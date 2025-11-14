Domácí

Před lety napadl taxikáře skleněnou lahví a faráře pobodal. Muž nyní žádá o milost

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Dušana Kazdy, jenž usiloval o podmíněné propuštění z doživotního trestu. Ve vězení je kvůli vraždě pětasedmdesátiletého faráře v Dubu nad Moravou na Olomoucku, kterou spáchal v roce 2002. O podmíněné propuštění požádal o 20 let později, ostravské soudy mu však nevyhověly. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, stručné usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Trestní soudy se návrhem stěžovatele velmi podrobně zabývaly a detailně zkoumaly, zda je naplněno riziko opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu. Jejich úvahy jsou logické a přezkoumatelné," stojí v usnesení.

Související

Za vraždu manželky dostal 17 let, fingovanou sebevraždu sváděl na syna

Ilustrační snímek / Nůž / Pobodání / Zločin / Krimi / Černá kronika / Vražda / Útočník / Shutterstock / 1

Okresní i Krajský soud v Ostravě vycházely hlavně ze znaleckých posudků a z hodnocení Kazdova chování ve věznici. Výkon trestu prý sice měl na Kazdu jistý pozitivní efekt, přesto zůstává jeho pobyt na svobodě pro společnost nebezpečný. Existuje riziko opětovného násilného chování.

V ústavní stížnosti Kazda uvedl, že splnil veškeré zákonné podmínky pro podmíněné propuštění. Je si prý vědom hrůznosti činu, jehož se dopustil, avšak má za to, že se ve vězení napravil. ÚS jeho stížnost pokládal za zjevně neopodstatněnou.

Kazda v roce 2002 podle pravomocného verdiktu nejprve napadl lahví od piva taxikáře, který ho vezl domů z restaurace v Prostějově. S ukradeným vozem dojel do Dubu nad Moravou, kde se auto porouchalo. Faráře požádal o ošetření ruky, kterou si poranil při útoku na taxikáře. Při odchodu udeřil kněze do krku, podkopl mu nohy a několikrát mu šlápl do obličeje. Poté duchovního bodl do krku.

Ze zvědavosti prošel faru a při odchodu ještě zasekl faráři do hlavy sekyru. Pak si zavolal taxi a odjel do Přerova, kde se ráno udal na policii. Znalci tehdy označili Kazdu za predátora, který vraždí zákeřně a vybírá si slabou oběť. Soud jej pokládal za nebezpečného recidivistu, už dříve byl totiž trestaný za násilnou trestnou činnost.

Kazda se v roce 2003 u olomouckého krajského soudu k trestným činům přiznal a proti rozsudku se neodvolal.

 
Mohlo by vás zajímat

Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

Smrt v kombinaci s paralenem nebo alkoholem. "Regulace kratomu přišla moc pozdě"

Smrt v kombinaci s paralenem nebo alkoholem. "Regulace kratomu přišla moc pozdě"

Ženě rozsekal hlavu, další znásilnil. Lékař v neprůstřelné vestě si vyslechl trest

Ženě rozsekal hlavu, další znásilnil. Lékař v neprůstřelné vestě si vyslechl trest

"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají

"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají
28 fotografií
domácí Aktuálně.cz Obsah vražda farář Olomouc soud

Právě se děje

před 12 minutami
Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

Rozsáhlý případ úplatků při získávání řidičských průkazů policisté rozplétají již od roku 2022.
před 1 hodinou
Kdo byl záhadný tvůrce bitcoinu? Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota je strhující

Kdo byl záhadný tvůrce bitcoinu? Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota je strhující

Nevšední mix investigativní reportáže, biografie, napínavého románu a filozofické úvahy nad významem postavy, která změnila svět moderních financí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ronaldo má velký problém. Nebrečte, gestikuloval v Dublinu. Irové se mu vysmáli

Ronaldo má velký problém. Nebrečte, gestikuloval v Dublinu. Irové se mu vysmáli

Trenér fotbalistů Portugalska Roberto Martínez prohlásil, že červená karta pro Cristiana Ronalda v Irsku byla přísná.
před 1 hodinou
Smrt v kombinaci s paralenem nebo alkoholem. "Regulace kratomu přišla moc pozdě"

Smrt v kombinaci s paralenem nebo alkoholem. "Regulace kratomu přišla moc pozdě"

Kratom v mozku nasedá na stejné receptory jako heroin a jiné opiáty. Odborníci po regulaci prodeje u dětí volají roky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

ŽIVĚ
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ženě rozsekal hlavu, další znásilnil. Lékař v neprůstřelné vestě si vyslechl trest

Ženě rozsekal hlavu, další znásilnil. Lékař v neprůstřelné vestě si vyslechl trest

Muž, oblečený u soudu do neprůstřelné vesty, se k hrůznému činu v slzách v očích doznal.
před 1 hodinou

"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají

"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají
Prohlédnout si 28 fotografií
Markéta Pekarová Adamová navštívila Singapur a Filipíny na začátku loňského října. A dočkala se velkolepého přivítání, které se jen tak nevidí.
Sotva Pekarová vystoupila z letadla, už byly slyšet burácející bubny a hlasitá hudba z reproduktorů.
Další zprávy