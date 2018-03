Živě: Zeman útočil na média, poslanci odcházeli. Mrzí mě to, čekal jsem jiný projev, řekl Babiš

Prezident Zeman proti očekávání neměl při přednášení slibu ruku na ústavě. Podle ústavního právníka Jana Kysely to ale nezpochybňuje jeho platnost. To, že se má držet ruka na ústavě, totiž není nikde předepsáno, je to jen tradice. "Jak někdo měl dojem, že dosud všichni prezidenti měli ruku na ústavě, tak se nyní podivuje, že ji na ústavě nemá. To je tak všechno," říká Kysela. "To není formát jako před americkým soudem, kdy položíte ruku na bibli a přísaháte, že budete mluvit pravdu a nic než pravdu. Něco takového v naší ústavě nenajdete," dodává s tím, že ústava říká, že má prezident republiky odříkat slova slibu a má jej složit do rukou předsedy Senátu a má mu podat ruku. "Jestli má ruku na ústavě, nebo nemá, zda tam je, nebo není, to není podstatné," dodává.