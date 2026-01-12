Přeskočit na obsah
Okamurův přešlap. Tvrdil, že je vzorem, hlas mu dalo jen osm lidí. Ale „porazil“ Ježíše

Viet Tran

Jsem v první trojici politických vzorů pro Čechy, chlubil se předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Odkazoval se na výsledky průzkumu Akademie věd ČR, ten ovšem ve skutečnosti tvrdí něco jiného. Dotazování naopak potvrdilo, že Češi své vzory nehledají mezi politiky – prezident Petr Pavel dostal pár desítek hlasů, Okamura jen osm. Navíc ho předběhli Andrej Babiš i dva zesnulí prezidenti.

Tomio Okamura, poslanec, politik
Předseda SPD a šéf dolní komory Tomio OkamuraFoto: Deml Ondřej
Ke kurióznímu přešlapu ve čtení průzkumů došlo během televizní debaty v sobotním pořadu Za pět minut dvanáct na Nově, kde se Okamura dostal do slovní přestřelky s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). V jednom momentě pak šéf SPD ukázal na kamery vytištěný článek o tom, koho Češi považují za své vzory.

„Já to říkám se vší skromností. Fakt se za nic nestydím, ani za své názory, a vážím si toho, že v průzkumu Psychologického ústavu Akademie věd ČR jsem v první trojce nejdůvěryhodnějších politiků nebo vzorů,“ uvedl v pořadu Za pět dvanáct na Nově.

„Mě to překvapilo. Kde je v tomto pořadí pan předseda Vystrčil? No, není tam vůbec,“ opřel se na Nově do svého diskuzního oponenta z vedení horní komory. „Ta pokora z pana předsedy přímo tryská. To je skromnost sama,“ rýpnul si nazpět Vystrčil.

Nikoliv třetí, ale až pátý

Při bližším pohledu na průzkum, který je veřejně dostupný pro všechny zájemce, se ovšem ukazuje, že si Okamura vyložil závěry dotazování po svém. Psychologický ústav Akademie věd ČR totiž naopak upozornil na chybějící vzory pro Čechy.

Skoro 42 procent respondentů přiznalo, že nemá, nechce mít nebo nedokáže pojmenovat svůj životní vzor. Pokud životní vzor nacházejí, nejčastěji jím jsou rodiče, z politiků je to pak prezident Petr Pavel. V průzkumu, kterého se zúčastnilo 1106 lidí, současnou hlavu státu jmenovalo 76 lidí.

A jak je to tedy s Okamurou? Pro něj „hlasovalo“ pouhých osm dotazovaných. Navíc není pravda, že by byl v první trojici politiků, kteří by se dali považovat za vzor, na což upozornili i diskutéři na sociální síti X.

Data Akademie věd ukazují, že šéfa SPD předběhl také premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš (12 hlasů), Tomáš Garrigue Masaryk (13 hlasů) a Václav Havel (30 hlasů). Celkově tak Okamura skončil na pátém místě.

„Porazil“ Ježíše i Rajchla

Cenou útěchy může být pro současného předsedu Poslanecké sněmovny fakt, že stejný počet hlasů dostal zpěvák Karel Gott a „na body“ porazil herce a politika Arnolda Schwarzeneggera, Ježíše či svého sněmovního kolegu Jindřicha Rajchla (PRO). Všechny jmenované vnímají jako vzor jen jednotky dotázaných lidí.

Kompletní výsledky průzkumu Psychologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s agenturou Median si můžete prohlédnout zde.

ČR-vláda-koalice-personální-FASTPIX

ŽIVĚAť vede životní prostředí vládní zmocněnec, žádá plán Motoristů. Právníci ho smetli

Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že ministerstvo životního prostředí by podle představ Motoristů mohl zprostředkovaně vést vládní zmocněnec, jímž by se mohl stát on.

