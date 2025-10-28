Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Věnce položili Pavel, Fiala nebo Řehka

Domácí

Prezident Petr Pavel, končící premiér Petr Fiala (ODS) a další představitelé státu si u Národního památníku na pražském Vítkově připomněli 107. výročí vzniku Československa. Položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Tradičního pietního aktu se zúčastnili také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni. Doprovodil ho přelet armádních letadel a vrtulníků.
Oslavy na Vítkově, 28. října 2025.
Oslavy na Vítkově, 28. října 2025. | Foto: ČTK / Vondrouš Roman
11:52

Za nově jmenované generály promluvil ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský, který Pavlovi poděkoval za důvěru a poctu. "Chápeme ji jako ocenění naší dlouhodobé a odpovědné práce pro Českou republiku. Zároveň ji chápeme i jako závazek do naší práce budoucí," doplnil.

11:49

Prezident generálům pogratuloval, k získání hodností podle něj museli překonat řadu překážek a splnit obrovské množství kritérií. "Generálská hodnost také předpokládá, že pro své nadřízené budete nejenom rádci ve svém oboru, pokud možno co nejobjektivnějšími. Budete jim také oporou," řekl. Pro své podřízené budou inspirací jako lídři, kteří jsou na správném místě, dodal.

11:49

Na návrh ministerstva obrany jmenoval prezident Petr Pavel vedle Bartovského a Horáčka také dva plukovníky do nejnižší generálské hodnosti. Brigádním generálem se stali velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva a zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek. Na návrh ministerstva vnitra prezident povýšil na brigádního generála ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleše Černohorského a náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Hrazánka.

11:47

Prezident Petr Pavel dopoledne na Pražském hradě povýšil do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského. Generálmajorem prezident jmenoval generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václava Kučeru a prvního zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Přemysla Horáčka. Celkem u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa povýšil osm mužů, stejně jako loni.

11:42

Při dnešním připomenutí vzniku samostatného československého státu pořádá Poslanecká sněmovna Den otevřených dveří. To samé platí i pro Senát, který nabídne prohlídky nepřístupných prostor či debatu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

10:57

Na stejné sítí tento významný den připomněl i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Společně se senátorkami a senátory jsme si tradičně náš státní svátek a s ním spojené poselství o nutnosti ochrany a péče o naši svobodu a demokracii," uvedl mimo jiné šéf Senátu.

10:49

"Dnes, 28. října, si připomínáme vznik Československa - státu, který se zrodil z odvahy, víry ve svobodu a touhy po spravedlivé a sebevědomé zemi," napsal na síť X pravděpodobný budoucí předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

10:40

Davy lidí proudily také do Obecního domu v Praze, kde se v roce 1918 sešli čeští poslanci vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království, aby zde zveřejnili prohlášení známé jako Tříkrálová deklarace. Ta požadovala autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní celek.

Foto: Radek Bartoníček
10:36

Prezident Petr Pavel v Praze na Hradčanském náměstí položil před 10:00 věnec k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Aktu přihlíželo několik stovek lidí, prezidentovi při příchodu i odchodu zatleskali. U sochy Masaryka později květiny položili také senátoři v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Prezident Petr Pavel během oslav 28. října.
Prezident Petr Pavel během oslav 28. října. | Foto: ČTK / Deml Ondřej
10:32

Československo podle pravděpodobné budoucí ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) před 107 lety vzniklo jako mírumilovná, ale nezlomná země, která byla postavená na základech demokracie, svobody a humanismu. Karel Havlíček (ANO) zdůraznil, že je důležité si u příležitosti svátku připomenout ty, kteří stáli u zrodu Československa, ať už působili v exilu nebo v domácím odboji.

10:30

Petr Fiala (ODS) považuje 28. říjen za důležitý svátek, který připomíná hodnoty, jako je možnost rozhodovat sami o sobě, svoboda či demokracie. "Musíme si uvědomit, že jsou to věci, za které nejen bojovali naši předkové a položili za ně životy, ale že je i naší odpovědností, abychom se o ně starali a rozvíjeli je," řekl.

10:27

U hrobu Neznámého vojína položili stejně jako loni věnce Pavel, Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová (ODS), pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nebo arcibiskup Jan Graubner. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci dalších politických stran, včetně místopředsedů hnutí ANO Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

10:26

Na závěr piety vojáci odkráčeli slavnostním pochodem a nad památníkem prolétly armádní vrtulníky a letouny.

10:26

Vojenská hudba na úvod ceremoniálu zahrála státní hymnu. Následně vojáci na čestný dvůr památníku na Vítkově jako každoročně přinesli historické armádní prapory za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Po položení věnců přítomní uctili památku padlých vojáků minutou ticha, zazněla Večerka a čestná salva. 

10:24

Prezident Petr Pavel, končící premiér Petr Fiala (ODS) a další představitelé státu si dopoledne u Národního památníku na pražském Vítkově připomněli 107. výročí vzniku Československa. Tradičního pietního aktu se zúčastnili také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni.

10:00

Vítejte u online reportáže Aktuálně.cz, ve které budeme sledovat dění okolo 107. výročí vzniku Československa.

