On je fakt dobrý člověk, odmítá Schillerová kritiku Babiše. Promluvila také o dluzích a vnucích

Čelí útokům, že vláda, ve které sedí, hodlá neúměrně zadlužit tuto zemi. A že splácet to budou další generace. Ministryně financí Alena Schillerová si kritiku nepřipouští. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlovala, proč podle ní vláda Česku neškodí nebo zda velmi ostrá kritika kabinetu Petra Fialy od hnutí ANO nebyla značně přehnaná.
Když skončila vláda Petra Fialy (ODS), tak jste mimo jiné prohlásila: „Jsem moc ráda, že už je to za námi.“ Neobáváte se, že tuto větu bude říkat mnoho lidí po konci vaší vlády?
To bych musela mít nějakou věšteckou kouli. My ale uděláme všechno pro to, abychom za sebou zanechali velký kus práce.
Přesto počet lidí nespokojených s vládou narůstá…
Snažím se pracovat velmi systematicky, dělám svou práci co nejlépe, miluji ji a věnuji jí maximum času. Naší výhodou je, že jsme přišli vládnout připraveni, s železnou pravidelností, týden co týden se scházela naše stínová vláda, já jsem denně sledovala a komentovala počínání svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS). A do toto jsem vedla poslanecký klub.
Samozřejmě, vždycky bude někdo nespokojený. Je to o komunikaci s lidmi, chceme být nadále mezi nimi a věci jim vysvětlovat.
Ale neselhává vaše vláda například právě v komunikaci? Co říkáte vystupování premiéra Andreje Babiše?
My máme s panem Babišem velmi blízký vztah. Řekla bych, že čím déle spolu děláme, tím jsou naše vztahy lepší, korektnější a přímější. Letos jsem mu říkala, že jsme spolu už deset let, protože v roce 2016 jsem nastoupila jako jeho náměstkyně, když byl ministrem financí. Voláme si pracovně několikrát denně, konzultujeme spolu všechny zásadní kroky.
Jsem přesvědčená, že se snaží vystupovat i pracovat co nejlépe.
Není ale jeho styl zbytečně agresivní, útočný? A k tomu si vezměte jeho styl rozhodování, například v minulém týdnu zaskočil řadu odborníků i zaměstnanců Úřadu vlády tím, že najednou udělal zásadní změny na odborech lidských práv a protidrogové politiky.
Mám přímo informace od paní ředitelky Úřadu vlády, která tyto změny komunikuje se zaměstnanci. A pokud jde o agendu těchto odborů, tak nezanikne. Podle kompetenčního zákona tyto věci vůbec Úřad vlády nemá dělat, vzniklo to historicky a nesystémově.
Všechny ale ujišťuji, že řešení této agendy se neztratí ani nekončí, bude to pod ministerstvy. Bude to efektivnější na spolupráci a Andrej Babiš na to z pozice premiéra dál osobně dohlédne.
Ale například vládní protidrogový koordinátor Pavel Bém se o změně dozvěděl na dovolené…
K tomu se nemůžu vyjádřit, protože to šlo logicky mimo mě, nespadá to do mé kompetence. Paní ředitelka Úřadu vlády ale skutečně s každým komunikuje.
Ještě se vrátím k panu Babišovi: Často to z jeho emotivního a razantního způsobu vyjadřování vypadá, že považuje za nepřítele každého, kdo má jen trochu jiný názor než on.
Ne, to vůbec ne. On je fakt dobrý člověk. Nerad o tom mluví, ale já mám řadu příběhů, kdy lidem pomohl. On o tom nechce mluvit, ale já vím, že to dělá. Nikdy se mi nestalo, když jsem se na něj obrátila s prosbou pro někoho jiného, že by odmítl. Vždycky vyhověl a pomohl. Obratem. Ať se to týkalo čehokoliv, často šlo o zdravotní a sociální pomoc.
Znám ho z lidské stránky a vím, že je opravdu dobrý člověk. Samozřejmě, když jste v politice, a ještě na vrcholu, tak musíte být razantní. A on má ještě navíc vášnivou povahu.
Ale musí se až takto chovat?
Ale vždyť se podívejte, co se děje. Každé ráno otevřu monitoring a vidím, kolik útoků proti němu, a nejen proti němu, všude možně je. On se musí bránit. V Bibli sice je, že když někdo po vás kamenem, tak vy po něm chlebem, ale někdy se dodává, že pořádně tvrdým chlebem. Politika prostě není pro slečinky.
