On-line: Zeman od abolice Babišovi ustoupil. Adamová chce hlasování o nedůvěře vládě

Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu EK k střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR.