Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Opilý pořezal generála, utekl do auta a ujel. Vojákovi z Brna hrozí deset let vězení

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Státní zástupce po pěti měsících dokončil prověřování útoku nožem na generála Romana Hyťhu, jednoho z nejvyšších armádních velitelů a blízkého kolegu Karla Řehky. Trestně stíhán je nyní mladý voják, který Hyťhu loni v září v brněnském klubu Alterna pořezal. Jak upřesnil dozorující státní zástupce Arne Nekula, pokud se u soudu prokáže jeho vina, hrozí obviněnému až desetileté vězení.

Generál Roman Hyťha je jedním z nejbližších kolegů Karla Řehky. Ovšem poté, co se 26. září 2025 zúčastnil incidentu v Brně, při němž mu jiný voják pořezal ruku, je jeho další kariéra nejistá.
Generál Roman Hyťha je jedním z nejbližších kolegů Karla Řehky. Ovšem poté, co se 26. září 2025 zúčastnil incidentu v Brně, při němž mu jiný voják pořezal ruku, je jeho další kariéra nejistá.Foto: Economia
Reklama

Prověřování krvavého inicidentu trvalo necelý půlrok. Po dokončení všech potřebných analýz je o něco jasněji, jak podivný konflikt, po němž zůstal Roman Hyťha s dlouhou řeznou ranou na ruce několik dní ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, proběhl. A je také zřejmé, že s trestem vyvázne jen mladší voják. Právě jej totiž nyní státní zástupce obvinil.

Související

„Bylo zahájeno trestní stíhání útočníka s nožem jednak za samotné napadení poškozeného, a to nakonec – po opatření všech znaleckých posudků, expertiz, vyjádření a dalších podkladů – pro zločin těžkého ublížení na zdraví spáchaný v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví,“ upřesňuje Arne Nekula, dozorující brněnský státní zástupce.

Potvrdil i spekulace, že v konfliktu sehrál roli alkohol. A to prý dokonce ve výrazném množství.

Ve svém vyjádření totiž dále píše: „Neboť jednání se útočník dopustil veřejně a na místě veřejnosti přístupném, jednak za jeho následné jednání spočívající po útěku z místa činu, v řízení osobního motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost k této činnosti vlivem značného množství požitého alkoholu."

Reklama
Reklama

Pokud se u soudu prokáže vina mladého vojáka, hrozí mu až deset let za mřížemi. Nejmírnější sazba pak činí 36 měsíců.

Související

Deník Aktuálně.cz se už delší dobu pokouší s vojákem, který Romana Hyťhu v podzemí klubu Alterna pořezal nožem, spojit. Generální štáb i velitelství informačních a kybernetických sil, v jehož jednotce útočník působí, však veškeré žádosti odmítají.

Zatímco Hyťhovi incident významně narušil kariéru a kvůli expirující bezpečnostní prověrce skončil na generálním štábu a pracuje na odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany, voják, jenž jej pořezal, nijak potrestán nebyl.

To se může změnit až nyní, když byl obviněn. Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu, v pátek reportérovi deníku Aktuálně.cz odpověděl, že velení kybernetických sil dosud Vojenská policie o posunu v případu oficiálně neinformovala, a věc se tak rozhýbe nejspíš na začátku března.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kráter Sinila na Diengské plošině, dnes klidná vodní hladina, v roce 1979 zdroj smrtícího oxidu uhličitého. Těžký plyn se po erupci tiše rozlil do okolních údolí a připravil o život 149 lidí. Fotografie vznikla před rokem 2017.
Kráter Sinila na Diengské plošině, dnes klidná vodní hladina, v roce 1979 zdroj smrtícího oxidu uhličitého. Těžký plyn se po erupci tiše rozlil do okolních údolí a připravil o život 149 lidí. Fotografie vznikla před rokem 2017.
Kráter Sinila na Diengské plošině, dnes klidná vodní hladina, v roce 1979 zdroj smrtícího oxidu uhličitého. Těžký plyn se po erupci tiše rozlil do okolních údolí a připravil o život 149 lidí. Fotografie vznikla před rokem 2017.

Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem

Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.

Valeria Bruni Tadeschiová ve filmu L’Attachement, který vypráví o ženě, jež naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda.
Valeria Bruni Tadeschiová ve filmu L’Attachement, který vypráví o ženě, jež naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda.
Valeria Bruni Tadeschiová ve filmu L’Attachement, který vypráví o ženě, jež naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda.

Film L’Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L’Attachement“ režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.

Reklama
Andorra World Cup Alpine Skiing
Andorra World Cup Alpine Skiing
Andorra World Cup Alpine Skiing

První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku

Ester Ledecká obsadila v prvním závodě po olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo desáté místo ve sjezdu na Světovém poháru v Soldeu. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa zaostala o 1,27 sekundy za vítěznou Švýcarkou Corinne Suterovou. Druhá byla Rakušanka Nina Ortliebová, třetí příčku vybojovala Italka Sofia Goggiaová.

Reklama
Reklama
Reklama