Okamura zrušil „poslaneckou cestovku“, popsal proč. Poslanec poslal varování

Sýrie, Arménie nebo Gruzie. To jsou některé cesty, které mají v plánu poslanci. Je to ale jen část toho, kam chtějí vyrazit. Vydat se chtějí i do Afriky nebo Jižní Ameriky. Cesty ale v rámci šetření hlídá šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD), který nechce povolovat exotické destinace. Místopředseda zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) však varuje před tím, aby se nakonec nejezdilo jen do Číny.
Okamura tvrdí, že za omezováním některých cest jsou úspory. Podle něj poslanci cestovali do exotických destinací za veřejné peníze. Předseda sněmovny tak už od začátku avizoval, že bude chtít, aby poslanecké cesty byly „účelné a nebyly předražené“.
Podle tabulky, kterou deníku Aktuálně.cz poskytl Okamura, poslanci letos od ledna do července vyrazili na celkem 49 cest za 2,762 milionu korun. Podle údajů předsedy sněmovny bylo ve stejném období v roce 2022 – tedy v prvním roce, kdy byla šéfkou dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) – uskutečněno o deset cest za 4,9 milionu korun více.
„Nepřišli jsme o nic. Jezdí se levněji, v menších delegacích a hlídám, aby nebyly duplicitní cesty,“ zmínil Okamura, který byl v červenci na návštěvě Číny. S tím, že nechce ve velkém povolovat cesty do exotických destinací, typicky v Africe.
Zahraniční výbor sněmovny měl ve výhledu cest návštěvu třeba Tanzanie nebo Keni. Vedle afrických států by se pak poslanci tohoto výboru rádi vypravili například do Kolumbie nebo do Ekvádoru. Další plánovanou cestu do Gruzie a Arménie už nicméně Okamura výboru přislíbil.
Zatím ale poslanci cestují až na pár výjimek po Evropě, i když v říjnu Zuzana Majerová (Trikolora) a Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) pojedou do Tanzanie na shromáždění Meziparlamentní unie. A podle informací Aktuálně.cz by se měla uskutečnit i velká sněmovní cesta do Sýrie, kterou by mohl vést Okamura.
Třeba poslanec a člen zahraničního výboru Denis Doksanský (ANO) uvedl, že aktuální trend vlády je šetřit. „Není to tak, že by cesty neprobíhaly. Je snaha tam, kde by jely pětičlenné delegace, a přitom by stačili například dva lidé, to snížit. Zároveň se zohledňuje, nakolik je ta cesta zásadní, aby to nebyla parlamentní turistika,“ míní.
Podle předsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Petra Sokola (ODS) se už situace kolem zahraničních misí zlepšila. „Platí, že cesty se v zásadě individuálně projednávají organizačním výborem. Máme teď schválený nějaký plán cest členů výboru na nejbližší, dejme tomu, rok, takže tam se to v zásadě znormalizovalo,“ řekl Sokol Aktuálně.cz.
„Omezily se do určité míry některé cesty, řekněme na ta méně významná fóra z důvodu šetření. Ale to asi není něco, co bych teď kritizoval,“ dodal poslanec.
Ženíšek se bojí slovenského scénáře
Okamurův přístup k cestám pak kritizuje třeba místopředseda zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09). Ale i on připouští, že se situace mírně zlepšila.
„Pevně věřím, že předseda sněmovny si uvědomí důležitost a význam parlamentní diplomacie pro zemi, jakou je Česká republika. A že až si to uvědomí, že nedojde k závěru, že cílové destinace budou jen Čína nebo Severní Korea,“ řekl Aktuálně.cz.
Už dříve pak zmínil, že argument šetření neobstojí. „Rezignaci na parlamentní diplomacii jsem viděl na Slovensku. Po Evropě jezdil jen jejich předseda a krom Maďarů se s ním nikdo nebavil. Mimo Evropu Slováka nikdo neviděl. To by byla pro Českou republiku škoda a musela by se pak napravovat hodně dlouho a velmi obtížně,“ dodal Marek Ženíšek.
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