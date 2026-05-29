Okamura vytáčí Babiše. Ve vládě to vře, nevraživost začala už v boji o Hrad

Když premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí veřejně usadil šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, nepůsobilo to jako další koaliční šťouchání. Okamura o den později vrátil ránu nepřímým rýpnutím do premiérova střetu zájmů. Ačkoliv dnes sedí v jedné vládě, vztah obou politiků už roky stojí na směsi pragmatických dohod, osobních křivd i boje o stejné voliče.
Poslední přestřelka mezi někdejšími rivaly odstartovala poté, co Okamura v televizi naznačil, že koalice jedná s Bruselem o omezení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku. Babiš ho následně v pondělí před novináři nezvykle tvrdě usadil. „Pan Okamura, já nevím, co vyjednává. On si to stále plete… myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ prohlásil premiér. Dodal navíc, že pokud bude s Evropskou komisí někdo vyjednávat, nebude to Okamura, ale úředníci ministerstva vnitra.
O den později přišel Okamurův protiúder. Šéf SPD reagoval na nový dopis Evropské komise kolem premiérova možného střetu zájmů a nepřímo si rýpl do Agrofertu. „Nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok,“ prohlásil. Později Aktuálně.cz sice tvrdil, že mluvil obecně a že si vše s premiérem vyjasnili na koaliční radě, další z řady vzájemných šťouchanců už ale byl na světě.
To, že mezi předsedy ANO a SPD nepanují zrovna vřelé vztahy, je v politických kuloárech známé už dlouho. Jedním z momentů, který měl jejich vztah výrazně nalomit, byly prezidentské volby v roce 2023.
Okamura tehdy Babiše nepodpořil – což měl současný premiér brát jako zradu. Obě hnutí se přitom dlouhodobě přetahují o stejné protestní a euroskeptické voliče, jejichž část tehdy Babišovi utekla k Petru Pavlovi.
Politolog Lukáš Jelínek připomíná, že právě to mohlo zanechat hlubší stopu. „Andrej Babiš vnímá politiku a vztahy v ní hodně osobně. Když mu někdo zkříží cestu nebo hodí klacek pod nohy, tak na to nezapomíná,“ řekl Aktuálně.cz.
Po porážce navíc Babiš otevřeně vyhlásil boj o voliče SPD. Podle Jelínka se je dodnes snaží „vyluxovat“ podobně jako kdysi elektorát sociální demokracie. „Budeme jim vysvětlovat, ať raději volí jinou stranu nebo hnutí ANO, protože házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše. Okamura pro ně nikdy nic neudělá,“ prohlásil tehdy Babiš v rozhovoru pro MF Dnes. V následujících letech si ANO a SPD šly po krku prakticky neustále.
Podle Jelínka je přitom právě boj o stejné voliče jedním z hlavních motorů jejich neustálého vzájemného pošťuchování. „Pokud chce Andrej Babiš vyluxovat elektorát SPD podobně, jako to kdysi udělal sociální demokracii, tak často přebírá i rétoriku Tomia Okamury,“ míní politolog. A připomněl například Babišovy nedávné výroky o tom, že vláda Petra Fialy (ODS) byla spíš ukrajinská než česká.
Dohoda před volbami
Současný premiér přitom v opozici několikrát veřejně říkal, že si vládnout s Okamurou nepřeje. „Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále utočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo,“ prohlásil Babiš v roce 2024. A to si Okamura podle Jelínka moc dobře pamatuje.
Napětí bylo vidět i během poslední schůze sněmovny před volbami. Politici se tehdy v absurdní scénce přetahovali o mikrofon u řečnického pultíku, až je tehdejší šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chtěla nechat vyvést ze sálu.
Zlom ovšem přišel před volbami. Šéfové ANO a SPD si řekli, že se zkrátka potřebují. Podle Okamury už tehdy proběhla tichá dohoda, že pokud povolební matematika dovolí vznik většiny, SPD bude připravena vstoupit do vlády.
„Já jsem byl pozván panem předsedou, byl jsem za to rád. Přiznám, že jsme byli domluveni už před volbami, že kdyby to klaplo, pokud budu připraven. Já jsem říkal, že připraven jsem,“ popsal později Okamura na CNN Prima NEWS detaily jednání s Babišem.
