Co se dá během festivalu Open House navštívit v Dejvicích? Projděte se s námi Prahou

Byli jste někdy v Bulharské základní škole nedaleko stadionu Dukla? Pokud ne, můžete se do ní vydat o nadcházejícím víkendu, kdy do ní dveře otevře festival Open House. Při prohlídce se dozvíte třeba to, že ji v 70. letech minulého století navrhoval spoluautor zbořeného hotelu Praha a že má uvnitř stejný mramor, jaký je i v pražském metru.