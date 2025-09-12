Domácí

Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila

ČTK ČTK
před 46 minutami
Muž v autobusu v Brně vytáhl nůž, cestující ho odzbrojili. Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu, skončil v policejní cele. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí David Chaloupka. Událost, která se stala v pondělí odpoledne, se obešla bez zranění. Policie muže následně propustila, dodal Chaloupka.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Incident se stal v příměstském linkovém autobusu směřujícím do Ostopovic. Za jízdy jeden z cestujících náhle vstal, vytáhl nůž a začal s ním mávat před ženou, která seděla přes uličku. "Lidé v okolí však nezůstali lhostejní a pokusili se muže vlastními silami zpacifikovat. Největší zásluhu na jeho odzbrojení měl muž, který využil zhoupnutí vozu, jež agresora vyvedlo z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla," uvedl Chaloupka.

Cestující s mužem zápasil, dokud muži nůž nevytrhl z ruky. Řidič autobusu si situace uvnitř vozu všiml a zastavil, aby cestující mohli utéct do bezpečí.

"Zmateného muže následně zadržely přivolané policejní hlídky. Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu a putoval rovnou do policejní cely," uvedl mluvčí. Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl muž s nožem provádět a co jej k jeho jednání vedlo. Zjišťovat budou i jeho psychický stav a následně rozhodnou o právní kvalifikaci.

