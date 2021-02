Je to morální selhání. Letos jsem neměl dovolenou. Omluvy i výmluvy VIP hostů Slavie

Prymula: Zdá se, že já smím být pouze doma

"Bez ohledu na to, zda to je, či není reálné, je nyní objektivně správný postup udělat zde na tři týdny skutečný lockdown, díky čemuž by celá ta suma narůstajících případů dramaticky poklesla," řekl ve čtvrtek Roman Prymula. Ještě ten stejný den večer už ale sledoval z VIP tribuny pražského stadionu v Edenu zápas Evropské ligy mezi Slavií a Leicester City.

"Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma," sdělil Prymula pro Deník N. Premiér Andrej Babiš ještě večer oznámil, že se svým poradcem Prymulou ukončí spolupráci.