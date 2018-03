On-line: Babiš dál hledá podporu. Nejednáme o účasti ve vládě, jen o její toleranci, říká Filip

"Co se týká zahraniční a bezpečnostní politiky nejsou programové průniky s ANO úplně ideální, v řadě případů jsou přímo protichůdné, proto také říkáme, že do vlády nejdeme. Nejednáme o účasti na vládě, můžeme maximálně jednat o toleranci vlády, pokud se nám podaří prosadit některé naše programové priority. Zatím to vypadá, že by nám v těch rozhodujících věcech mělo být dopřáno sluchu a mohli bychom se dohodnout," řekl Kováčik.