Poslední dotaz k panu Babišovi. Ano, víme, že i pomáhá, ale lze označit za dobrého člověka někoho, kdo podle slovenského Ústavu paměti národa spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností, kdo je obžalovaný v kauze dotačního podvodu za 50 milionů korun a kdo se svým holdingem Agrofert postupoval podle různých svědectví dost ostře při přebírání různých firem?
Ke Státní bezpečnosti se mnohokrát vyjádřil, mnohokrát řekl, že nespolupracoval. Nevěřím, že kdyby skutečně spolupracoval, že by dodnes nevystoupili někteří lidé, kteří by mluvili o tom, že je udal, že jim ublížil. Nikdy nikdo s něčím takovým nevystoupil, věřím, že nic takového nedělal.
Co se týká kauzy Čapí hnízdo, jako právník říkám, že byl dvakrát obžaloby zproštěný a naposledy odvolací soud zavázal soudce, že musí pana Babiše odsoudit. Je proto logické, že mám o tomto postupu vůči němu pochybnosti. A o přebírání firem Agrofertem nic nevím, ale pan Babiš mnohokrát vyvracel, že by se i v tomto něčeho špatného dopustil.
Já bych skutečně s SPD ve vládě neseděla, kdyby…
Bylo by to na delší debatu, ale pojďme dál, k hnutí SPD Tomia Okamury. Pamatujete, jak jste loni říkala, že byste s SPD nevládla?
Já přesně vím, kdy jsem o tom mluvila. Bylo to v televizní debatě, kdy jsem byla dotazována v kontextu toho, že SPD bylo pro vystupování z EU a zpochybňovalo členství v NATO. Já bych skutečně nikdy neseděla s SPD ve vládě, pokud by mělo takové požadavky. Ale sami vidíte, že nic z toho v programu vlády není.
Ale není pan Okamura skoro mluvčím vlády a neříká často věci, které vás samotné rozčílí?
Určitě není. Je to předseda Poslanecké sněmovny, některé jeho výroky si občas vyříkáme, ale my si nic nevzkazujeme přes média. Na naší koaliční radě se chová velmi slušně, velmi korektně. A co se týká komunikace se mnou, tak si na něho nemůžu stěžovat. Je v tomto absolutně korektní. Ještě se nestalo, že bychom na sebe křičeli.
Neříkejte, že vám někdy nevadí, co říká a dělá, jakou například vyvolává nenávist vůči ukrajinským uprchlíkům. Nenesete za něho a jeho výroky spoluzodpovědnost? I za to, co vyvolávají ve společnosti?
Tento názor nesdílím, my jsme vládu poskládali podle výsledků voleb. SPD není ve vládě, má tam nestranické odborníky, kteří svému řemeslu rozumí, jak je poznávám.
A co třeba ministr obrany za SPD Jaromír Zůna, ten podle vás svému řemeslu rozumí?
Můžete mít na něj nějaké názory, ale pořád je to generál, možná je neobratný politicky, to připouštím, ale je to odborník na armádu a věřím, že určité jméno v armádě má. Naplňujeme náš program a jako ANO jsme s ním byli schopni vyřešit všechny problémy.
SPD je také „tahounem“ toho, aby lidé přestali platit koncesionářské poplatky za ČT a Český rozhlas, což vyvolává ve společnosti velké emoce. Stojí vám to za to?
My jsme to měli ve volebním programu. Rozhodli jsme se pro to, když jsme viděli, jak loni bývalá vládní většina zvýšila poplatky a ublížila řadě lidí, včetně podnikatelů. Proč mají například některé firmy platit čtvrt milionu ročně?
Náš premiér jasně řekl, že chceme vést o tomto další debatu a rozhodně nechceme mluvit do obsahu vysílání.
Ale jste rozhodnuti zrušit poplatky i za cenu toho, že budou proti vám protestovat plná náměstí?
Proč si myslíte, že Andrej Babiš nakonec převzal řízení pracovní skupiny pro řešení tohoto problému? Aby zklidnil atmosféru, aby si vyslechl všechny názory.
Nechali jsme doběhnout připomínkové řízení k návrhu ministra kultury, u kterého je obrovské množství připomínek. V pondělí se sejde koaliční rada, ministr kultury bude prezentovat tyto připomínky a jejich vypořádání a potom premiér svolá pracovní skupinu.
Navíc premiér už avizoval, že bude komunikovat s řediteli České televize i Českého rozhlasu a bude hledat co nejschůdnější řešení, protože komunikačně to nebylo ze strany ministerstva kultury uchopeno nejšťastněji.
No, byl to průšvih…
Nebudu kopat do koaličních partnerů, to se nedělá. Nebylo to prostě uchopeno nejšťastněji, proto se tomu věnuje premiér. Myslím, že se atmosféra uklidňuje a debata o způsobu placení veřejnoprávních médií nebude určitě kratší než rok.
Ale co když lidé dál budou chodit do ulic? Co když se atmosféra vůči vaší vládě dál vyhrotí? Neexistuje ještě možnost, že byste nechali vše při starém a poplatky zachovali?
Myslím, že tato možnost neexistuje, protože jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení vlády, a to chceme naplnit. Ale musíme být schopni lidem vysvětlit, proč postupujeme, jak postupujeme.
Ovšem podívejte se, kdo rozdmýchává atmosféru mezi lidmi, kdo neustále vyzývá lidi k protestům? Například předseda STAN (Vít Rakušan) je vyzývá k občanské neposlušnosti. Já jsem s ním o tom i mluvila. Je třeba se podívat i na toto, jestli někteří politici neposílají lidi do ulic.
Ale pokud budou tato média placena ze státního rozpočtu, který tvoří politici, tak začnou být závislá na těchto politicích. Prostě nebudou na nich nezávislá a budou mít sklon k poslušnosti.
Musí být v zákoně takové pojistky, aby nebyla ohrožena nezávislost těchto médií. Potřebujeme média veřejné služby. Nezávislá, kritická. Nikdo je nechce ohrozit, to bych chtěla zdůraznit. Skutečně nikdo z nás nemá tento záměr. Musíme to ale hlavně umět dobře komunikovat.
Nemuseli jsme nikoho strašit
Krátce po skončení minulé vlády a příchodu té vaší jste líčila Česko jako výbornou zemi s velmi slušnou životní úrovní. Přestože jste předtím čtyři roky vy a další opoziční politici minulou vládu velmi drsně kritizovali a popisovali Česko jako takřka spálenou zemi. Nepřeháněla jste?
Máte pravdu, že jsem byla tvrdým kritikem. Ale já jsem kritizovala bývalou vládu ostře například za vysokou inflaci, nepokrytě jsem svého předchůdce nazývala „ministrem bank“, protože mnohokrát bankám nahrál, do toho zrušil EET a dělal další chyby. Například minulá vláda sáhla na peníze důchodcům. To byly věci, které mě vytáčely.
Ale přesto jste popisovala Česko po vládě Petra Fialy (ODS) velmi pozitivně. Jako by to byla zásluha vaší vlády, sotva jste nastoupili…
Ale když jsem mluvila pozitivně o naší zemi, tak jsem o ní mluvila v dlouhodobém kontextu, kdy na život v ní mělo osm let velký podíl naše hnutí ANO.
Ale také Fialova vláda, není to tak? Nerozhodla jste se za každou cenu strašit voliče, jak je často bývá u politiků zvykem, protože jste pak snadněji získali jejich hlasy?
Ale my jsme nikoho nemuseli strašit. Vy jste přece na některých předvolebních mítincích byli a víte, jak byli lidé na bývalou vládu naštvaní. Často se voliči rozhodují podle své peněženky a oni viděli, jak se jim zvedly daně, jak se jim kvůli brutální inflaci snížily o třetinu úspory, jak se mnohým zhoršila životní úroveň.
Ale pokud jde o hospodaření vaší vlády, není skutečně jedinou vaší snahou udržet si voliče bez ohledu na to, jak moc zadlužíte zemi a kolik peněz budou muset splácet naši vnuci?
V žádném případě. Naší snahou je, aby se naší zemi co nejvíce dařilo teď i v budoucnosti, aby se lidem žilo lépe. Minulá vláda zvyšovala daně a brala lidem peníze, my chceme zvýšit ekonomický růst.
Je už teď jisté, že deficit rozpočtu na příští rok bude vyšší než ten letošní?
Na to se mě ptají všichni. Já vám teď neodpovím, bylo by to politicky neprozíravé.
Je tedy možné, že nebude vyšší?
Je to otázka politické diskuse. Jsem teď ve fázi, kdy mi do konce dubna jednotlivá ministerstva poslala své požadavky. A jsou obrovské, jsou větší, než když jsem byla ministryní v první Babišově vládě.
Ale není to tím, že jste dali najevo, že budete utrácet?
