Onderka: Vládnout s Babišem byla sebevražda. Lithium a Sobotkova demise nás připravily o věrohodnost

před 1 hodinou

Bývalý brněnský primátor za ČSSD Roman Onderka si zvyká na novou roli poslance, do níž byl zvolen navzdory nepřízni vedení strany. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, proč podle něj ČSSD neuspěla, jak by měla nyní postupovat a zda na jejím propadu nenese vinu také on sám - například kauzou ohledně své bakalářské práce. Onderka byl zvolený poslancem až z 6. místa kandidátky podle svých slov navzdory nepřízni vedení strany.

Doufal jste, že se dostanete z 6. místa jihomoravské kandidátky do Poslanecké sněmovny?

Šesté místo bylo nevolitelné, ale nepopírám, že jsem si zvolení přál. A velice mě potěšilo. Jsem vděčný za důvěru spoluobčanů na jižní Moravě. Na druhou stranu je to jen malá náplast na obrovské zlomeniny a průstřely, které má ČSSD po těchto volbách.

Nakonec jste měl o sedmdesát preferenčních hlasů víc než druhý na kandidátce, šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Jak moc jste sčítání hlasů prožíval?

Ve volebním štábu to sledovali všichni kromě mě, neměl jsem před sebou ani počítač. Spíš mi bylo velmi smutno z výsledku ČSSD.

Byla podle vás kandidátka na jižní Moravě s lídrem Bohuslavem Sobotkou postavená dobře?

Nebyla postavena dobře. Jsem přesvědčený, že Bohuslav Sobotka jako premiér měl na výběr dvě možnosti. Buď setrvat na pozici celostátního lídra a tím i lídra jihomoravské kandidátky, anebo nekandidovat jako lídr ČSSD ani jako lídr jihomoravské kandidátky. On se rozhodl zůstat jedničkou na jihu Moravy. Bylo to něco ve stylu oblečený - neoblečený.

Myslíte, že to mělo vliv na výsledek ČSSD ve volbách?

Nejenom toto mělo na výsledek vliv. Situace v ČSSD byla opravdu velmi složitá. U nás na Moravě by se to řeklo tak, že když vám někdo doveze na zahradu vlečku hnoje, tak ji prostě za pět minut nerozházíte.

Což v případě ČSSD znamená konkrétně co?

Myslím, že výměna Bohuslava Sobotky letos v červnu za Luboše Zaorálka, který opravdu kampaň odpracoval, už nemohla situaci zachránit. Kroky, které se za čtyřleté období učinily na úrovni vlády a ČSSD, z nás udělaly nevěrohodnou stranu. Tedy stranu, které lidé nerozuměli.

V čem?

Už v tom, že jsme šli do koalice s hnutím ANO a Andrejem Babišem, protože tak ČSSD v podstatě popřela samu sebe. Chyba byla, že premiér při tvoření vlády nepožadoval od ministrů lustrační osvědčení. Přitom každý sociální demokrat, který chce kandidovat do vyšších pozic, musí lustrační osvědčení předkládat.

Další chyby podle vás?

Chybou byla také takzvaná demise nedemise Bohuslava Sobotky, kdy nejdříve demisi oznámil a pak ji stáhl. Stejně jako nevěrohodnost v prohlášeních, kdy před volbami Bohuslav Sobotka řekl, že euro musíme přijmout co nejrychleji, a dva dny nato vystoupí Luboš Zaorálek jako celostátní lídr a řekne, že na to není správný čas. Divné bylo také podepsání memoranda ohledně lithia několik dní před volbami s údajnou australskou firmou.

To všechno jsou chyby, které z nás dělají nevěrohodnou stranu. Lidé to berou jako v životě: když si přečtou návod k výrobku, kterému nerozumí, tak si ho nekoupí. A když nerozumí politikovi, tak ho prostě nevolí. To byly ty hlavní důvody v rámci ČSSD.

Já do vedení ČSSD? Nepotvrzuji ani nevylučuji

Teď budete sedět s Bohuslavem Sobotkou v jednom nevelkém poslaneckém klubu. Dovedete si to představit?

