Ondřej Prokop rezignoval, nebude kandidátem ANO na primátora. Zdůvodnil to tlakem médií

Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop nebude kandidovat v podzimních komunálních volbách a skončí ve všech politických funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí. Prokop to uvedl ve videu na facebooku.
Předseda ANO Andrej Babiš v reakci na to řekl, že se musí svolat mimořádný sněm pražské organizace, na které se zvolí nový předseda. O kandidátkách do komunálních voleb vedení ANO podle Babiše rozhodne koncem června.
„Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat. Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou,“ uvedl Prokop.
Podle zjištění Seznam Zpráv Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Prokop uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi.
Prokop již v poslední době kvůli kauze přišel nejprve o funkci předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva a následně ho radní města odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Končící politik to označil za politickou pomstu za jeho opoziční práci. Zopakoval, že příjmy i financování rodinných nemovitostí doložil, Piráty či opoziční Prahu Sobě však jeho vysvětlení neuspokojila.
Kromě Prokopových nepřiznaných bytů tento týden server Seznam Zprávy také napsal, že politik uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech. Částky se podle serveru liší o miliony. Babiš v reakci na to řekl, že problémů kolem Prokopa už je příliš a že jeho kauzy poškozují hnutí ANO. Již dříve Seznam Zprávy napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.
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