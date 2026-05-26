Okamura vrací úder. Po Babišově výpadu si rýpl do jeho střetu zájmů

Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.
Předseda SPD reagoval na nové informace kolem dopisu Evropské komise, podle kterého Brusel dál řeší možné střety zájmů premiéra.
„Za nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn před zákonem, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok, nebo na úkor jiných,“ prohlásil Okamura.
Celou záležitost chtějí dnes otevřít na plénu sněmovny opoziční strany. Okamura řekl, že informace ještě nemá oficiálně na stole. Dodal také rýpavě, že zákon musí dodržovat všichni, ať jde o kohokoliv.
Dotace jsou podle Okamury všeobecně zlo. „Protože křiví trh. Zavedla to Evropská unie a pokřivila zemědělský trh,“ uvedl. Česko je podle něj navíc znevýhodněné například vůči Polsku kvůli špatné práci českých vyjednavačů.
Předseda sněmovny se takto vyjádřil jen den poté, co ho Babiš na tiskové konferenci před novináři nezvykle tvrdě uzemnil kvůli jeho slovům o vyjednávání s Evropskou komisí ohledně ukrajinských mužů v produktivním věku.
„Pan Okamura, já nevím, co vyjednává. On si to stále plete… myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ prohlásil v pondělí premiér. A ještě přitvrdil. Pokud podle něj někdo bude s Bruselem jednat, nebude to Okamura. „Pokud někdo bude vyjednávat, tak to bude ředitelka odboru, paní Novotná z ministerstva vnitra,“ dodal.
O tom, že mezi oběma politiky delší dobu probublává napětí, se v kuloárech mluví už déle. Naposledy to mezi ANO a SPD zaskřípalo minulý týden kvůli přijetí Američana s podezřením na ebolu do pražské Bulovky. Ještě předtím pak přišel spor kolem výběru nového náčelníka generálního štábu, kdy ministr obrany za SPD Jaromír Zůna prosazoval jiná jména než premiér.
Podle politologa Milana Školníka ale zatím nejde o žádný zásadní rozkol. „Je tu potřeba se odlišit, aby SPD v rámci vlády neupadla v zapomnění,“ řekl Aktuálně.cz už v pondělí. Podle něj si ANO a SPD spíše veřejně vymezují prostor před voliči, než že by koalice mířila k rozpadu.
Školník zároveň připomněl, že podobné třenice bývaly v minulých vládách ještě výraznější. Zmínil například někdejší menší koaliční partnery jako Věci veřejné nebo Zelené, kteří podle něj své silnější spojence často drželi „pod krkem“. Současné přestřelky mezi Babišem a Okamurou tak podle něj zatím zůstávají spíš v rovině politického hašteření než skutečné vládní krize.
Mohlo by vás zajímat: Tomio Okamura předčítá důvody pro bojkot sudetoněmeckého sjezdu v Brně
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát
Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.
Tottenham se kolem Kinského semkl jako rodina. Trenér o něm prozradil tajemství
Byl na roztrhání, chodil po zápase od mikrofonu k mikrofonu a dělal jeden rozhovor za druhým. Gólman Antonín Kinský byl v neděli klíčovým mužem Tottenhomu v boji o záchranu ve fotbalové Premier League. I trenér Roberto de Zerbi o něm šířil samou chválu.
Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení
Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.
Jako "ruský velitel" hravě vyšachoval NATO. Německý expert odhalil šokující mezery
V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.