Neříkám, že se se Slávkem milujeme nebo že mě má strašně rád, to ne. Ale voličům ČSSD jsme slíbili, že pro ně budeme pracovat, a nedovedu si představit, že bychom to nedělali.

Co by měla ČSSD udělat?

Měla by napravit v první řadě chyby, které se udály v sociální demokracii. Poslední chybou byl mimořádný sjezd. Všichni vrcholoví představitelé ČSSD volali po jednotě a představovali si ji tak, že odstaví nebo zlikvidují pár lidí v ČSSD, kteří patřili mezi nejvíce slyšitelné. Mysleli si, že potom budeme strašně jednotní a budeme vyhrávat volby. Takový postup se ale ukázal jako špatný.

Ale neodrazovalo voliče to, že z ČSSD zaznívaly dosti rozdílné hlasy na řadu témat?

ČSSD měla vždy několik názorových proudů. Ty proudy byly vždycky sociálně demokratické, akorát se v některých názorech lišily. A každý ten názorový proud na sebe vázal určité penzum voličů a názorových příznivců nejen v ČSSD. Z tohoto ohledu, když jeden z těchto proudů zlikvidujete nebo ho nějakým fatálním způsobem poškodíte, tak v ten moment nechcete podporu těch sociálních demokratů, kteří v tomto proudu jsou, ani těch, kteří jsou na tento proud navázaní. Byla to strašná chyba a věřím, že se z ní celá ČSSD poučí.

Co navrhujete?

Krizové situace potřebují krizová řešení a čas sehrává velkou roli. Myslím si, že vedení ČSSD mělo hned po volbách dát své funkce k dispozici. Nemyslím to tak, že mělo rezignovat a odejít zadním vchodem z Lidového domu, ale mělo dat jasný signál veřejnosti, že tento volební výsledek nad sedm procent je debakl, věc, za kterou jsme zodpovědní a je nutné ji řešit.

Následně mělo vedení co nejrychleji svolat předsednictvo a výkonný výbor, který je nejvyšší orgán mezi sjezdy, a svolat také mimořádný sjezd. Ale ne na duben, jak zaznívalo. Ten termín by šel stihnout do konce února, což je podle mě správný čas. Jestli by tam delegáti sjezdu potvrdili stávající vedení, nebo ho obměnili, by záleželo na nich.

S bakalářskou prací jsem nepodváděl

Kdo by měl vést sociální demokracii? Bývalý místopředseda strany Zdeněk Škromach jmenoval vás a označil vás za českého Roberta Fica…

Předseda sociální demokracie by měl být zvolen přímou volbou. Pokud chceme dát skutečně prostor všem těm, kteří k nám patří, měli by předsedu volit všichni členové. Měl by tak i silný mandát. Ten nevznikne dohodou jednotlivých krajů na sjezdu, ten zajistí jen přímá volba všemi členy sociální demokracie. Kromě silného mandátu by měl být předseda komunikativní. Neměl by to být člověk, který komunikuje jen se zaměstnanci, učiteli, levicovými intelektuály nebo městskými levicovými liberály. To jsou všechno skupiny, která nás v minulosti volily a kterým máme co nabídnout. A předseda musí umět komunikovat se všemi těmito skupinami.

Kdo by to měl být?

Jsem dalek tomu, abych vám to řekl. Neřeknu to vám ani žádnému jinému novináři.

A máte svůj tip?

Mám svůj názor a v určitý čas ho řeknu. Kdybych teď někoho jmenoval, tak bych možná udělal více škody než užitku.

Co Milan Chovanec jako nový předseda strany?

Nebudu komentovat jakákoliv jména.

Zvažujete kandidaturu na předsedu nebo do vedení ČSSD?

Já vám to nepotvrdím ani nevyvrátím. Situace je dnes o tom, kdo chce pracovat pro sociální demokracii a kdo chce této práci věnovat dostatek času a energie. Co se týká jmen, a to včetně mé osoby, tak vám opravdu nebudu nic komentovat.

