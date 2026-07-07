Okolo zeměkoule obíhá Kostka. Studentský satelit z Brna čekají první testy

Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně (VUT), krouží od úterního rána na oběžné dráze Země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX přihlížely v úterý ráno v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) desítky studentů i dalších diváků.
Tým nyní čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice, uvedl šéf týmu YSpace Šimon Sloboda.
Samotný start rakety byl první částí úterní podívané, pro tým YSpace ale byly zásadnější momenty, které přišly přibližně hodinu po startu. Tehdy se od nosiče začaly oddělovat jednotlivé satelity. Díky kameře umístěné přímo na nosiči a přímému přenosu na stránkách společnosti SpaceX tento proces mohli sledovat i lidé v sále.
„Hodinu po oddělení zůstane družice ještě v uspaném stavu, potom by se měla probudit, rozvinout antény a plně se aktivovat, tedy začít vysílat. To je pro nás velmi kritický moment, protože potom se ukáže, zda družice zvládla let na oběžnou dráhu, který provází velké vibrace,“ uvedl Sloboda.
První přelet družice nad Českou republikou by měl nastat v úterý večer okolo 22:00, tehdy začne tým YSpace kontrolovat systémy družice. „Přelety by měly vycházet dva až čtyři na jeden den, my při nich budeme vysílat nějaké softwarové parametry, aktualizovat systém a kontrolovat, zda pracuje správně. Životnost družice je tři až pět let, postupně by kontrola měla být automatizovaná,“ doplnil vedoucí týmu.
Kostka je satelit typu 1U, tedy krychle o hraně asi deset centimetrů a váze zhruba jeden kilogram. Tento typ satelitu bývá označovaný jako CubeSat nebo nanosatelit. Jde o finančně dostupné řešení, které umožňuje zapojení do vesmírného výzkumu i univerzitním týmům.
Nápad na sestavení družice přišel v roce 2023. Původně pětičlenný tým má nyní asi 50 členů, na vývoji družice se podílelo 83 lidí. Do vývoje Kostky se zapojili elektrotechnici, studenti mechanického inženýrství nebo softwarového či systémového inženýrství. Od ledna 2024 do srpna loňského roku studenti družici navrhovali a vyvíjeli subsystémy. Poté stavěli letový model. Letos v únoru družice absolvovala vibrační testy, které ověřily, že družice vydrží silné vibrace při startu rakety.
Na Kostku naváže další projekt, mise CIMER. Jde o zkratku pro Cyanobacteria in Microgravity Environment Research. Tento CubeSat bude třikrát větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru.
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