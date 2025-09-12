Opilec v autobusu v Brně vytáhl nůž. Cestující ho odzbrojili, policie později pustila

Incident se stal v příměstském linkovém autobusu směřujícím do Ostopovic. Za jízdy jeden z cestujících náhle vstal, vytáhl nůž a začal s ním mávat před ženou, která seděla přes uličku. "Lidé v okolí však nezůstali lhostejní a pokusili se muže vlastními silami zpacifikovat. Největší zásluhu na jeho odzbrojení měl muž, který využil zhoupnutí vozu, jež agresora vyvedlo z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla," uvedl Chaloupka.
Cestující s mužem zápasil, dokud muži nůž nevytrhl z ruky. Řidič autobusu si situace uvnitř vozu všiml a zastavil, aby cestující mohli utéct do bezpečí.
"Zmateného muže následně zadržely přivolané policejní hlídky. Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu a putoval rovnou do policejní cely," uvedl mluvčí. Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl muž s nožem provádět a co jej k jeho jednání vedlo. Zjišťovat budou i jeho psychický stav a následně rozhodnou o právní kvalifikaci.