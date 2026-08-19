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Domácí

Okamura spustil kontrolu vlakových hajzlíků. Dráhy ujišťují, že toaletního papíru mají dost

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Tomio Okamura (SPD) narazil na poněkud netradiční problém české železnice. Předseda Sněmovny začal řešit nedostatek toaletního papíru ve vlacích a lidi požádal, aby mu posílali fotografie toho, jak to vypadá na vlakových toaletách. České dráhy (ČD) se ale kritice brání - nedostatek prý neevidují a denně hygienické potřeby ve všech svých vlacích doplňují.

Tomio Okamura
„Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra (dopravy Ivana) Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah,“ prohlásil šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) po úterním jednání koaliční rady. Foto: Profimedia – Ladislav Křivan / MFDNES + LN / Profimedia
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Česká politika už řešila leccos. Rozpočty, důchody, bezpečnost nebo evropskou politiku. Šéf vládního hnutí SPD ale v těchto dnech obrátil pozornost k tématu, které je sice podstatně přízemnější, o to hůře se bez něj člověk obejde – k toaletnímu papíru ve vlacích. 

Předseda sněmovny si podle svých slov začal všímat stížností od svých voličů na to, že v rychlících Českých drah (ČD) občas chybí papír na záchodcích. A chce s tím něco udělat. 

 „Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra (dopravy Ivana) Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah,“ řekl po úterním jednání koaliční rady. 

Nestačilo mu ale zůstat jen u stížností, které se k němu dostávají. Okamura si podle svých slov chce situaci ověřovat od lidí přímo ve vlacích. „Já jsem je požádal, aby mi posílali fotografie z těch spojů, jak jsou na WC,“ popsal.  

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„Je tam problém, že ten papír tam není permanentně,“ dodal předseda sněmovny. S tím, že tak chce získat přehled o stavu toalet v rychlících přímo z terénu, byť poněkud netradičním způsobem. 

Tři miliony ruliček ročně 

Aktuálně.cz se proto v tomto poněkud neobvyklém problému obrátilo přímo na České dráhy, aby zjistilo, jak to s toaletním papírem ve vlacích skutečně je. Dopravce tvrdí, že žádnou systémovou krizi nevidí. 

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„Podle našich aktuálních údajů neevidujeme zvýšený počet stížností na nedostatek hygienických potřeb ve vlacích,“ řekl ve středu Aktuálně.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. 

Dopravce prý přitom vychází z hodnocení bezmála 200 tisíc cestujících, kteří v aplikaci Můj vlak zanechali už více než milion hodnocení. Čistotu vlaků letos hodnotí v průměru 4,25 bodu z pěti, zatímco v roce 2022 to bylo 3,92 bodu. 

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A pokud jde přímo o toaletní papír, čísla jsou ještě konkrétnější. „Denně doplňujeme hygienické potřeby ve všech 6500 vlacích, z toho 600 je dálkových,“ uvedl Šťáhlavský. Za rok tak podle ČD jde přibližně o tři miliony rolí toaletního papíru. 

Ani to ale neznamená, že se cestující s prázdnou roličkou nemůže setkat. „Nelze proto zcela vyloučit jednotlivý případ, kdy během cesty dojde například k dočasnému vyčerpání hygienických potřeb,“ připouští Šťáhlavský. Důvodem může být podle něj mimořádně vysoká spotřeba nebo jiné okolnosti. 

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„Nejde tedy o systémový nedostatek,“ zdůrazňuje mluvčí. Stav je podle něj během provozu kontrolován a zásoby se operativně doplňují. Pokud k podobné situaci v konkrétním vlaku dojde, cestujícím se České dráhy omlouvají. 

Zvláštní kapitolu pak podle ČD představují dálkové vlaky ze zahraničí. Například soupravy z Polska mohou podle drah přijet do Česka už s několika hodinami jízdy za sebou a s vypotřebovanými hygienickými potřebami. „Proto po překročení hranice a před další cestou do vnitrozemí probíhá doplnění hygienických potřeb,“ vysvětlují České dráhy. 

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Na doplňování přitom dohlížejí i externí úklidové firmy. „V případě zjištění nedostatků udělujeme pokuty a zjednáváme nápravná opatření,“ uvedl Šťáhlavský. Dráhy navíc připravují novou veřejnou zakázku na úklidové služby, která má podle nich jejich fungování ještě zlepšit. 

Kritika ředitele ČD 

Okamurovi ale nejde zřejmě jen o papír. Jeho kritika Českých drah má i politický rozměr.  Předseda sněmovny totiž zároveň ostře kritizuje generálního ředitele Českých drah Michala Krapince. Vadí mu mimo jiné, že se Krapinec vzdal bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. 

„Ta situace se nám nějakým způsobem nezamlouvá a myslím, že je potřeba ji řešit a je to v gesci pana ministra,“ řekl Okamura. Na otázku, zda Krapinec ve funkci zůstane, pak odpověděl stručně: „Nenene, tam bude určitý vývoj.“ 

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Kde přesně tedy v celé věci končí problém s toaletním papírem a začíná problém s generálním ředitelem Českých drah, není úplně jasné. Zároveň jde zjevně o určitou hru na voliče, kteří se podle jeho slov Okamurovi s tímto problémem svěřují. 

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