„Omlouvám se, že jsem napsal tak vlezlou melodii,“ říká Pavel Helan o písni Ty, hejtmane

Byl vychováván, aby se nepletl do politiky. Po padesátce se ale písničkář Pavel Helan rozhodl to změnit a napsal a nazpíval volební song Ty, hejtmane pro lidoveckého předsedu Jana Grolicha. S jeho protestní verzí proti vládě Andreje Babiše v současnosti vystupuje na demonstracích. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o svém zapojení do politiky, ale také o podpoře Ukrajiny či víře v Boha.
Autorka rozhovoru si s Pavlem Helanem tyká, protože se osobně znají, pozn. red.
Pavle, ty jsi teď všeobecně známý díky volebnímu songu Ty, hejtmane. Máš z něj radost? A jaké na něj byly ohlasy? S několika, se kterými jsem mluvila, jsme se shodli, že jsme ho nemohli dostat z hlavy. Vlastně byl až trochu otravný.
Ano, já mám z toho songu ohromnou radost. A současně se lidem omlouvám, že jsem napsal tak vlezlou melodii. Ty ohlasy jsou vlastně jednotné: „Super písnička, ale nemůžu ji dostat z hlavy.“ A ta píseň odstartovala úplně novou etapu mého života.
Já jsem žertoval, když jsem šel za Honzou Grolichem a natáčel jsem takové legrační video: „Ahoj kamarádi, já už se na tu politiku taky nemůžu dívat a rozhodl jsem se, že vtrhnu do kanceláře hejtmana a něco pro to udělám. Nabídnu mu svoje životní dílo.“ To jsem jako žertoval a možná to je moje životní dílo, já nevím.
Vy jste se s Janem Grolichem znali už předtím. Jak jste se poznali?
Poznali jsme se už předtím, než byl hejtmanem, když byl ještě obyčejným starostou obce Velatice u Brna, tak jsme se potkali v klubu Metro, kde Honza Grolich dělal svoje stand-upy. On už tehdy měl takový suchý cimrmanovský humor. A já jsem tam hrál svoje první písně.
On pak stoupal v politice výš, stal se hejtmanem dlouho velmi oblíbeným, populárním. Pak se stal předsedou nových lidovců a uveřejnil jenom takovou rychlou prosbu tehdy na Instagram: „Uvítám jakoukoliv podporu, finanční nebo jinou.“
A já jsem mu napsal: „Ahoj Honzo, kdybys chtěl, napíšu ti třeba nějakou znělku nebo džingl nebo co bys potřeboval.“ Takže to není tak, že by Grolich oslovoval nebo hledal písničkaře a vznikla z toho tady ta legrace, já jsem se ozval jemu.
Takže s nápadem na tu písničku jsi přišel ty?
Já jsem mu řekl: „Kdybys potřeboval, já ti napíšu píseň.“ A on už tu kampaň měl jako rozjetou a naplánovanou, oni původně nechtěli žádnou předvolební píseň, protože ve většině případů je to strašný trapas.
Když si vzpomeneš na všechny předvolební písně, tak vlastně, jak říkají dneska mladí, že je to „totální cringe“. Vlastně se stydíš za ty politiky, že tam něco jako u toho mikrofonu dělají. A ten Honza říkal: „My přesně půjdeme touhle cestou. My vyhlásíme nejhorší předvolební kampaň ever!“ A ono se to povedlo.
Brněnština je moje mateřština, nikoho neimituji
Někteří lidi si myslí, že ten song zpívá Jan Grolich jako Pan Kšiltovka. Nebylo těžké pro tebe zpívat v „brněnštině“?
To zrovna bylo pro mě to úplně nejlehčí, protože já jsem se v tom přízvuku narodil. Není to teda brněnský hantec, ale přízvuk Brno-venkov, který používá i Honza Grolich, to je moje mateřština.
Pro mě to nebyla imitace. Já v té chvíli toho Kšiltovku neimituji. On ve svých videích vždycky používá tu hlášku: „Ty, hejtmane.“ Takže jsem věděl, že i ta moje píseň musí začínat tímhle oslovením a že to vlastně nebude ani melodie, že to bude jenom taková přímá řeč, jakoby rap. Je to vlastně rytmická řeč v přízvuku Brno-venkov.
Jan Grolich ještě ve volebním štábu po své výhře spustil novou kampaň, tentokrát pro tebe, abys vyhrál Zlatého slavíka. Opravdu si myslíš, že máš šanci? Nebo je to jen taková recese?
