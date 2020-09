Pravidla pro školy v přírodě jsou nejasná. Na letních táborech se virus téměř nešířil

Se začátkem školního roku se děti kromě výuky mohou těšit i na školy v přírodě. Pokud je totiž ředitelé škol na jaře nepřesunuli o rok či nezrušili, rozhodli se je uspořádat na podzim. Podle Asociace dětské rekreace se akce i za současného vývoje nákazy nadále plánují. Kvůli nejasným pokynům nového manuálu vydaného ministerstvy školství a zdravotnictví budou ale podle ní školy tlačeny je rušit.

"Jedna věta manuálu říká, ať je raději neděláme. Dále pak ale pan ministr řekne, že když se s řediteli domluvíme, nevidí v tom problém," popsal ředitel Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka s tím, že vydaným doporučením nerozumí.

Podle něj se totiž kvůli jejich formulaci do pořádání škol v přírodě ředitelům příliš nechce. "V jednom odstavci mají v manuálu napsáno, ať akce zváží. V druhém pak, že to není zakázáno," upřesnil Topinka.

To potvrzuje i zástupkyně ředitele Základní školy Stupkova v Olomouci Jana Procházková. "Školy v přírodě letos nepořádáme kvůli obavám ze zhoršení epidemiologické situace," popsala pro Aktuálně.cz.

Jménem své asociace se proto Topinka otevřeným dopisem obrátil na ministra školství Roberta Plagu a hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Požaduje v něm upřesnění podmínek, za kterých se například podle semaforu ukazujícího vývoj nákazy mohou školy v přírodě konat.

"Hlavní roli by dle našeho názoru měla hrát situace v regionu sídla školy," napsal Topinka. Systém propojení pořádání škol v přírodě a semaforu by pak podle něj mohl fungovat podobně jako u případného rozšíření povinnosti nosit roušky.

Dále asociace ministerstvu školství navrhla, aby školy vycházely z podmínek pro pořádání letních táborů, které ministerstvo zdravotnictví vydalo v polovině května. Bez nich se totiž podle dopisu mohou ředitelé škol rozhodnout žádné nové akce v nastávajícím školním roce nepodepsat.

Asociace také vyzdvihla ekonomické ztráty ubytovatelů, dopravců a pracovníků cestovního ruchu. "Další rok už mnozí z nás za takové situace nemohou ekonomicky ustát," napsala asociace.

Ministerstva si přehazují odpovědnost

Na dopis zatím odpověď nedostala. Na dotaz Aktuálně.cz, proč manuál nenavrhuje stejná opatření, jaká platila i pro letní tábory, ale ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že školy v přírodě jsou regulované ministerstvem školství. Podle něj totiž patří do jiné oblasti než zotavovací akce pro děti, kam spadají třeba právě letní tábory. Ministerstvo školství však na stejný dotaz odmítlo odpovědět s tím, že věc spadá pod působnost ministerstva zdravotnictví.

"Jedná se o soukromé akce, za které nese odpovědnost daná škola. Proto ponecháváme rozhodnutí na ředitelích," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Klára Doláková. Podle ní je totiž rolí resortu apelovat na ředitele škol, aby se pokusili při pobytech zajistit co nejlepší úroveň hygieny. A to podle ní manuál reflektuje.

"Vycházelo se ze standardních protiepidemických opatření. Tedy zajištění pitné vody a stravování či požadavků na ubytování," popsala Doláková. Dodala, že zatímco na letní tábory se váže vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích, u škol v přírodě se jedná o samostatné předpisy.

Školy by ocenily manuál

Například ředitelka Základní školy Bosonožská v Brně Lenka Špačková by však metodiku konání škol v přírodě v manuálu spíše ocenila. Podle ní zatím škola neví, jak se ke konání podobných akcí vyjádří rodiče dětí.

"Budeme usilovat o to, aby jela jen jedna třída do menšího zařízení a nedocházelo ke kontaktům s žáky z jiných škol. Dodržení hygienických podmínek by bylo na provozovateli. Ujasnili bychom si však jistě naše požadavky," popsala Špačková případnou podobu školy v přírodě.

Stejně tak by manuál ke školám v přírodě uvítal i ředitel Základní školy Sportovní v Uherském Hradišti Milan Melichárek. "Školu v přírodě odloženou z května plánujeme uspořádat v září," uvedl pro Aktuálně.cz Melichárek s tím, že o zvláštních podmínkách po domluvě s hygienickou stanicí zatím škola neuvažuje. "Vše však budeme upřesňovat v týdnu před samotnou školou v přírodě," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví se však pravidla měnit nechystá. Mluvčí Doláková uvedla, že manuál primárně vytvořilo ministerstvo školství a aktualizovat protiepidemická opatření bude resort zdravotnictví až podle dalšího vývoje.