Ale nevylučujete kandidaturu do vedení…

Ale ani nepotvrzuji.

Pohledy spolustraníků i lidí mimo ČSSD na vás se rozcházejí. Jak si myslíte, že jste v současnosti vnímaný?

Žádný sociální demokrat a žádný politik v Česku není bez chyby. Je to člověk jako kterýkoliv jiný. To, že je politik kontroverzní v některých věcech, včetně svých činů, to je bezesporu znamení toho, že má na některé věci názor. A ten názor prosazuje natolik hlasitě, že se k němu lidé vyjadřují tím způsobem, že ho buď hlasitě podporují, nebo jsou proti němu. Člověk bez názoru nebo člověk neviditelný takové problémy nemá.

Jaká je vaše dnešní síla v sociální demokracii?

Jen připomenu, že jsem byl dvě volební období primátorem druhého největšího města v zemi. A to v období, které nebylo jednoduché. Byla finanční krize, město přišlo o částku kolem jedné miliardy korun z rozpočtu, ale přesto se mi dařilo snižovat zadlužení města a zároveň investovat nemalé prostředky. Mohl bych vám velmi dlouho vyjmenovávat, co všechno se v té době podařilo pro Brno udělat. Komunální volby jsme v Brně prohráli jen o dvě procenta. A to, že jsme v opozici, rozhodl jeden jediný mandát. Teď jsem řadovým zastupitelem.

No zase tak úplně řadový zastupitel nejste. Někteří očekávali, že budete kandidovat při letošním březnovém sjezdu ČSSD do vedení. Proč jste to nakonec nezkusil?

Na jihu Moravy jsme si vyhodnotili, že bude dobré, když nebudeme tříštit síly a kandidovat bude jen jeden z nás, který bude mít šanci na úspěch. To byl z našeho pohledu poslanec Jeroným Tejc. Přednášel názory Brna a dalších organizací z jižní Moravy, ale nebyl delegáty sjezdu vyslyšený.

Když se podíváte na svou dosavadní kariéru, co považujete za největší chybu? U čeho si říkáte, že jste to měl udělat jinak?

Víte, já vám řeknu krásnou větu, kterou řekl, myslím, Miroslav Kalousek. A jak s ním v hodně věcech nesouhlasím, tak v tomto jeho slova sedí. On prohlásil, že když je o svém názoru bytostně přesvědčený, tak mu je jedno, jestli je se svým názorem sám. Já se snažil řadu věcí prosadit, protože jsem si za svými názory stál.

Nepovažujete za chybu například to, jak jste se zachoval ohledně bakalářské práce? Tato věc se s vámi táhla hodně, předsedkyně akreditační komise Dvořáková poukazovala na to, že vaše práce nesplňovala potřebná kritéria.

Tím, že jsem tuto bakalářskou práci dělal při práci, tak asi určitě neměla kvalitu, jakou bych si představoval, kdybych měl na ni čas jako normální student na vysoké škole. To bezesporu asi ano. Ale co se týká toho, že bych podváděl, tak to není pravda.

Paní Dvořáková ale tvrdila, že jste neměl být ani připuštěn k dalšímu studiu…

Práci jsem odevzdal, dostal jsem nějaké hodnocení, obhájil jsem ji a podle mého názoru jsem splnil veškeré podmínky.

Neměl jste s někým na škole zákulisní dohodu o tom, abyste mohl snadněji vystudovat?

To na mě ani nezkoušejte. A co se týká toho, jestli mám bakalářský titul, nebo nemám, to je podle mého názoru nepodstatné. Člověk má být hodnocený podle práce a skutků, které udělal.

Co jste vlastně dělal poslední čtyři roky?

Půl roku jsem členem dozorčí rady ČD Cargo, předtím jsem pracoval v manažerské pozici v marketingové firmě. Naše firma nemá žádné dotace, ale ani zakázky od státní správy na jakékoliv úrovni. Jsme malou lokální firmou se čtyřmi zaměstnanci.

V jaké firmě?

