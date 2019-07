Prošli jsme testy kvality, radují se Češi, kteří vyrábějí opalovací krém pro albíny

před 25 minutami

Opalovací krém pro africké albíny, se kterým přišli čeští vědci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, získal v Ghaně potvrzení o nezávadnosti. Může se tedy pokračovat v certifikaci, která je podmínkou pro to, aby se krém mohl v Ghaně prodávat. Autoři unikátního projektu, který vzniká i díky příspěvkům stovek českých dárců, očekávají, že do prodeje by mohl jít koncem roku.

"Včera jsme obdrželi výsledky, z jejichž očekávání jsem popravdě nespal asi tři noci. Ghana Standards Authority provedla tento měsíc několik testů nutných k registraci a distribuci produktu a náš krém pro albíny prošel ve všech bodech! Ještě nás čeká dlouhá cesta, protože přestože máme razítko (a víme, že funguje a není nijak závadný), řešíme například, že některé z vyrobených krémů jsou méně stabilní než jiné a musíme přijít na to, proč," uvedl tento týden koordinátor projektu Krémy pro albíny Lukáš Houdek. Právě on uspořádal minulý rok v září před svou dovolenou v Ghaně sbírku opalovacích krémů pro ghanské albíny. V zemi jsou totiž drahé a pro obyčejného člověka je to nedostupný výrobek. Ochota veřejnosti pomoct byla velká - do Afriky vezl 70 kilogramů krémů. Nakonec však vznikl projekt mnohem ambicióznější. Manufaktura v Africe Houdkovi se totiž ozval Vojtěch Kundrát z Fakulty chemické VUT v Brně, který se vývojem opalovacích krémů zabýval a chtěl přijít na to, jak vyrobit opalovací krém z lokálních surovin, aby si je mohli v Ghaně vyrábět sami. Další vědkyně z univerzity Andrea Hároniková pak recept vymyslela a dnes už se v Ghaně vyrábí i díky crowdfundingové kampani na HitHitu, kde se vybralo více než 300 tisíc korun. Lidé stále mohou přispívat na transparentní účet organizace Ifakara. "Já jsem pak společně s kolegy z ghanské organizace Engage Now Africa, která bude krém vyrábět v rámci svého albínského programu, pořídil základní vybavení pro naši manufakturu a zkusili jsme krém vyrobit tam. Různé problémy při výrobě jsme s Andreou konzultovali na dálku přes Messenger, než se nám povedlo v tamních polních podmínkách na plynovém vařiči krém skutečně vyrobit," popisuje Houdek začátky jejich manufaktury v Ghaně. Češka vymyslela opalovací krémy pro africké albíny. Lahvička vyjde na dva dolary číst článek "Hlavní složkou bude velmi kvalitní a levné místní bambucké máslo, které se krásně vstřebává a regeneruje pokožku. Mezi další přísady budou patřit například hydratační kokosový olej nebo avokádový olej a oxid titaničitý," popsala Hároniková před časem recepturu krému. Již dříve vyrobili prvních sto krémů, které následně představili v Akkře, hlavním městě Ghany, během Mezinárodního dne osvěty o albinismu. Díky tomu už se krém testuje v reálných podmínkách. "Pár desítek albínů krém užívá a dávají nám zpětnou vazbu. Od jedné rodiny například víme, že po několikaměsíčním užívání krému u jejich pětileté dcery, která byla věčně spálená, se její pokožka značně zlepšila (její fotky najdete ve fotogalerii, pozn. red.). Bambucké máslo totiž má regenerační účinky, a tak krém i kromě ochrany pokožku hydratuje," uvedl Houdek. Během vývoje krému však tým narazil i na nečekané problémy. "Největší výzvou zatím byla asi skutečnost, že jsme předpokládali, že v Ghaně bude podobně jako u nás běžně dostupná destilovaná voda, která tvoří zhruba polovinu produktu. Jenže ta se dá v Ghaně sehnat jen velmi obtížně a za velké peníze. Proto kolega chemik Vojta Kundrát v srpnu nainstaluje v Akkře zařízení, které bude vhodnou vodu pro výrobu krému vyrábět přímo na místě a v podstatě zdarma," vysvětluje Houdek. Albíni - oběti rituálních vražd Albíni jsou kvůli nedostatku melaninu mnohem náchylnější na rakovinu kůže, proto potřebují opalovací krémy. Ty jsou ale v afrických zemích velmi drahé, protože je používají převážně jen turisté a místní si je často nemohou dovolit. Opalovací krém vyrobený podle receptu českých vědců by ale měl být desetkrát levnější, než jsou krémy v Ghaně nyní - stát by měl přibližně tři americké dolary. 22 fotografií Foto: Albínům jde v Tanzanii o život. Pověrčiví lidé jim sekají ruce a prodávají je šamanům Rakovina kůže však není v Africe jediným nepřítelem albínů. Hrozbou je pro ně často i sama společnost. Hlavně v některých částech Afriky totiž lidé často věří, že albíni mají magickou moc. Například v Tanzanii dochází často k zabíjení nebo mrzačení albínů, protože místní šamani používají části jejich těl do lektvarů slibujících štěstí a bohatství. V Ghaně je situace o něco lepší, albíni nejsou přímo loveni, ale i tam musí čelit nadávkám, mají často zakázaný vstup do některých měst či se jich rodiče zříkají, protože je považují za kletbu rodiny. Lidé s albinismem v Ghaně bojují každou minutu, říká koordinátor projektu Krémy pro albíny Lukáš Houdek. | Video: DVTV | 11:58