Je to vyhladověním těchto ministerstev za čtyři roky kvůli minulé vládě, všude jsou deficity. Třeba když se podívám jenom na zdravotnictví – teď probírám s Adamem Vojtěchem (ANO) platby za státní pojištěnce, hledáme nějaký kompromis. Už musím počítat, že je to priorita rozpočtu a bude to na úkor něčeho jiného.
To má být asi 30 miliard…
To je požadavek, ale ještě to není konečné, vedu jednání.
Jak to bude s investicemi do dopravní infrastruktury, vy jste nejprve schválili na vládě střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by výdaje na příští rok měly oproti letošku výrazně klesnout, z letošních 169,3 miliard na 76,6 miliard, teď ale říkáte, že chcete investovat víc.
To vůbec neplatí, já jsem to už několikrát vysvětlovala, to byl jejich plán (minulé vlády; pozn. red.) a my jsme řekli, že se budeme bavit jen o roce 2026 a na rok 2027 bude náš nový rozpočet. Samozřejmě to bude po ministerstvu práce a sociálních věcí největší položka v rozpočtu.
Budete snižovat daň ze zisku právnických firem?
Od roku 2027 určitě ne. V roce 2027 bude pouze daňový balíček, který je součástí EET. Musím nejdřív nastartovat, a kolegové to chápou, nástroje v boji s šedou ekonomikou. Od roku 2027 chystáme další balíček, tam budeme řešit odpisy, v jakém rozsahu a pro koho. Z byznysu je velký tlak na odpisy.
A snížení korporátní daně tedy až od roku 2028?
Ten druhý balíček, odpisy a snížení od roku 2028, budeme se o tom bavit, já mám v hlavě několik alternativ, které vám teď nebudu říkat. Musím je nejprve probrat na politické úrovni.
Jsem si vědoma našich závazků v programovém prohlášení. Musíme si říct, co vlastně chceme, a to je předmětem té pracovní skupiny, která teď pracuje.
Schodek budeme snižovat. Ale musíme začít výš
Pojďme k rozvolnění rozpočtových pravidel…
Neříkejte tomu tak ošklivě, není to rozvolňování. Od roku 2024 zavedla Evropská unie nová fiskální pravidla. To jsme byli v opozici. Každá země si žádá o fiskálně-strukturální plán. Zjednodušeně o maximální deficity, můžete si požádat o čtyřletý nebo o sedmiletý.
Vláda Petra Fialy si požádala o čtyřletý, podle kterého bychom v roce 2027 měli deficit mít v přepočtu asi 150 miliard korun a v roce 2028 126 miliard. Nereálné.
V tom roce 2024, kdy se to schvalovalo, jste ale proti tomu neprotestovali. Nikdo se neozval.
Ono se to moc neřešilo. Řešilo se to v tichosti. V opozici zase nemáte ty aparáty, abyste to všechno sledovali. Já jsem neslyšela (předsedu Národní rozpočtové rady, NRR) Mojmíra Hampla, že by křičel, až by ho na vidle brali, to jsem tedy neslyšela. To by mi určitě neunikly jeho mediální výkřiky, že pozor, tohle nejde. On říkal, že to psal do nějaké zprávy, to vám může ale uniknout.
To bylo veřejné a NRR se vyjadřovala k tomu plánu konsolidace minulé vlády…
Kuriózní je, že v listopadu 2025, když už si minulá vláda, jak já říkám, balila baťůžky, dala fiskální plán na stránky a byl úplně jiný. Seznámila jsem Evropskou komisi s naší situací, že potřebujeme nový fiskální plán.
Seznámila jsem je s tím, že jsem v situaci, že musím mít rozpočet vypracovaný a odeslaný na vládu do konce srpna, takže nás tlačí čas. Vedeme o tom jednání. Byli jsme povinni implementovat nová evropská pravidla v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A ta minulá vláda to neudělala.
My ale můžeme mít svoje národní pravidla…
Můžeme mít národní, ale ta evropská musíme implementovat povinně. Dokonce některá mají přímý účinek, například úniková doložka na obranu. Proto jsem říkala: „Nemáte pravdu, pane Hample, že jsme měli mít národní pravidla, protože ta evropská mají vyšší právní sílu.“
A protože jsem v situaci, kdy nevím, jak dopadnou jednání s unií, mohu se dostat do časové nouze, tak jsme tam dali únikové doložky národní, ale my je nebudeme kombinovat. Ty národní uplatním v okamžiku, kdy nebudu mít jinou možnost. Takže to, co říká Hampl a Petr Musil (člen NRR) a že se dostaneme se s deficitem já nevím kam, to je nesmysl.
Pokud v příštím roce bude schodek rozpočtu dál růst, neobáváte se zhoršení ratingu anebo řízení o nadměrném schodku ze strany EU, které má například Polsko a musí dělat reformy a sahat k dramatickým škrtům?
Řízení o nadměrném schodku a podívejte se, kolik zemí je v něm.
Všichni naši sousedé kromě Německa?
Německo bych řekla, že už taky, proto říkám, že budeme deficit držet pod třemi procenty. Když to držíte pod třemi procenty, a my to tam nebudeme držet čtyři roky, navíc my to chceme postupně snižovat, ale v rámci možností. Přece teď nezakonzervujeme nějaké stavby.
Takže když to budete držet pod třemi procenty, tak není důvod. A to samé snížení ratingu – když budeme mít schodek nižší než tři procenta HDP, tak opět není důvod k obavám.
Ten schodek chcete tedy snižovat v tomto volebním období?
Budeme muset. A chceme. My musíme ale začít někde výš. Protože těch požadavků je tolik.
Takže si ten příští schodek navýšíte o něco víc, než by bylo potřeba, ale abyste měli nějaký polštář?
My teď vyjednáváme, já nebudu teď nic říkat. Chceme začít výš a postupně to snižovat.
Čili v roce 2028 už by měl být nižší schodek oproti roku 2027?
O trošku nižší, takhle si chceme naplánovat ten fiskálně-strukturální plán.
Ale to už se budou blížit volby. Nebyli byste první vláda, která konsoliduje před volbami?
V rámci nějakých možností, které máme, ale znovu říkám: V programu vlády stojí bezpečně pod třemi procenty.
Se snížením stropu věku odchodu do důchodu z 67 na 65 let stále počítáte?
S tím počítáme, ale znovu říkám, dejme to dohromady s náročnými profesemi a udělejme to v rámci jednoho balíčku. V tomto nás netlačí čas.
Čas vás netlačí, ale není mnohé z toho, co chystáte, skutečně za cenu velkého zadlužování naší země?
Není. Mnohokrát jsem za vládnutí Petra Fialy ve sněmovně upozorňovala, že jeho vláda rezignovala na příjmovou stránku rozpočtu. Nejde „jen“ o EET, já chystám například revoluční reformu třetího pilíře důchodového systému, bude to největší změna za 30 let.
To znamená, že mi jde i o budoucnost našich dětí a vnuků, protože tento pilíř budou moci využívat. A je toho samozřejmě víc, co připravuji.
Ale není to líbivá politika rozdávání peněz? Udělala jste něco, co by bylo u voličů nepopulární, že byste třeba někde místo utrácení šetřila?
Například jsem škrtla v letošním rozpočtu 11,7 miliardy korun na provozních výdajích. Bolelo to moc, psalo mi kvůli tomu hodně lidí. Minulá vláda místo toho navýšila provozní výdaje o 50 miliard.
Vaše vláda ale například zvedla počet státních zaměstnanců o čtyři tisíce…
Čtyři tisíce státních zaměstnanců jsou vojáci, bezpečnostní složky a pedagogové v rámci reformy regionálního školství, to je celé. Jinak jsme například počet úředníků snižovali.
Přes to všechno ještě poslední dotaz k několikrát zmiňovaným dluhům. Mohou říct lidé svým dětem a vnukům s odkazem na vás, že nebudou jednou platit dluhy vaší vlády?
Já mám tři vnoučata, často na ně myslím. A i proto chci, aby se v České republice žilo lépe, aby se dobudovala infrastruktura, aby bylo lepší zdravotnictví, aby lidé měli více peněz. Mně skutečně velmi záleží na tom, aby se lidem žilo lépe.
Mohlo by vás také zajímat: Stanjura to „přešvihl“ jen o devět miliard. Ekonomové korigují slova ministryně
ŽIVĚ Ukrajinská města zasáhly stovky raket, Rusové použili i nadzvukovou střelu
Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou i oběti na životech. Úřady v Kyjevě a okolí informovaly o čtyřech zabitých. Západní politici útok raketou Orešnik odsoudili.
ŽIVĚ Dohoda s Íránem a otevření Hormuzu je blízko, tvrdí Trump. Neodpovídá to realitě, zní z Teheránu
USA a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní, píše s odvoláním na amerického představitele server Aixos. Předběžná dohoda má umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezený vývoz ropy. Jednání o íránském jaderném programu mají mezitím pokračovat. Že dohodu s Íránem se podařilo z velké části dojednat, už oznámil i prezident Donald Trump.