Nebudu říkat některé osobní věci, nebudu do nich nikoho pouštět.

Myslíte, že máte šanci se v ČSSD dostat ještě výš než na současný post čerstvého poslance?

Já mám jednu výhodu či nevýhodu, že nejsem nepřečtená kniha. Mě lidé v ČSSD znají, znají mě z práce i mého života. Nejsem člověk, který přichází jako neznámý. Z tohoto pohledu si myslím, že mám štít čistý. Jestli jsou na něm nějaké skvrnky, tak je sociální demokraté, když budou vybírat kohokoliv do jakýchkoliv funkcí, znají. A oni zhodnotí, jestli chtějí takové lidi v malém či velkém vedení partaje.

ČSSD čeká kromě jiného rozhodování o tom, jestli nějakým způsobem podpořit vládu Andreje Babiše a v lednu 2018 někoho z prezidentských kandidátů. Pokud jde o prezidenta, podporujete znovuzvolení Miloše Zemana?

Já se vás také neptám, koho budete volit.

Já jsem obyčejný novinář…

A já obyčejný člen ČSSD.

Nejste obyčejný člen, jste jeden z patnácti poslanců.

Je výsostné právo každého člověka rozhodnout se, koho bude volit, aniž by to musel prozrazovat. Já si ty dnešní moderní názory, že by mělo být všechno transparentní, držím trošku od těla. Zdá se mi trošku nedemokratické, aby se pomalu o všem hlasovalo veřejně.

Ale určitě nebudu jediný, kdo se vás bude ptát, koho podporujete a zda by ČSSD měla nějakého kandidáta veřejně podpořit.

Věřte, že jsem proti takovému naléhání imunní. A pokud jde o postoj ČSSD, neměla by nikoho jmenovat, ať se sami členové rozhodnou. ČSSD už dávno měla říci lidem, aby volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tečka. Nemusíme dávat doporučení.

A pokud jde o vládu Andreje Babiše, jaký postoj by měla ČSSD zaujmout?

Člověk spáchá sebevraždu vždycky jenom jednou. A tím, že šla ČSSD do vlády s Babišem, už jednu sebevraždu spáchala. Já se bojím, že by při jakékoliv podpoře Andreje Babiše neměla za čtyři roky žádného poslance. ČSSD musí jít do opozice a z ní opět získávat důvěru voličů.

Byla to opravdu sebevražda, když šla v roce 2013 ČSSD do vlády s hnutím ANO?

Byla. ČSSD měla zkusit jinou variantu vládnutí. Třeba s někým jiným, třeba menšinovou vládu, která by možná nevládla čtyři roky. ČSSD ale nemusela mít sedm procent hlasů, jako měla nyní.

Jestliže říkáte, že ČSSD by měla jít za každých okolností do opozice, myslíte, že tento názor ve straně převáží?

Myslím, že ano. Tolik e-mailů a SMS, kolik jsem dostal za poslední dobu, to bylo nevídané. Zatím jsem zaznamenal jen desetinu názorů, podle kterých bychom měli jít do vlády, pokud bychom tu možnost měli.

A pokud jde o směřování samotné ČSSD, jaká by měla být sociální demokracie? Když bych to vzal trošku podle jmen, měla by jít ve stylu Zaorálka, Chovance, Foldyny, Haška, Dientsbiera?

To ale přece nejde personifikovat na nějaká jména. Chybou bylo především to, že jednotlivé názorové proudy mezi sebou nediskutovaly. Kdyby diskutovaly, tak by se tato komunikace stala motorem sociální demokracie, která by se nějakým způsobem vyprofilovala. Zaměření musí být všemi směry a také na všechna témata, která se týkají lidí od narození až po seniorský věk. Nesmíme zapomínat ani na městské liberály, ani na živnostníky.

Ale není tato názorová "pestrost" obrovským problémem ČSSD? Že lidé prostě neví, jakou sociální demokracii by zvolili a co by konkrétně dělala?

Nejdůležitější ze všeho je to, aby ČSSD mluvila navenek jednotným a srozumitelným hlasem.