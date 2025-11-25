V noci po Česku sněžilo, na silnicích hrozí náledí. Problémy jsou hlavně na Vysočině

Na rozdíl od pondělí dnes počasí nezpůsobilo větší problémy v městské dopravě v Pardubicích. "V pondělí jsme měli na některých linkách na Semtín a Globus až 137 minut zpoždění. Dnes je to celkem v pohodě, zpoždění jsou nanejvýš jednotky minut," řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
"Máme nyní venku na ošetření silnic druhých a třetích tříd 41 vozidel zimní údržby z celkového počtu asi 150, které můžeme okamžitě nasadit. Nejvíce jich je na Kutnohorsku. Silnice jsou ve většině případů mokré, kryté chemickým posypem," uvedl Radek Salač z dispečinku krajské správy k aktuální situaci ve Středočeském kraji.
Policie zaznamenala od 6:30 do 8:30 ve Středočeském kraji 23 nehod, což je podle ní standardní počet. Řidiči havarovali například na Rakovnicku, Kladensku či Příbramsku. "Je to standardní počet nehod, nijak se to nevymyká," uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Nelze podle něj ani tvrdit, že nehody souvisely s počasím.
"Během dnešního dne může místy napadnout 1 až 10 cm nového sněhu a ojediněle i více a to i v nižších polohách. Nejvyšší teploty vystoupí na -1 až +3 °C, na východě Moravy až +5 °C," doplnili na síti X meteorologové.
Počasí u nás ovlivňuje zvlněné frontální rozhraní postupující jen zvolna k východu .
☃V průběhu noci se v pásu jižní Čechy, Vysočina a severní Morava vyskytovaly srážky, zpočátku ojediněle mrznoucí postupně přecházející do sněžení. Aktuálně v této… pic.twitter.com/ikE8aa2OMm
"Dnes bude převládat zataženo, zpočátku i mlhavo. Ve východní polovině území občas sněžení nebo déšť se sněhem, jinde zpočátku sněžení jen ojediněle, postupně místy a zejména na východě Moravy a Slezska by se jednalo o déšť nebo déšť se sněhem. K večeru už budou srážky na severovýchodě Moravy a ve Slezsku četnější a postupně většinou sněhové," informoval dále Český hydrometeorologický ústav ve stejném příspěvku na X.
V průběhu noci se v pásu jižní Čechy, Vysočina a severní Morava vyskytovaly srážky, zpočátku ojediněle mrznoucí postupně přecházející do sněžení. Aktuálně v této oblasti leží přibližně 1 až 6 cm nového sněhu, napsal Český hydrometeorologický ústav na síť X.
Teploty kolem nuly by se měly v Plzeňském kraji držet po celý den, ve vyšších polohách na Šumavě mají klesnout až na minus tři stupně Celsia. Hlášeno je od 09:00 po celý den slabé sněžení, hlavně na jihu regionu - na Klatovsku, Domažlicku i Tachovsku, severněji budou místní přeháňky. "V pět hodin odpoledne už se má mírně oteplit a má začít pršet," uvedl dispečer.
Také dálnice D5 z Prahy přes Plzeň na Rozvadov ke státní hranici s Německem je celá ošetřená a je na ní zbytková sůl. Teploty povrchu se pohybují mezi plus jedním a dvěma stupni Celsia a vzduch má kolem nuly. Místy je hlášeno mrholení. Nehody na D5 zatím nejsou hlášené. Silničáři ale i tam doporučují řidičům zvýšenou opatrnost na celé trase.
Nejvydatnější srážky zaznamenali ve vyšších polohách kraje, hlavně v Brdech, na severu Rakovnicka nebo na hranici s krajem Vysočina. V noci na dnešek byla situace ve středních Čechách klidnější, podle Salače pomohlo, že byly všechny úseky prosolené.
"Žádné problémy od policie ani hasičů hlášeny nemáme. O žádných větších dopravních komplikacích nevíme," řekl Salač před 7:00. Dopravní komplikace se ale podle něj mohou objevit, až na silnice vyjede více řidičů.
Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou mokré, kryté chemickým posypem. Večer v regionu sněžilo nebo padal sníh s deštěm, poté srážky ustaly. Cestáři nemají hlášeny žádné problémy ani větší dopravní komplikace, sdělil dnes ráno Radek Salač z dispečinku krajské správy a údržby silnic. Situace se ale může změnit, až na silnice vyjede více řidičů.
Varování meteorologů stále platí zejména pro jih regionu, tedy na Horažďovicku a Sušicku na Klatovsku, řekl to dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka. "Řidiči by měli být při cestách po celém kraji opatrní. Všechno je ošetřené, ale mohou být místa, kde to bude klouzat," uvedl. Jde zejména o lesní úseky a o silnice nižších tříd a místní komunikace.
