Benative
17. 1. Drahoslav
Okamura se chlubí odstraněním další vlajky. Tentokrát ze své kanceláře

ČTK

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odstranil ze své kanceláře vlajku Evropské unie (EU). Vyplývá to z videa, které zveřejnil na síti X. Původně byly v kanceláři předsedy Sněmovny ve stojanu jedna vlajka České republiky a druhá EU. Okamura poznamenal, že tak to v kanceláři zůstalo po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09).

Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Tomio Okamura
Okamura patří k dlouhodobým kritikům EU.Foto: HN - Lukáš Bíba
"Tak jsem si to tady upravil po svém," řekl Okamura. Z videa vyplývá, že tam nyní má dvě české vlajky.

Okamura patří k dlouhodobým kritikům EU. Jeho hnutí SPD dlouhodobě usilovalo o zavedení celostátního referenda, ve kterém by lidé mohli hlasovat i o mezinárodních otázkách, tedy například o členství v EU. V programovém prohlášení nynější vlády ANO, SPD a Motoristů ale tento bod není.

Okamura už dříve nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny, která tam visela od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Opoziční politici to odsoudili. Předseda SPD také kritizoval v novoročním projevu poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v Evropské unii, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.

