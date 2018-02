Omluva Zemanovi? Nesmysl, vždyť o ni nikdo nestojí, kritizuje Zimolův nápad Zaorálek

před 3 hodinami

Jiří Zimola se před sjezdem ČSSD pokusil upoutat pozornost nápadem, že by se strana měla omluvit Miloši Zemanovi za nezvolení prezidentem v roce 2003. Podle aktéra tehdejších událostí a končícího místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka je to ale zbytečné.

Praha - S blížícím se sjezdem ČSSD stoupají uvnitř strany také emoce. Asi nejdramatičtěji vystupuje bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který se snaží dávat co nejvíc najevo blízkost k Miloši Zemanovi. Vysloužil si za to nyní kritiku od končícího místopředsedy sociálních demokratů Lubomíra Zaorálka. Ten vedl stranu do neúspěšných podzimních voleb, takže nyní do vedení nekandiduje, uvnitř ČSSD má ale relativně silné postavení.

Jiří Zimola a jeho názor na Miloše Zemana | Video: Radek Bartoníček | 01:06

Zimola například přišel s nápadem, že by se ČSSD měla oficiálně omluvit Miloši Zemanovi za to, že ho její poslanci v roce 2003 nevolili prezidentem republiky. Zaorálek byl tehdy jedním z těch, kteří svého expředsedu "zradili". Bývalý ministr zahraničí, který v posledních letech svůj vztah se Zemanem urovnal, Zimolův výrok kritizuje.

"Nevidím smysl v omluvách a vracení se do minulosti. Není to nic, co by se v sociální demokracii mělo řešit. Proč? A nejsem si ani jistý, že o to někdo stojí. Můj pocit je, že o to nikdo nestojí. Tohle je stará historie. Už je to vyřešené," řekl Zaorálek v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Ke vztahu ČSSD se Zemanem ještě dodal: "Ono to tak navenek vypadá, ale strana už to vyřešené má. Není rozdělená v názoru na Miloše Zemana, nikdo necítí potřebu kvůli němu bojovat. Je vůči němu respekt, ale zároveň panuje mezi sociálními demokraty i kritický názor, že Miloš Zeman udělal některé kroky, které ČSSD poškodily. Máme důležitější problémy. Miloš Zeman nás ale může v něčem inspirovat, protože když stranu v roce 1993 přebíral, byla v defenzivě a dokázal ji dovést do ofenzivy."

Zimola v nedávném rozhovoru pro HN ale pronesl i jiná překvapivá tvrzení, třeba to o možném referendu o vystoupení z EU, pro jehož vypsání se vyslovil: "A proč ne? Proč si v nějakých okamžicích voliče předcházíme, mažeme jim med kolem pusy, ucházíme se o jejich hlasy, abychom jim potom řekli, že do nějakých věcí už nevidí? Podceňujeme natolik inteligenci českého voliče? Já ji nepodceňuji."

Ačkoliv Zimola opakuje, že je pro setrvání v EU, už jen debata o možném "czexitu" může zemi poškodit. Zaorálek kritizuje právě lehkost, se kterou nejen Zimola, ale spolu s ním třeba i jeho mentor Miloš Zeman nebo Tomio Okamura o vystoupení z EU hovoří.

"I ta debata nám škodí, pro lidi zvenku je nepochopitelné, proč by se Česko cly a hranicemi odřízlo od 80 procent svého obchodu. Odešli by zahraniční, ale i domácí investoři. S něčím takovým si nemáme zahrávat. Jen ta debata, která je podle mě ničivá, může mít důsledky. Ale nedokážu upřít lidem právo o takových věcech mluvit, je to zásadní věc," vysvětluje muž, který před říjnovými volbami jako jeden z mála hovořil jednoznačně proevropsky a vyjádřil se i pro přijetí eura.