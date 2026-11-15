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Domácí

„Okamura ven!“ Protestující představili požadavky, chtějí odvolání Okamury

Domácí
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Spolek Milion chvilek pro demokracii představil na nedělní demonstraci na Letenské pláni čtyři základní požadavky protestujících na vládu Andreje Babiše. Žádají nejen stažení návrhu zákona o změně financování veřejnoprávních médií, ale také zahájení dialogu a odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny.

Demonstrace “Letná proti 4:36”
Ruce pryč od médií! Demonstrace na Letné proti rušení poplatků pro ČT a ČRo a snaze ovládnout média. Praha, 15. 11. 2026. Foto Václav VaškůFoto: HN – Vaclav Vasku
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Spolek Milion chvilek žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky za veřejnoprávní média. Chce skutečný dialog a jiný styl vládnutí. Na demonstraci na pražské Letné to v neděli uvedl jeho předseda Mikuláš Minář. Vyzval také k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD.

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„Stáhněte Klempířův zákon. Napravte svoji chybu a až poté zahajte důkladnou diskusi o roli a financování veřejnoprávních médií. Ukažte, že vám nejde o jejich ovládnutí a nechte odborníky přijít se skutečnými pojistkami jejich nezávislosti na politické moci,“ představil první požadavek Minář.

„Zahajte skutečný dialog. Přestaňte ignorovat hlas velké části společnosti a zahajte skutečný dialog s veřejností,“ vyzval ve druhém bodě spolek vládu a zároveň pozval všechny současné ministry na odbornou debatu o demokracii, která se uskuteční 2: prosince v 19 hodin ve Švandově divadle.

„Skoncujte se stylem 4:36. Žádáme, abyste se omluvili občanům za pošlapání pravidel a zaručte se, že se noční styl vládnutí narychlo, potmě a bez diskuse už nikdy nebude opakovat - a to nejen v případě veřejnoprávních médií,“ formuloval Minář třetí požadavek.

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A ukončil svou řeč poslední výzvou: „Odvolejte Tomia Okamuru z čela sněmovny a zbavte SPD ministerstva obrany,“ uvedl, načež dav začal skandovat „Okamura ven!“

Výzvu zveřejnil spolek na webu, kde mohou lidé také podepsat petici. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií se podle Mináře sešlo 350 až 450 tisíc lidí. Zaplněny jsou všechny sektory na pláni, lidé jsou i v přilehlých Letenských sadech.

Spolek navíc na 2. prosince vyhlásil aktivizaci všech protestních sil v 16:36.

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Demonstrace “Letná proti 4:36”
Demonstrace “Letná proti 4:36”
Demonstrace “Letná proti 4:36”

Zavoral odmítá dobrovolné poplatky. Rozpočet médií na nich nelze stavět

Dobrovolné platby za veřejnoprávní média mohou být jen malou částí systému, je to totálně nesystémový krok. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral. O možném zachování televizních a rozhlasových poplatků na dobrovolné bázi hovořil na konci října premiér Andrej Babiš (ANO).

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