Školy v přírodě jsou bezpečnější než tábory

Využití hygienických podmínek pro letní tábory považuje ředitel Asociace dětské rekreace za vhodné i proto, že se na nich koronavirus příliš nešířil. "Víme o osmi takových táborech v celé republice při asi 250 tisících dětí. Jde tedy o celkem zanedbatelný výskyt," přiblížil Topinka pro Aktuálně.cz. Co se členských táborů asociace týče, objevila se nákaza koronavirem u tří z nich.

Také z toho důvodu podporuje asociace uspořádání škol v přírodě. "Lze je konat za jakýchkoli podmínek tak, aby byla dodržena opatření jako ve škole. Je třeba si uvědomit, že se ale z větší části odehrávají venku či ve volné přírodě," uvedl Topinka. Dodal, že splnění hygienických podmínek by tak mělo být na výletech jednodušší.

Jeho názor potvrzuje také ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Kateřina Hochmalová z liberecké hygienické stanice. Z pohledu rizika nákazy jsou dle ní takové školní akce podstatně bezpečnější než letní tábory. "Na ty se totiž sjíždí děti z celé republiky. Samozřejmě to ale neplatí bezvýhradně," řekla Aktuálně.cz.

Děti totiž také podle ní hodně pobývají venku a nemísí se s dalšími kolektivy. Na místo pobytu by se pak ale měly dopravovat vyhrazenými dopravními prostředky, ne veřejnou dopravou. Na podzim má liberecká hygienická stanice dle jejích informací v současnosti nahlášeno 37 škol v přírodě.

Hygiena vyjížděla na tábory hlavně kvůli trasování

Krajské hygienické stanice oslovené Aktuálně.cz se shodují na tom, že školy v přírodě pořádány být mohou. Záleží podle nich ale na epidemiologické situaci. Upozorňují také na dodržení hygienických opatření, která by případně měla být i zpřísněna.

Podle vedoucího tábora organizace Lipka Václava Koláře si na ně děti poměrně dobře zvykly. "Na našem táboře jsme nemuseli dodržovat nejpřísnější nařízení, šlo o dezinfikování rukou před jídlem, oddělené umývání pro děti a kuchaře a klasická opatření u nemocných," popsal pro Aktuálně.cz. Opatření podle něj nesmyslná nebyla, mohla být ale lépe definovaná.

"Kamarádovi na tábor přijela hygienická kontrola a dohadovali se s ním kvůli formulaci některých nařízení," vysvětlil Kolář s tím, že nařízení se zaměřují hlavně na čištění povrchů či zamezení kontaktu dětí s jídlem pro všechny. Šíření vzduchem se ale podle něj zabránit nedá.

Krajské hygienické stanice potvrzují, že výskyt koronaviru na letních táborech se držel v menším počtu. V Karlovarském kraji se například nenašel žádný takový tábor, v Libereckém pak došlo k šetření nákazy od začátku prázdnin pětkrát. "V žádném z nich se onemocnění nepotvrdilo," uvedla tamní ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Kateřina Hochmalová.

Naopak v Královéhradeckém kraji, kde bylo u táborů hygieně podezření na koronavirus nahlášeno dvakrát, se diagnóza potvrdila u tří osob. V Plzeňském kraji pak hygienici řešili nákazu jen jednou na táboře v Letinech. "Jednalo se o přenos koronaviru z rodiny," upřesnila pro Aktuálně.cz ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Petra Langová.

K případnému testování dětí na táborech pak krajské hygieny přistupovaly odlišně. Podle mluvčí stanice v Karlovarském kraji Jany Háčkové vždy odbor zhodnotil situaci a podle té pak vyslal na místo sanitku nebo dal dotyčným pokyn, aby se k odběrovému místu dopravili vlastním vozem.

Mluvčí hygienické stanice v Moravskoslezském kraji Aleš Kotrla doplnil, že záleží na rizikovosti kontaktu mezi nemocným a účastníky. "Při testování na místě je nutné, aby měl tábor možnost zajistit zvýšené hygienické podmínky," vysvětlil Aktuálně.cz. Jako efektivnější vyhodnotily tuto metodu hygienické stanice v Královéhradeckém a Libereckém kraji.