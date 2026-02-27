Opilý pořezal generála, utekl do auta a ujel. Vojákovi z Brna hrozí deset let vězení

Státní zástupce po pěti měsících dokončil prověřování útoku nožem na generála Romana Hyťhu, jednoho z nejvyšších armádních velitelů a blízkého kolegu Karla Řehky. Trestně stíhán je nyní mladý voják, který Hyťhu loni v září v brněnském klubu Alterna pořezal. Jak upřesnil dozorující státní zástupce Arne Nekula, pokud se u soudu prokáže jeho vina, hrozí obviněnému až desetileté vězení.
Prověřování krvavého inicidentu trvalo necelý půlrok. Po dokončení všech potřebných analýz je o něco jasněji, jak podivný konflikt, po němž zůstal Roman Hyťha s dlouhou řeznou ranou na ruce několik dní ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, proběhl. A je také zřejmé, že s trestem vyvázne jen mladší voják. Právě jej totiž nyní státní zástupce obvinil.
„Bylo zahájeno trestní stíhání útočníka s nožem jednak za samotné napadení poškozeného, a to nakonec – po opatření všech znaleckých posudků, expertiz, vyjádření a dalších podkladů – pro zločin těžkého ublížení na zdraví spáchaný v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví,“ upřesňuje Arne Nekula, dozorující brněnský státní zástupce.
Potvrdil i spekulace, že v konfliktu sehrál roli alkohol. A to prý dokonce ve výrazném množství.
Ve svém vyjádření totiž dále píše: „Neboť jednání se útočník dopustil veřejně a na místě veřejnosti přístupném, jednak za jeho následné jednání spočívající po útěku z místa činu, v řízení osobního motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost k této činnosti vlivem značného množství požitého alkoholu."
Pokud se u soudu prokáže vina mladého vojáka, hrozí mu až deset let za mřížemi. Nejmírnější sazba pak činí 36 měsíců.
Deník Aktuálně.cz se už delší dobu pokouší s vojákem, který Romana Hyťhu v podzemí klubu Alterna pořezal nožem, spojit. Generální štáb i velitelství informačních a kybernetických sil, v jehož jednotce útočník působí, však veškeré žádosti odmítají.
Zatímco Hyťhovi incident významně narušil kariéru a kvůli expirující bezpečnostní prověrce skončil na generálním štábu a pracuje na odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany, voják, jenž jej pořezal, nijak potrestán nebyl.
To se může změnit až nyní, když byl obviněn. Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu, v pátek reportérovi deníku Aktuálně.cz odpověděl, že velení kybernetických sil dosud Vojenská policie o posunu v případu oficiálně neinformovala, a věc se tak rozhýbe nejspíš na začátku března.
