Zatímco ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se staví proti tomu, aby se ruské hokejistky účastnily šampionátu v Ostravě, jeho koaliční partner a šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) by jim víza udělil. Česká ústavní trojka tvrdí, že politika a sport se nemají míchat dohromady. A argumentoval i ruským hokejistou Alexandrem Ovečkinem hrajícím v kanadsko-americké NHL.
Macinka v rozhovoru pro server iRozhlas.cz připomněl, že víza pro cestu z Ruska do zemí schengenského prostoru se dají získat pouze tehdy, když některý z ministrů zahraničí udělí výjimku.
„Nepovažuji za vhodné, aby v situaci, kdy Rusko vede v Evropě válku, jeho národní hokejový tým hrál v České republice, aby v Česku hrála ruská hymna nebo jsme se museli dívat na ruské vlajky,“ řekl k tomu Macinka, který kvůli tomu oslovil dopisem i své unijní protějšky, aby zvážili stejný postup.
Podobný postoj zaujali i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a také šéf resortu vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Okamura by Ruskám víza udělil
Zatímco se český šéf diplomacie staví proti účasti ruských sportovců na světovém šampionátu žen do 18 let, předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura by s jejich účastí problém neměl.
„Mám celá léta stejný názor. Politika se nemá míchat do sportu, kultury, do cestovního ruchu. Myslím si, že cestovní ruch, kultura, sport i věda by měly lidi spojovat,“ řekl ve čtvrtek ve sněmovně Okamura novinářům.
„Podívejte se třeba na Spojené státy. Na jednu stranu tady opozice a politici z jiných stran vzývají USA, od rána do večera jimi argumentují. A když se podíváte na toho lídra Západu, jak jsou někdy USA nazývány, tak kdo hraje v kanadsko-americké NHL, nejlepší hokejové soutěži světa? Alexandr Ovečkin. A tleská mu tam celá narvaná lhala,“ argumentoval předseda sněmovny.
Alexandr Ovečkin patří mezi nejlepší hokejisty, kteří kdy hráli v NHL – útočník Washingtonu Capitals je mimo jiné držitelem rekordu v počtu vstřelených gólů. Je ale také hlasitým podporovatelem ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Nehájím ruské hokejisty, jen uvádím fakt,“ podotkl k tomu Okamura. Na dotaz, zda by on udělil víza ruským hokejistkám, odpověděl: „Stejně jako hrají (Rusové) v NHL, tak já bych ty rozdíly nedělal,“ dodal.
„Nevidím rozdíl mezi NHL a mistrovstvím“
Na argument redaktora Aktuálně.cz, že mezi NHL a reprezentací je rozdíl v tom, že v kanadsko-americké lize se ani neobjevují ruské symboly, ani nezní ruská hymna, opáčil, že pro něj nejde o odlišnou situaci.
„Já tam ten rozdíl nevidím. Co vám na to mám říct. Myslím si, že by se mělo spojovat,“ řekl na to Okamura, který několikrát zopakoval, že vyspělé demokratické země jsou schopné jednat i se státy, se kterými zrovna nemají dobré vztahy, nebo dokonce vyřešenou minulost.
„Po více než čtyřech letech zamrzlé války je nejvyšší čas zkusit druhou variantu – a to jsou mírová jednání. A udělat i nějaké vstřícné kroky, abychom k tomu míru směřovali. Protože jestli se zasekneme na pozicích a budeme říkat ty ne, ty ne, ty ne, tak se to zasekne úplně,“ dodal Okamura.
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