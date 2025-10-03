Domácí

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 1 hodinou
Že korektnost ovlivňuje humor, si režisér, herec a moderátor Ondřej Sokol všímá i u sebe, ačkoliv se tomu snaží vzdorovat. "Často se zarazím, jestli tohle můžu, nebo nemůžu říct. Anebo jestli mi pak za to stojí ty následky," říká v rozhovoru s Terezou Engelovou.
Spotlight Aktuálně.cz - Ondřej Sokol | Video: Tereza Engelová

To ale velmi zdržuje načasování, stěžuje si. "V humoru máte setinu vteřiny na to, kdy to říct. Když tu samou věc řeknete později, tak už to vtipné není." Pomyslné vytýkání před závorku tak podle něj humor zkrátka vraždí.

Sokol se netají tím, že rád pracuje v přátelském prostředí a pokouší se vybírat podle toho projekty, do kterých se zapojuje. "Čím jsem starší, tím je to pro mě důležitější. Už si prostě říkám, že nebudu pracovat s ko***ama," nebere si servítky ve zjevné narážce na korektnost.

Pokud jde o výběr herců do představení, která režíruje, nemusí si s nimi notovat za každou cenu. Diskuse dílo vždycky někam posouvá a někdy dochází i na hádky, zároveň prý ale nevidí důvod, proč by měl pracovat s lidmi, kteří jsou třeba zlí a zákeřní.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:32 Jaké to je, bydlet bez signálu? Jak je na tom Ondřej Sokol se sociálními sítěmi a technologiemi? Jak sociální sítě pomohly pořadu Partička?

04:32-11:05 Omezuje korektnost humor? Jak složité je v improvizaci udržet kurz? Kde je hranice mezi trapností a vtipnou pointou? Je potřeba si v humoru dávat pozor, aby člověk někoho neranil?

11:05-14:08 Dokáže si vybírat projekty tak, aby pracoval jen tam, kde je mu dobře? Vybírá si herce i podle povahy a týmového ducha? Co při vedení herců považuje za nejdůležitější?

14:08-16:50 Jaké herecké vlastnosti nemá rád a jaké naopak oceňuje? Je mezi "světovými" a českými herci zásadní rozdíl?

16:50-21:10 Čím ho nejvíc zaujalo herectví Johna Malkoviche? V čem je londýnská divadelní scéna jiná a inspirativní? Je u nás díky dotacím větší tvůrčí svoboda než v komerčním Londýně?

21:10-29:36 Proč si vybral k režírování hru Komuna a jaké jsou na ni divácké ohlasy? Vnímá dnes lásku jinak než před dvaceti či třiceti lety? Jsou dnes vztahy složitější než dřív?

29:36-34:15 Má divadlo stále sílu zasahovat do veřejné debaty? Máme autory schopné psát dobrou politickou satiru? Jaký je Sokolův režijní sen?

34:15-37:19 Plánuje se vrátit k filmu jako režisér? Cítí odpovědnost vůči investorům? Kdy prožívá nejšťastnější chvíle?

 
