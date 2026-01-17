Okamura se chlubí odstraněním další vlajky. Tentokrát ze své kanceláře

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odstranil ze své kanceláře vlajku Evropské unie (EU). Vyplývá to z videa, které zveřejnil na síti X. Původně byly v kanceláři předsedy Sněmovny ve stojanu jedna vlajka České republiky a druhá EU. Okamura poznamenal, že tak to v kanceláři zůstalo po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09).
"Tak jsem si to tady upravil po svém," řekl Okamura. Z videa vyplývá, že tam nyní má dvě české vlajky.
Okamura patří k dlouhodobým kritikům EU. Jeho hnutí SPD dlouhodobě usilovalo o zavedení celostátního referenda, ve kterém by lidé mohli hlasovat i o mezinárodních otázkách, tedy například o členství v EU. V programovém prohlášení nynější vlády ANO, SPD a Motoristů ale tento bod není.
Okamura už dříve nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny, která tam visela od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Opoziční politici to odsoudili. Předseda SPD také kritizoval v novoročním projevu poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v Evropské unii, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.
"Čo robia ostatné baletky? Stoja!" Karol Polák poslal do předklonu Gotta i Bohdalovou
Před 10 lety zemřel legendární sportovní komentátor Karol Polák, jehož hlas provázel diváky při největších sportovních událostech, včetně olympiád a fotbalových šampionátů. Vášeň pro sport a odborné znalosti z něj udělaly ikonu československé televize a ovlivnily celé generace fanoušků. Připomeňte si jeho slavné hlášky.
ŽIVĚFialu v čele ODS střídá Martin Kupka. "Brzy představím stínovou vládu," slíbil
V čele ODS nahradil expremiéra Petra Fialu dosavadní místopředseda ODS Martin Kupka. V tajné volbě pražského kongresu porazil Radima Ivana. Rovněž Piráti si dnes v Prachaticích zvolili nové vedení. Staronovým předsedou se stal Zdeněk Hřib.
Předsedou Pirátů bude nadále Hřib: "Chceme být klíčovou součástí příští vlády"
„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou," uvedl Zdeněk Hřib, který se dnes opět stal předsedou Pirátů. Strana si jej dnes zvolila na celostátním fóru v Prachaticích, kde porazil vyzyvatele Davida Witosze. Strana si rovněž zvolila čtyři místopředsedy.
Turek žádá prezidenta o shovívavost. Sám "schvaloval vpád vojsk v roce 1968," rýpl si
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek vnímá svoji pozici zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal zejména jako funkci politickou, nikoli exekutivní. Bude vydávat doporučení a stanoviska, v první řadě se chce zaměřit na emisní povolenky, které jsou podle něj pro Česko nevýhodné, a zjednodušení emisních tarifů.
Konec české nadvlády mezi dakarskými kamiony. Loprais skončil celkově druhý
Aleš Loprais obsadil celkové druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů. Z premiérového triumfu se radoval Litevec Vaidotas Žala, který nakonec porazil Lopraise o 20:18 minuty. Vítěz předchozích dvou ročníků Martin Macík skončil čtvrtý.