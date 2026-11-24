Sněmovní opozice v úterý neprosadila ani na pátý pokus doplnění programu nynější schůze o návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční poslanci mu vyčítají postup při úvodním jednání o sporném zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas koncem října.
Neúspěšné předchozí čtyři pokusy o Okamurův konec ve funkci předsedy Sněmovny připadly už na minulou řádnou schůzi.
Piráti ohlásili tento návrh hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích. Okamura tehdy napsal, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.
Návrh v úterý přednesla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová, podle níž se Okamura nikdy předsedou Sněmovny stát neměl. "Jeho působení v čele Poslanecké sněmovny opravdu není dobrou vizitkou a dobrou známkou pro demokratická pravidla a fungování standardního vyspělého státu," uvedla.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib poukazoval na to, že Okamurovo odvolání bylo jedním z požadavků spolku Milion chvilek pro demokracii ze statisícové demonstrace, jež se odehrála v polovině listopadu na Letné. "Přesně tohle se musí udělat," řekl.
Okamura podle Hřiba selhal v odpovědnosti za zastupování celé Sněmovny a práci na tom, aby se v ní vedla kultivovaná demokratická debata.
Na minulé schůzi návrh postupně předkládali představitelé Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS.
O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.
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