"Okamžitě odvolejte Macinku," vyzvali Starostové Babiše. Namíchla je slova o puči

Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Podle hnutí znevážil rozhodnutí Ústavního soudu k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan to dnes napsal na síti X. Šéf Motoristů ve středu označil za pokus o ústavní puč podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu Pavla s vládou. Podle STAN nelze takové chování tolerovat.
"Ministr vlády nesmí znevažovat rozhodnutí vrcholného orgánu justice. Vyzýváme proto Andreje Babiše, aby za slova o puči okamžitě odvolal ministra Macinku. Silný a odpovědný premiér nemůže takové chování člena vlády tolerovat a přispívat tak k erozi důvěry v klíčové instituce demokracie a právního státu," uvedl Rakušan.
Ústavní soud ve středu po podnětu od prezidenta předběžným opatřením uložil koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD, aby Pavlovu účast na summitu zajistila.
Rozhodnutím Ústavního soudu prozatím vygradoval spor o Pavlovu účast na summitu. Prezident dlouhodobě avizoval, že do Ankary jet chce, vláda ale po odkladech v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí.
Týž den večer se prezident obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření, soud opatření vydal ve středu. O kompetenční žalobě chce rozhodnout v řádu měsíců.
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