Okamura se musí omluvit za své výroky o "mediální žumpě", rozhodl soud

Podvodný web Hlidacipes.org spojený s penězi George Sorose, který financuje politické "neziskovky", dnes lživě a podvodně informuje, že jsem prý neuvedl ve svém majetkovém přiznání prodej svého podílu v restauraci. Přitom se jednalo o částku do 100 tis. Kč, kterou ze zákona uvádět nemusím. Zde na konkrétním příkladu vidíte, jací to jsou podvodníci. A tuto lživou zprávu hned přejala další domluvená podvodná média. Stejně tak jako vymyšlené zprávy, že jsem prý ve svém majetkovém přiznání neuvedl prodej bytu, což také není pravda, jelikož částka za prodej bytu byla řádně zahrnuta. Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany. Samozřejmě jsme vyzvali web Hlidacipes k omluvě s tím, že zda-li tak neučiní, předáváme věc k řešení právníkům. Na přiloženém obrázku vidíte kompletní finanční a personální propojení politických "neziskovek" a projektů v ČR spojených s George Sorosem. SDÍLEJTE. Tyto "ziskovky" jsou zároveň kvůli vládě hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL také štědře mnoha miliony korun financované ze státního rozpočtu tzn. z vašich daní. Jejich cílem je rozklad tradičních hodnot, lživé mediální útoky na vlastenecká hnutí jako je SPD a na jeho předsedu, podpora migrace, islámu a multikulturní společnosti. Nějaké propojení se Sorosovými aktivitami mají například weby Demagog.cz a Hlídací Pes, organizace Transparency International, Romea, Člověk v tísni, Evropské hodnoty, Rekonstrukce státu, DVTV, Piráti, Zelení, Norské fondy, Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Oživení, ČSSD, Zelení, Česká televize, Bakala foundation, Nadace Karla Janečka a další. Podívejte se na přiložený obrázek. Ke každému okénku připravujeme důkazní materiál, který zveřejníme v blízké době. Naše hnutí SPD programově prosazuje ukončení veškerého financování tzv. politických neziskovek z veřejných peněz. Navrhujeme přeskupit tyto peníze směrem ke zvýšení důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi a zdravotně postižených spoluobčanů. A také navrhujeme, aby se každá "neziskovka", která dostává peníze ze zahraničí, sama musela veřejně označit za organizaci financovanou ze zahraničí. Aby všichni občané hned věděli, odkud fouká vítr. Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A prosím SDÍLEJTE.