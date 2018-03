Olympionici dál bojují s vinařem o doménu. Soud má rozhodnout, zda sousloví Czech Team patří jen jim

před 33 minutami

Český olympijský výbor si nechal utéct doménu czechteam.cz. Nyní o ni bojuje u soudu s prodejcem vína.

Praha - Čeští olympionici mají opět naději, že získají webovou doménu czechteam.cz. Vrchní soud v Praze totiž zrušil loňský verdikt pražského městského soudu, který vlastnictví domény přiřkl podnikateli Richardu Králíkovi. Prvoinstanční soud se bude muset případem zabývat znovu. Zejména by měl posoudit, zda je sousloví Czech Team u veřejnosti spojeno především s olympioniky a jestli nejde o parazitování, pokud se používá v jiné souvislosti.

Sousloví Czech Team se Český olympijský výbor rozhodl používat již před lety jako oficiální název českého týmu a zaregistroval si je v roce 2001 také jako chráněnou značku v grafické podobě spolu s olympijskými kruhy.

Jenže o to samé se už nepostaral v případě webové domény czechteam.cz a používal dál pouze doménu olympic.cz. Když se pak před třemi lety před olympiádou v Riu rozhodli spustit nový web s informacemi o českém týmu, zjistili, že si doménu v lednu 2002 zaregistroval podnikatel Richard Králík a prodává jejím prostřednictvím například alkoholické nápoje.

Nikomu ji přece nenabízel

Když selhal pokus o dohodu, obrátil se olympijský výbor na správce domény, kterou je sdružení CZ.NIC. Jeho arbitr Petr Hostaš dal olympionikům za pravdu a rozhodl, že doménu má získat Český olympijský výbor.

Králík ale verdikt arbitra napadl u Městského soudu v Praze a ten dal loni v únoru za pravdu zase jemu. Podle soudkyně Heleny Nebesařové je sousloví Czech Team tak obecné a obecně užívané, že na jeho samotné používání nelze získat žádné právo.

Soudkyně zdůraznila, že pokud je má zaregistrované Český olympijský výbor, tak pouze v grafické podobě s olympijskými kruhy. "Nemáme ani prokázáno, že by se jednalo o spekulativní využívání. Není prokázáno, že by ji sám komukoliv nabízel," uvedla Nebesařová. Jak totiž i olympionici přiznali, Králík od počátku odmítal doménu prodat a nespekuloval, za co by byl ochoten ji přenechat.

Protože se olympionici odvolali, případ musel řešit Vrchní soud v Praze. František Korbel, který zastupuje Český olympijský výbor, před ním argumentoval, že o spekulativní využívání šlo. Králík prý doménu vůbec nevyužíval a začal s tím až poté, co jej olympionici oslovili s nabídkou na odkup.

PROBLÉMY S DOMÉNAMI Oskar Společnost Český Mobil se v roce 2000 rozhodla poskytovat telekomunikační služby pod značkou Oskar. Nezajistila si ale včas doménu oskar.cz, kterou vlastnila pardubická firma Oskar, s.r.o. Případ řešil i soud, nakonec se ale obě firmy mimosoudně dohodly. Telefónica (O2) Španělská Telefónica O2 koupila firmu Český Telecom v roce 2006. S vlastníkem domény o2.cz, firmou Allstar Group, se ale na odkupu dohodla až po čtyřech letech. Česká pojišťovna Spor o doménu ceskapojistovna.cz začal v roce 2001 a skončil až u vrchního soudu. Ten v roce 2004 přiznal právo na doménu České pojišťovně. Firma se předtím nedokázala dohodnout na odkupu s dosavadním vlastníkem domény Jiřím Helánem.

Jak ji vnímá veřejnost?

"Nejdříve ji začal používat k přesměrování na jiné stránky a poté při prodeji nápojů," řekl při odvolacím soudu Korbel. Podle něj je tak Králíkovo jednání v rozporu s požadavkem dobrých mravů a naplňuje principy nekalé soutěže. "Je to parazitování na pověsti jiného," řekl Korbel.

Poukázal na to, že jde o olympijskou symboliku, kterou lze využívat jen v souvislosti s olympijským hnutím. "Pokud jsou symboly používány třetími subjekty, tak je to se souhlasem ČOV a je to za účelem sportovní reprezentace," podotkl Korbel.

Králíkův patentový zástupce Matěj Sedláček to ale odmítl. "Ten slovní prvek je používán řadou subjektů, organizací i týmů, které sportují na amatérské bázi. Pokud si Český olympijský výbor podal ochrannou známku v grafické podobě, tak požívá ochrany z titulu olympijských kruhů, ale ne ve slovní podobě," poukázal.

Senát vrchního soudu v čele s Jiřím Mackem rozhodl, že prvoinstanční soudkyně Nebesařová se případem bude muset zabývat znovu. Podle něj se totiž nevypořádala se všemi aspekty sporu. Jako hlavní Macek uvedl to, že při hodnocení případu není tak důležité to, jak bylo sousloví Czech Team vnímáno v době registrace domény, ale nyní. A zda je nyní pro český olympijský tým natolik příznačné, že jeho používání v jiné oblasti - například při prodeji nápojů - "již znamená těžení z této dobré pověsti, respektive vezení se na soutěžním výkonu jiného".

Nutno dodat, že olympijský výbor bez nové domény s klíčovým spojením czechteam nezůstal. Ještě před olympiádou v Riu si ji zaregistroval, ovšem s koncovkou .info. Tu s českou koncovkou na základě předběžného rozhodnutí soudu může nadále využívat Králík. Ten na ní stále prodává víno a nealkoholické nápoje vlastní výroby. Jak se mu při tom daří, nelze zjistit, protože jeho firma Astore Czech už šest let nezaložila do Sbírky listin u obchodního soudu povinné údaje o svém hospodaření.

Sbírám baňky

Spory o doménová jména nejsou výjimečné. Jen je velmi obtížné se o nich dozvědět, pokud je nezveřejní sami účastníci sporu. Sdružení CZ.NIC totiž o konkrétních případech neinformuje. Arbitrážní rozhodnutí sice zveřejňuje, ale jsou tak důkladně anonymizovaná, že je takřka nemožné zjistit, kdo a o co vedl spor. Jen zlomek případů se pak dostane před soud.

Jedním z posledních byl spor o doménu Sberbank.cz. V srpnu 2011, těsně před vstupem stejnojmenné ruské banky do Česka, si podnikatel Pavel Juránek založil firmu Sběr baňk a zaregistroval i internetovou doménu s jejím jménem.

Baňky ale nesbíral: na webové stránce umístil pouze reklamní odkazy na jiné weby a upozornění "Obsah stránky se připravuje. Již brzy bude spuštěn!". Banka se proto obrátila na rozhodčí soud, který v březnu 2014 rozhodl, že se Juránek dopustil nekalé soutěže.

"Užívání doménového jména Sberbank.cz je v rozporu s dobrými mravy," uvedl rozhodce Aleš Chamrád. A přikázal, aby Juránkova firma doménu bezplatně převedla na Sberbank.