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Okamura řekl, kde by šlo škrtat v rozpočtu. Vytáhl svou tradiční „mantru“

ČTK
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Snížení schodku státního rozpočtu na příští rok, který je navržen ve výši 389 miliard korun, by podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury bylo možné úsporami v resortech vedených zástupci ANO a Motoristů. Okamura to v sobotu uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.

Schůze vlády, Tomio Okamura
O požadavcích SPD a Motoristů na rozpočet bude v pondělí jednat vládní koalice, v úterý se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).Foto: HN - Lukáš Bíba
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Například zrušením humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky by bylo možné uspořit 12 miliard korun, řekl v diskusi s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí.

„Díváme se na (rozpočtové) kapitoly jiných ministerstev. Vidím, že by tam šlo uspořit další miliardy v jiných resortech,“ uvedl Okamura. S výjimkou zrušení dávek pro uprchlíky konkrétnější být nechtěl, poukázal na jednání s vládními partnery počátkem příštího týdne. Ze stejného důvodu nechtěl prozradit, zda by poslanci SPD pro rozpočet nehlasovali v případě, že by hnutí se svými požadavky na snížení schodku neuspělo. Předseda SPD nechtěl ani říci, o kolik by hnutí chtělo schodek snížit. Motoristé, kteří vysoký deficit rovněž kritizují, by chtěli jeho snížení o 20 miliard korun.

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Hřib jako nejpravděpodobnější scénář vidí to, že poslanci SPD i Motoristů rozpočet podpoří i v případě kosmetických úprav deficitu. „ANO hodí koaličním partnerům nějakou ohlodanou kostičku,“ míní předseda Pirátů. Podle něj předpokládaný druhý nejvyšší rozpočtový schodek v historii ČR povede ke zvýšení státního dluhu a nákladů na něj, ale v důsledku pak i úroků u hypoték a úvěrů pro běžné občany o více než 1000 korun měsíčně. To je v rozporu s předvolebními sliby ANO o zlevnění hypoték, poznamenal Hřib.

„Zvyšování sociální podpory a důchodů není projídání,“ reagoval Okamura na Hřibovo tvrzení, že minimálně 100 miliard korun tvoří v rozpočtu výdaje na předvolebním populistické sliby koaličních hnutí.

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O požadavcích SPD a Motoristů na rozpočet bude v pondělí jednat vládní koalice, v úterý se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Podle ní jsou škrty možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Vzhledem k jednáním, která už s nimi absolvovala a popsala jako tvrdá, vidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli desítek.

Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Deficit 389 miliard korun je pro příští rok maximální možný s ohledem na pravidla EU. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, navrhovaný schodek podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. I podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.

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Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Nejrychlejší růst z rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo obrany.

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