Teploty se ale od rána na Plzeňsku po celý den budou pohybovat mezi minus jedním do plus jednoho stupně Celsia, což je pro řidiče nejhorší, protože se mohou místy tvořit ledovky.
V Plzeňském kraji sněžilo v noci jen v západočeské části Šumavy. Po pondělním prvním větším sněžení v celém regionu tam napadl jeden centimetr nového sněhu. Silnice v celém kraji včetně dálnice D5 jsou posypané a sjízdné, nehody zatím nejsou nikde hlášené.
Na některých místech v Jihomoravském kraji by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Cesty jsou mokré po chemickém ošetření, někde je rozbředlý sníh. Na Znojemsku hrozí místy náledí, před kterým silničáři varovali také v Brně. V noci tam však vyjely sypače a nyní by měly být veškeré silnice mokré a sjízdné bez omezení. Uvedl to provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.
V Libereckém kraji se dnes ráno teploty pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Většinou je zataženo, místy se mohou objevit sněhové přeháňky, které budou podle meteorologů přes den přecházet v nižších polohách v déšť se sněhem. Teploty vystoupají maximálně ke třem stupňům, na horách bude celý den mrznout.
Teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia a vozovky mohou namrzat. V Libereckém kraji se solí jen zhruba polovina komunikací, ostatní sypou silničáři drtí nebo pískem, některé jen protahují pluhy. Na silnicích nižších tříd a zejména v horských oblastech tak musí motoristé počítat se zledovatělou vrstvou uježděného sněhu. Na 18 úsecích, hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, je povinná zimní výbava.
V Libereckém kraji nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a mokré po chemickém posypu. Vozovky mohou klouzat, silničáři proto radí opatrnost.
Dnes ráno o bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus jedním stupněm.
S kluzkými silnicemi musejí motoristé počítat například u Lanškrouna, Pardubic, Přelouče, Žamberka, Hlinska, Skutče nebo Ústí nad Orlicí. Uježděný sníh pokrývá vozovky v Železných horách, kde se nepoužívá sůl, silničáři také varují před možností tvorby náledí. Hasiče a policisty už zaměstnalo několik dopravních nehod. Osobní auta havarovala například u Opatova na Svitavsku nebo v Dlouhé Třebové, u Semanína či Českých Libchav na Orlickoústecku.
Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Většinou po solení zůstávají na vozovkách jeho rozbředlé zbytky, ve výše položených oblastech tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou dnes ráno s opatrností sjízdné. Na Svitavsku a Orlickoústecku už havarovalo několik aut.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes v Moravskoslezském kraji na většině území pršet nebo pršet se sněhem. V Jeseníkách a na hřebenech Beskyd lze očekávat sněžení. Odpoledne a večer se hranice sněžení bude od západu snižovat.
Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Zejména v Jeseníkách na Bruntálsku a na Opavsku snižuje dohlednost déšť se sněhem. Vozovky jsou tam po chemickém ošetření mokré nebo s rozbředlým sněhem, stejně jako na Frýdecko-Místecku. Ve vyšších polohách Beskyd je uježděná vrstva sněhu krytá posypem.
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, zejména v horách ale silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Na některých kratších úsecích silnic na Opavsku a Bruntálsku může být ledovka. Týká se to i silnice I/46 mezi Bílčicemi a Jakartovicemi na hranici těchto okresů. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
S uježděným sněhem se řidiči potkají ve vyšších polohách Šumperska, kde jsou vozovky udržované inertně. I tam je potřeba zvýšené opatrnosti, uvádí Ředitelství silnic a dálnic. Teploty se v regionu drží nad nulou. Silnice jsou sjízdné také na Jesenicku.
Rozbředlý sníh na silnicích hlásí správci silnic ve vyšších polohách Šternberka, padá déšť se sněhem a řidiči musejí podle nich dbát zvýšené opatrnosti. Ostatní silnice jsou mokré po chemickém ošetření, teploty se v regionu pohybují těsně nad bodem mrazu. Na Přerovsku se teploty pohybují od dvou do čtyř stupňů a prší, podobná situace je i na Prostějovsku. Opatrní však musejí být řidiči ve vyšších polohách na Konicku a Protivanovsku, kde leží vrstva nového sněhu. Teploty se tam pohybují od minus jednoho do jednoho stupně a padá déšť se sněhem.
Silnice v Olomouckém kraji jsou po nočním chemickém ošetření většinou mokré a holé, ve vyšších polohách však leží také rozbředlý nebo uježděný sníh a zvýšená opatrnost je na místě. V regionu padá většinou déšť se sněhem, podle dispečerů správy silnic jsou v pohotovosti všechny sypače.
Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je se zvýšenou opatrností potřeba počítat v Moravském Berouně, kde je ledovka. Potíže mají také řidiči mezi Šternberkem a Loděnicí, kvůli uvízlému kamionu se na silnici tvoří dlouhé kolony.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo a mlhavo, na většině území s deštěm. Večer se přibližně ve výškách nad 400 metrů nad mořem budou srážky měnit na sněhové, v Bílých Karpatech a na Valašsku může být sněžení i vydatnější. Nejvyšší teploty vystoupají na dva až pět stupňů Celsia. Vát by měl slabý proměnlivý vítr.
Dnes ráno bylo v regionu většinou zataženo s deštěm či mrholením. Na Uherskohradišťsku foukal silný vítr, na ostatních místech kraje byl vítr většinou slabý. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi jedním až pěti stupni Celsia.
Na silnicích na Uherskohradišťsku se dnes ráno mohou tvořit sněhové jazyky. Platí to především pro dopravně méně vytížené úseky. Zatímco o víkendu a v pondělí ve Zlínském kraji sněžilo, aktuálně v regionu prší. Kvůli dešti musejí řidiči počítat s nižší dohlednosti. Vozovky v regionu jsou mokré a povětšinou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Meteorologové dnes v Ústeckém kraji očekávají slabé občasné sněžení, v nižších polohách déšť se sněhem. Večer budou srážky přibývat zejména na horách a na severu kraje. Později budou přecházet ve sněhové ve všech polohách. Teploty vystoupají maximálně ke dvěma stupňům, na horách k nule.
Na Mostecku se mohou podle policejních dopravních informací tvořit nad 300 metry nad mořem sněhové jazyky. V Blšanech na Lounsku uvízl na zledovatělé silnici kamion.
Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dálnice, silnice prvních tříd i vedlejší cesty jsou mokré, silničáři je chemicky ošetřili. Několik jich bylo v 6:30 ještě v terénu, aby silnice posolilo. Na Lounsku může místy ležet rozbředlý sníh. Řidiči by měli počítat s horší viditelností kvůli mlze. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
Na Vysočině už se stalo několik nehod. Před 6:00 se u Markvartic na silnici 23 směrem na Starou Říši převrátila na bok cisterna s krmnou syrovátkou. "Řidič je v šoku, ale zranění by mít neměl," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.
Nehoda osobního a nákladního auta se stala u Nové Cerekve na Pelhřimovsku, osobní auto se vybouralo u Sedletína a další dvě u Dolní Krupé na Havlíčkobrodsku.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo a mlhavo, bude sněžit, nebo budou srážky smíšené. Teploty se dostanou nejvýš ke dvěma stupňům Celsia. Vítr bude mírný s rychlostí do 20 kilometrů v hodině.
Silnice na Vysočině jsou kvůli novému sněhu kluzké. Napadlo až osm centimetrů, někde je rozbředlý, jinde uježděný. Problémy jsou i na nájezdech na D1 u Humpolce. Krajští silničáři měli od noci přes 150 výjezdů, nasadili i traktory s radlicemi, řekl to dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený. Přesto hlavně v kopcích provoz brzdí uvízlé kamiony.
"Ledovka se vytvořila z mokrého sněhu. Na silnicích jsou problémy, každou chvíli někde stojí kamion, ale žádný úsek uzavřený není. Se zvýšenou opatrností se jet dá," řekl Hubený.
Odpoledne by mělo v Královéhradeckém kraji sněžit nebo padat déšť se sněhem. "Ojediněle může napadnout tři až deset centimetrů nového sněhu," uvedli meteorologové. V nižších polohách pod 300 metrů nad mořem by mělo pršet. Teploty by se měly pohybovat od plus dvou do minus jednoho stupně Celsia, na horách by měly být až minus dva stupně.
Se sypači silničáři vyjeli především na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku. Teploty se v Královéhradeckém kraji pohybovaly od plus jednoho do minus tří stupňů Celsia. Na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus čtyř stupňů.
Na vedlejších silnicích v Královéhradeckém kraji ráno zůstával po pondělním sněžení rozbředlý sníh. Ráno slabě sněžilo v jihovýchodní části kraje. Hlavní silniční tahy včetně dálnice D11 byly po chemickém ošetření většinou mokré. Řidiči by při jízdě měli být opatrní, uvedli silničáři.
Ve vyšších polohách na jihu Čech po ránu slabě mrzne. Přes den se v kraji mírně oteplí a sněžení se proto může změnit v déšť. Meteorologové však nevylučují výskyt mrznoucích srážek, kdy by se pak tím pádem na vozovkách a chodnících mohla tvořit ledovka.
Na jihu Čech od rána na řadě míst sněží. Teploty se pohybují kolem nula stupňů Celsia, což může komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři je od noci udržují, v terénu je veškerá technika. Řekl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.