Je to recese, ale myslím si, že mám i šanci. Je to strašně zvláštní a krásný pocit, když mi lidi píšou: „Jo, poslal jsem ti ten hlas.“ A přitom já do té soutěže vstupuji jako úplně totální outsider. Ani nejsem v seznamu, ale mám potvrzeno, že když to jméno tam vypíšete, tak je hlas platný.
Mě to ani nenapadlo, že bych měl kampaň na Slavíka. Ale Honza v euforii z toho svého senátního vítězství to prostě na místě „hodil do placu“, jak se říká v Brně, že za tuto píseň Helan zaslouží Slavíka. A všichni se toho chytli a mě ta představa začala strašně bavit a lidi to začalo asi taky strašně bavit. Takže napůl je to recese a napůl je to opravdu ocenění toho, že se něco povedlo, že prostě ta písnička přispěla dobré věci.
Ty, Andreju jsem vymyslel v autě cestou ze zoo
Napsal jsi i protestsong 4:36, kde se opíráš do Andreje Babiše a zároveň si z něj děláš legraci. Proč jsi ho začal tímto způsobem kritizovat zrovna teď, když ses až do posledních voleb do politiky takříkajíc nepletl?
Já jsem se velmi dlouho do politiky nepletl, protože jsem v tom byl dlouhodobě vychovaný: „Muzikante, zpívej, ale nepleť se do politiky.“ Držel jsem se toho, možná z úcty k rodičům, ale pak jsem si říkal, že za chvíli mi bude padesát, že už se mohu rozhodnout svobodně. A já jsem to tak fakt cítil, že jsem chtěl podpořit Nové lidovce.
Pak mi jednou zavolal spolek Milion chvilek, že v Brně je demonstrace, jestli jim půjdu zahrát, že se jim líbí ta písnička „Tý, tý, ty, tý, tý“, ale že chtějí být nadstraničtí. A tak ať to tam raději nehraju, ať zahraju cokoliv jiného. Tak jsem si řekl, že to přetextuju.
Já jsem ten den jel z výletu s dcerou ze zoo z Chocně a v autě cestou do Brna mě napadal ten text. Tak jsem jenom vyskočil na pódium v Brně na Svoboďáku, zazpíval to a lidi se tomu strašně smáli. Vstoupil jsem tím do úplně nového světa.
Třeba panu premiérovi se omlouvám za to tykání v té písni, to bych si v běžném životě samozřejmě nedovolil, ale v rámci té písně to sedí do té formy.
Babiš rozvrátil českou politiku, chci zpátky Havla
A co ten song „4:36“?
Ten byl už v návaznosti na tu píseň Ty, Andreju, kde jsem si říkal, já bych teď mohl normálně vzít některé ty jeho věty, které Andrej Babiš říká, které jsou na YouTube, a zkusit ty věty zhudebnit.
Tak jsem si vybral ty nejsilnější: „Důležité je, co chci já, ne co chce on.“ A nejzábavnější, co Andrej Babiš řekl, bylo: „Nehlasoval som, pretože som spal.“ To značí úplně všechno. To tolik vypovídá o té situaci, že tou větou píseň začínám.
On poručil Okamurovi, ať to tam zdiriguje ve 4:36, a sám neměl ty „koule“ tam zůstat jako premiér a šel normálně spát. Andrej Babiš podle mě rozvrátil českou politiku, úplně vymazal tu hodnotovou, on to sám říká. Já chci, aby se vrátila hodnotová politika. Já chci zpátky Václava Havla.
A když pak vidím naši vládu, jak tam hovoří Macinka s Turkem a do toho něco řekne Andrej Babiš, a když vidím, co se děje na Slovensku, jak ten Fico tam plácá proruské bláboly, tak je mně z toho smutno. A tak, jak mám reagovat? Mám být agresivní a mám je takzvaně někam posílat v té písni? Anebo můžu být vtipnej a vrátit jim to takto? Tak já dělám to druhé.
Trump je naivní monstrum
Nesetkáváš se kvůli protest songům, které jsi napsal, s nějakými negativními reakcemi nebo dokonce nenávistí?
Ano, setkávám. Vykročil jsem mimo svou komfortní zónu a vanou tam silné větry kritické, ale ta kritika mě nijak nebolí. Asi mám anděla strážného, který tam stojí s lopatou a odstřeluje to pryč.
