zareagoval Babiš. Podle něj to jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, "že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu".