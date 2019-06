Omluvte se za nařčení, vyzvala Babiše Transparency International. Jinak bude soud

Nezisková organizace Transparency International vyzvala premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby se jí omluvil. Vadí jí, že o ní premiér opakovaně hovoří jako o zkorumpované. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz mu proto v pondělí ráno adresovala předžalobní výzvu. Žádá v ní omluvu a současně se má podle výzvy premiér takových výroků do budoucna zdržet. Pokud Babiš nevyjde organizaci vstříc, Transparency International na něj podá žalobu.

"Zásah do pověsti mého klienta z vaší strany je velmi závažný, protože jej činíte opakovaně a způsobem, který s tímto vaším postojem seznamuje značnou část veřejnosti. Pro mého klienta je takové označení hluboce urážlivé a velmi to poškozuje jeho pověst," zní jedna z klíčových pasáží předžalobní výzvy, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Výzvu vypracoval advokát Pavel Uhl, který je současně členem správní rady organizace. Že se bude Babišovým verbálním útokům takto bránit, rozhodla správní rada minulé pondělí. "U odborné i širší veřejnosti požívá (Transparency International) značnou kredibilitu právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně odmítá," píše se dále ve výzvě.

Reakci premiéra Andreje Babiše redakce Aktuálně.cz zjišťuje.

Premiér Babiš spojuje Transparency International s korupcí dlouhodobě. Takto o ní promluvil třeba loni v srpnu, když organizace na základě údajů ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru nařkla Andreje Babiše, že zůstal ovládající osobou holdingu Agrofert. Vliv v Agrofertu Babiš podle organizace uplatňuje navzdory tomu, že ho v únoru 2017 převedl do svěřenského fondu.

Hluboce se omlouvám, má říct Babiš

Organizace v tomto duchu poslala podnět Evropské komisi, aby podezření prověřila. Komise na jeho základě na konci května a v první půli června poslala do Česka návrhy dvou auditních zpráv, podle nichž se Babiš nachází v konfliktu zájmů. Ten spočívá v tom, že coby premiér má podíl na tvoření dotační politiky, přičemž Argofert je velkým příjemcem těchto subvencí. Česko by kvůli tomu mohlo dostat sankci v podobě krácení dotačního balíku o stamiliony korun.

Od zpráv z Bruselu premiér Babiš verbální útoky na Transparency International zintenzivnil. Jako o zkorumpované o ní mluvil opakovaně, vyjádřil se tak třeba v rozhovorech pro Lidové noviny či v Mladé frontě DNES, jež jsou součástí holdingu. "V předběžném nálezu, který unikl do médií, jsou stejná nesmyslná tvrzení jako ta, jež sepsali piráti a zkorumpovaná neziskovka Transparency International," řekl Lidovým novinám.

Po sérii těchto ataků se organizace rozhodla konat. V předžalobní výzvě si řekla o omluvu, současně už by ji Babiš neměl dávat s korupcí do spojitosti. "Vážení, v minulosti jsem vás opakovaně označil za zkorumpovanou organizaci. Za toto nepravdivé osočení se vám tímto hluboce omlouvám," zní návrh omluvy, kterou by měl premiér adresovat Transparency International dopisem do sedmi dnů od přijetí výzvy.

Obdobná výzva zamířila v pondělí ráno i na úřad vlády, také od něj chce organizace za premiérovy výroky omluvu. "Primárně nám jde o to, aby Andrej Babiš přestal šířit lži a omluvil se za ty, které již do éteru vypustil. Z našeho pohledu nyní dochází z jeho strany k nejhrubšímu poškozování našeho dobrého jména, kdy neuráží jen naši organizaci, ale také všechny kolegyně a kolegy," řekl Aktuálně.cz tiskový mluvčí Transparency International David Kotora.

Advokát: Babiš volí způsob, jak víc zranit

Pokud premiér nebude výzvu respektovat, organizace je na něj připravena podat žalobu a domáhat se omluvy soudně. Je to poprvé v historii, co se česká pobočka Transparency International rozhodla takto bránit své jméno. "Chtěl bych upozornit na fakt, že Transparency International za více než dvacet let působení v Česku řešila a stále řeší kauzy napříč celým politickým spektrem," upozornil Kotora.

Vedle toho zmínil, že Transparency International podléhá kontrole správní i dozorčí rady, externích auditních orgánů či sekretariátu organizace v Berlíně. Vše s bezvadnými výsledky. "Premiérova invektiva je založena na něčem, co je nepochybně lží. Možná intuitivně volí způsob, který dokáže organizaci víc zranit. Je tam asi i pocit nepostižitelnosti, který mu umožňuje se opakovaně pouštět do takto silných výroků," uvedl pro Aktuálně.cz cz advokát Pavel Uhl.

"Premiér se topí. Jeho zoufalé útoky na všechny už nikdo soudný vážně nebere. Je to křeč před nevyhnutelnou demisí," řekl už dříve Aktuálně.cz v reakci na Babišova nařčení ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Po volbách 2013 mu přitom Babiš nabídl, zda by za jeho hnutí chtěl být ministrem vnitra. Ondráčka předběžně souhlasil. Při dělení resortů mezi ANO a ČSSD ale vnitro připadlo sociálním demokratům.