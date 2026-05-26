Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Okamura vrací úder. Po Babišově výpadu si rýpl do jeho střetu zájmů

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus,ČTK

Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.

Tomio Okamura
Tomio Okamura (SPD) se opřel do střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).Foto: Reuters
Reklama

Předseda SPD reagoval na nové informace kolem dopisu Evropské komise, podle kterého Brusel dál řeší možné střety zájmů premiéra.

„Za nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn před zákonem, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok, nebo na úkor jiných,“ prohlásil Okamura.

Související

Celou záležitost chtějí dnes otevřít na plénu sněmovny opoziční strany. Okamura řekl, že informace ještě nemá oficiálně na stole. Dodal také rýpavě, že zákon musí dodržovat všichni, ať jde o kohokoliv.

Dotace jsou podle Okamury všeobecně zlo. „Protože křiví trh. Zavedla to Evropská unie a pokřivila zemědělský trh,“ uvedl. Česko je podle něj navíc znevýhodněné například vůči Polsku kvůli špatné práci českých vyjednavačů.

Reklama
Reklama

Předseda sněmovny se takto vyjádřil jen den poté, co ho Babiš na tiskové konferenci před novináři nezvykle tvrdě uzemnil kvůli jeho slovům o vyjednávání s Evropskou komisí ohledně ukrajinských mužů v produktivním věku.

„Pan Okamura, já nevím, co vyjednává. On si to stále plete… myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ prohlásil v pondělí premiér. A ještě přitvrdil. Pokud podle něj někdo bude s Bruselem jednat, nebude to Okamura. „Pokud někdo bude vyjednávat, tak to bude ředitelka odboru, paní Novotná z ministerstva vnitra,“ dodal.

Související

O tom, že mezi oběma politiky delší dobu probublává napětí, se v kuloárech mluví už déle. Naposledy to mezi ANO a SPD zaskřípalo minulý týden kvůli přijetí Američana s podezřením na ebolu do pražské Bulovky. Ještě předtím pak přišel spor kolem výběru nového náčelníka generálního štábu, kdy ministr obrany za SPD Jaromír Zůna prosazoval jiná jména než premiér.

Podle politologa Milana Školníka ale zatím nejde o žádný zásadní rozkol. „Je tu potřeba se odlišit, aby SPD v rámci vlády neupadla v zapomnění,“ řekl Aktuálně.cz už v pondělí. Podle něj si ANO a SPD spíše veřejně vymezují prostor před voliči, než že by koalice mířila k rozpadu.

Reklama
Reklama

Školník zároveň připomněl, že podobné třenice bývaly v minulých vládách ještě výraznější. Zmínil například někdejší menší koaliční partnery jako Věci veřejné nebo Zelené, kteří podle něj své silnější spojence často drželi „pod krkem“. Současné přestřelky mezi Babišem a Okamurou tak podle něj zatím zůstávají spíš v rovině politického hašteření než skutečné vládní krize.

Mohlo by vás zajímat: Tomio Okamura předčítá důvody pro bojkot sudetoněmeckého sjezdu v Brně

Tomio Okamura ve sněmovně čte usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sněmu v Brně | Video: Tomio Okamura - SPD
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát

Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.

Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)
Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)
Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)

Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení

Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.

Reklama
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow

Jako "ruský velitel" hravě vyšachoval NATO. Německý expert odhalil šokující mezery

V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.

Reklama
Reklama
Reklama