Okamura u Moravce: Náprava bude zjednána do konce února, slíbil ředitel ČT

Tak jako téměř vždycky během posledních několika měsíců se i na středečním jednání Rady České televize (ČT) řešila účast předsedy SPD Tomia Okamury v Otázkách Václava Moravce. Okamura do nich nebyl pozván víc než deset let. A generální ředitel televize Hynek Chudárek radním slíbil, že náprava bude zjednána do konce února.
Původně měl kontrolní orgán České televize na programu středečního jednání bod nazvaný „Vyváženost účasti politických reprezentantů v publicistických diskusních pořadech“. Na pořad jednání ho navrhla radní Ivana Chmel Denčevová a týkat se měl tří diskusních relací: Otázek Václava Moravce (OVM), Událostí Komentářů a Interview ČT24.
„Hodnocení vyváženosti se týká celku, nikoliv jednotlivého pořadu nebo programové řady. I proto jsem daný bod navrhla na jednání a podkladem bude materiál týkající se OVM, Událostí komentářů a Interview – a to za období od října 2017 do října 2025,“ uvedla Chmel Denčevová pro Aktuálně.cz.
Protože k němu ale radní dostali podklady s mírným zpožděním a neměli dostatek času na jeho prostudování, bod ve středu po krátké diskusi přerušili s tím, že ho projednají na příštím svém jednání. Stane se tak v polovině února. Během diskuse se ale opět vrátili k tomu, že do Moravcova pořadu nebyl více něž deset let pozván předseda SPD Tomio Okamura.
Téma otevřeli radní Lubomír Xaver Veselý a Petr Šafařík. Druhý jmenovaný mimo jiné upozornil, že je Okamura od 5. listopadu loňského roku i předsedou Poslanecké sněmovny. „Můj dotaz na pana generálního ředitele tedy je, jaký vývoj lze očekávat. Zda ČT v této věci něco dělá a zda má Rada ČT očekávat nějaké stanovisko,“ uvedl v diskusi Šafařík s tím, že daný stav považuje za neudržitelný.
Ředitel: Chystá se náprava
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek pak v reakci na Šafaříkova slova uvedl, že se chystá náprava. A že záležitost nechal posoudit editoriálním panelem ČT.
Ten podle jeho slov došel k totožnému závěru, jako nezávislé posudky, které si nechal vypracovat. „Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal se také osobně začal účastnit veškerých porad redakce OVM – aby měl dozor a kontrolu nad tím, co se tam děje,“ dodal.
Následně uvedl termín, o kterém podle informací Aktuálně.cz ještě nebyla informována ani redakce zpravodajství ČT. „Čas k nápravě toho, o čem se tady dlouhodobě bavíme, byl stanoven do konce února,“ slíbil. Podrobněji nechtěl téma rozebírat, z jeho slov ale vyplývá, že by měl být Okamura do Otázek do konce února pozván.
Redakce Aktuálně.cz požádala o reakci moderátora pořadu Václava Moravce, ten se ale k věci nechtěl v tuto chvíli vyjadřovat.
Porušení standardů, tvrdí dramaturgyně
Záležitost totiž chce řešit nejprve v redakci. „O ‚kontrole a dozoru‘ a o ‚času k nápravě do konce února‘ jsem se poprvé dozvěděla z přímého přenosu jednání Rady ČT. Domnívám se, že jde o porušení Standardů ČT ze strany managementu. Věc však budu, na rozdíl od vedení ČT, řešit nejdříve interně," dodala vedoucí dramaturgyně Otázek Václava Moravce Hana Andělová.
„Zprvu si Tomio Okamura soustavnou veřejnou kritikou dramaturgie OVM snažil zajistit, aby byl pravidelným hostem, což by v každé normální zemi bylo vnímáno jako politický nátlak na redakční autonomii média veřejné služby. Poté byl nespokojený s mým výkonem v Superdebatě ČT před volbami 2017 a odmítl naše pozvání,“ uvedl Václav Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz loni na podzim.
„Po roce 2020 se generální ředitel ČT Petr Dvořák ocitl pod tlakem nejen tehdy nově zvolených členů Rady ČT, jejichž složení si ostatně na svých sociálních sítích Okamura pochvaloval,“ tvrdil Moravec. „To se projevilo mimo jiné přidáním pasáže do výroční zprávy ČT, že zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně,“ řekl Aktuálně na podzim.
Moravec upozornil, že se sice tehdejší ředitel ČT proti tomuto tlaku ohradil, ovšem následně se rozhovory s Tomiem Okamurou objevily v průběhu necelého měsíce čtyřicetkrát ve vysílání ČT24. A zdůraznil, že se redakce OVM v uplynulé dekádě držela pravidla: „Platí zákon o ČT a Kodex ČT, které chrání obsah ČT před vnějšími tlaky.“
Vyváženost platí pro celek, ne jednotlivé pořady
Vyváženost vysílání ČT se ale podle zákona posuzuje v jeho celku, jak upozorňuje nejen radní Ivana Chmel Denčevová, a nikoli pouze v rámci jednoho diskusního pořadu. Rada ČT si kvůli Otázkám Václava Moravce dokonce nechala vypracovat dva nezávislé právní posudky – a to aniž by o nich a jejich závěrech veřejně informovala. Redakce Aktuálně.cz je ale má k dispozici.
V jednom z nich se například píše, že Rada ČT ani její členové „nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů, a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie“.
„Dle článku 6.2 Kodexu se vyváženost zastoupení politických stran a hnutí posuzuje ve svém celku. To znamená, že vyvážené zastoupení je nutné posuzovat napříč všemi diskusními pořady České televize a u všech reprezentantů politické strany či hnutí,“ zní také jeden ze závěrů posudku.
Podle totožného právního stanoviska, které mají členové kontrolního orgánu veřejnoprávní televize k dispozici, ovšem nelze vyloučit, že může nastat situace, která již bude představovat porušení Kodexu.
„Jednalo by se o situaci soustavného bojkotu politické strany či hnutí ve vysílání České televize významném diskusním pořadu. Ve vztahu ke konkrétnímu politikovi je takový zásah v podstatě vyloučen, protože politický subjekt musí být vždy reprezentován ve svém celku, nikoli pouze konkrétní osobou,“ uzavírá dokument.
