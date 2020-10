Nemocných přibylo méně než před týdnem. Slováci začali plošně testovat, řeší fronty

Dlouhé fronty a problémy provázely dnes ráno na Slovensku zahájení plošného testování obyvatel na koronavirus, které potrvá do nedělního večera. Už před oficiálním zahájením ojedinělé akce svého druhu v Evropě čekali zejména ve větších městech lidé v řadě, armádě se pak nepodařilo včas otevřít všechna testovací místa. Přípravy na otestování obyvatel provázely potíže se zajištěním potřebného počtu zdravotníků. Testování je dobrovolné, podle rozhodnutí vlády se ale na obyvatele s negativním testem od pondělí nebude vztahovat zákaz vycházení.

Kabinet premiéra Igora Matoviče si od akce slibuje odhalení ohnisek nákazy koronavirem poté, co počty nakažených v pětimilionové zemi začaly v říjnu výrazněji stoupat. Úvodní fáze testování obyvatel starších deseti let se uskutečnila minulý týden ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde se podařilo odhalit na 5594 nakažených. To představovalo bezmála čtyři procenta z celkového počtu téměř 141 000 otestovaných.