„Drží si ho od těla“
Když pak bylo vítězství evidentní, zamířil Okamura ještě ten večer přímo do Babišovy vily v Průhonicích. Přes vzájemné antipatie si tak vyšli pragmaticky vstříc a zakopali válečnou sekeru.
Už během povolebního vyjednávání však začalo být jasné, že soužití nebude úplně harmonické. SPD dlouho tlačila na ministerstvo vnitra – a nějakou dobu to dokonce vypadalo, že ho opravdu dostane. Jenže pak Okamura přepískl výrok o výměně policejního prezidenta Martina Vondráška a v ANO začaly blikat kontrolky. Babiš tehdy reagoval podrážděně a označil podobné řeči za velice nevhodné. SPD tak nakonec dostalo obranu.
Babiš nakonec šéfa SPD „odklidil“ do čela sněmovny, co nejdál od sebe, kabinetu i Úřadu vlády. To podle Jelínka není náhoda. „Drží si ho doslova od těla. Nechce být s Okamurou příliš viděn, fotografován ani spojován, protože nikdy neví, jakého pobuřujícího výroku se dopustí,“ řekl politolog Aktuálně.cz.
„Když se naskytla příležitost udělat z něj předsedu sněmovny, Babiš toho okamžitě využil,“ dodal Jelínek. Ironií je, že právě teď mu to premiér připomíná slovy, že „není ve vládě“.
Zakopání válečné sekery ale nikdy nebylo úplné. SPD od začátku vlády tlačí na tvrdší postup vůči Ukrajině, migraci i Bruselu a Okamura čas od času vypustí výrok, po kterém se v ANO chytají za hlavu. Třenice přišly i kolem mRNA vakcín, kvůli převozu Američana s podezřením na ebolu do Česka i ohledně armády.
Podle Jelínka totiž SPD od začátku balancuje mezi vládní odpovědností a snahou nepřijít o své nejradikálnější voliče. „SPD se snaží být jakousi opozicí uvnitř vlády,“ popsal politolog. „Hledá záminky, jak Andreje Babiše popíchnout nebo se vůči němu vymezit, aby na sebe alespoň na chvíli strhli světla reflektorů, než si je dominantnější ANO vezme zase zpátky“ dodal.
Vládní půtky
Hnutí SPD přitom čím dál více vadí, že ho Babiš obchází v některých rozhodnutích. Velkou pachuť zanechal například spor kolem nového náčelníka generálního štábu. Vláda, včetně dvou ministrů za SPD, podpořila premiérova favorita Miroslava Hlaváče, kterého Okamura nechtěl. Ministr obrany za SPD Jaromír Zůna přitom jako jediný hlasoval proti.
Babišovi pak zase údajně začíná lézt na nervy, že šéf SPD často komentuje věci dřív, než se kabinet na něčem domluví. „Okamura reprezentuje slabší stranu, takže je pro něj zájem médií velmi důležitý a snaží se využít každou příležitost k propagaci SPD,“ vysvětluje Jelínek.
Najpaté vztahy politiků pak vyhřezly i během jejich posledního veřejného střetu v tomto týdnu.
Podle Jelínka i přes podobné jedovaté vzkazy nikdy nejde o zásadní konflikty. „Jsou to vždycky jen taková slova, jedovaté šípy, které na sebe vysílají. Krátce poté si to ale vysvětlí a řeknou si, že to není začátek nějaké odlučky,“ soudí politolog.
Ostatně, něco podobného řekl Okamura i Aktuálně.cz. S premiérem si prý vše vyjasnili během několika minut na koaliční radě. „Pane premiére, vždyť jsme to přece řešili už na minulé koaliční radě a zástupci ministerstva vnitra nám říkali, že to naše vládní koalice společně projednává,“ popisoval, co měl Babišovi říct o ochraně pro ukrajinské muže.
„Žádný rozkol v tom nehledejte, funguje to dobře a na koaliční radě jsme se několikrát společně zasmáli,“ dodal předseda sněmovny. S tím, že vztahy uvnitř koalice zůstávají přívětivé.
„Uvědomují si, že jsou na sebe odkázáni, že plují na rozbouřeném oceánu ve společné loďce,“ shrnuje Lukáš Jelínek. „Okamura se akorát snaží vytěžit každý prostor, který se mu naskytne, což u premiéra přirozeně vyvolává odpor nebo nelibost,“ uzavřel politolog.