Ve svých příspěvcích na sociálních sítích také mimoděk kritizuješ Donalda Trumpa. Co ti na něm vadí? Napadlo tě o něm taky napsat písničku?
Donald Trump je absolutní monstrum. Zničil téměř všechno, na co sáhl, ale pár věcí v životě se mu povedlo. A kdo jsem já, aby ho hodnotil. Neudělal úplně všechno špatně.
Ale myslím, že ten jeho byznysový model, kdy jako prodejce realit pošle svého zetě Jareda Kushnera a vyjednavače Steva Witkoffa, jako dva realiťáky do Moskvy, aby tam jednali s týmem vyjednavačů KGB, je těžce naivní. Nebo je možná jenom lačný po nějaké dohodě, která by přinesla peníze jemu osobně a jeho rodině. Je to tak do očí bijící, že kdo to nevidí, tak musí být fakt slepý.
Dlouhodobě podporuješ Ukrajinu. Koncertuješ spolu s česko-ukrajinským pěveckým sborem Sonjašnyk. Jak jsi se k této spolupráci dostal?
Ta spolupráce vznikla úplně spontánně na zahradě kostela ve Vysokém Mýtě, kde za mnou přišla moje příbuzná Martinka Sirová a říkala: „Tady v Litomyšli nám vzniká sbor z ukrajinských uprchlic a maminek. Já s nimi zkouším zpívat, učíme je česky a oni docela umí zpívat. Uděláme koncert, jo?“
No a udělali jsme koncert, kde jsme tehdy vybrali sto tisíc. A povzbuzení tím úspěchem jsme začali dělat další, další, další. A aktuální částka k dnešku je šest milionů, které šly na obvazy, lékárničky, turnikety, topná tělesa. Šest milionů vybral amatérský ukrajinský soubor z Litomyšli. Věřila bys tomu? To je krásné, to je prostě paráda. Na to jsem hrdý.
Na podporu Ukrajiny jsi v mezinárodní spolupráci nazpíval cover Okean Elzy s názvem Vojna. Proč sis vybral zrovna tuhle píseň? Jak se ti k ní psal český text?
Ta písnička mě omráčila na YouTube, když jsem se díval na koncert Okean Elzy, úplně mě smetla svou silou. Já nemám takový rockový chraplák jako Světoslav Vakarčuk, tak jsem si tu písničku dal o kousek níž a zpívám ji po svém a přeložil jsem si ji do češtiny, protože to jde, ono to jde.
Jsou to dva slovanské jazyky a ten překlad je vždycky nějakým způsobem možný. Snažil jsem se, co nejvíce to jde, dodržet původní text. Takže já jsem tu písni přetextoval do češtiny jenom z čistého obdivu k té písni.
Byl jsi také v Česko-Slovensko má talent v roce 2013. Dostal jsi se až do finále. Takže to není poprvé, kdy jsi celostátně známou osobností. Dá se to nějak srovnat?
Dá se to srovnat v tom, že cítím, jako bych stoupl na pomyslný další schod v životě a v muzice. Je to pro mě šance, kterou bych chtěl využít zodpovědně a kterou bych chtěl nepromarnit a psát další písně a sloužit muzikou.
Sloužit dobré věci, sloužit humorem k tomu, aby ta hudba, kterou budu nadále přinášet, byla, jak říká můj oblíbený Bono z U2: „Je prosté být úspěšný, je těžké být relevantní.“ Aby ta hudba byla o něčem, aby ta hudba někomu pomáhala. A to je můj cíl už dlouho.
Moje oblíbená písnička, kterou jsi zpíval na táboře, kde jsme se poznali, a která byla i hitem v Talentu, je iBůh. Ty jsi velmi věřící člověk. Myslíš, že by se té písničce Bůh zasmál?
Já myslím, že jo. Čím dál víc mě zajímá na Bohu jeho milosrdenství, které nabízí zdarma. My se tady na Zemi ženeme za spoustou věcí, za pozemským majetkem. Já se ženu za novou kytarou třeba, nebo bych chtěl lepší auto a tak dále.
A to nejdůležitější vlastně v životě, jak zjišťuju, je spoléhat na Boží odpuštění a milosrdenství. A to se těžko vysvětluje, dokud to člověk nezažije. Tak v tomto bych chtěl lidem víru v Boha doporučit.