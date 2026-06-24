Okamura řekl, co se stane, když si Pavel vymůže cestu do Turecka. Má jednu podmínku

Tomio Okamura (předseda PS a SPD) nechce prezidenta Pavla na summitu NATO. Vadí mu odlišné postoje od vlády.
Předseda SPD Tomio Okamura dlouhodobě vystupuje proti prezidentovi Petru Pavlovi i proti tomu, aby letěl na summit NATO do Turecka. Pokud by ale případně Ústavní soud takovou cestu Pavlovi umožnil, Okamura ve středu po poledni sdělil, co by po něm vláda požadovala. Zároveň upozornil, že do Ankary letí i on coby šéf sněmovny.
Předseda SPD a Poslanecké sněmovny působil ve středu spokojeně. Ostatně tak působí v roli třetího nejvyššího ústavního činitele většinu času, co novou funkci má. Často se usmívá, oproti minulosti odpovídá na většinu novinářských dotazů, a když je třeba, zůstane s nimi i delší dobu.
Tak jako nyní, kdy si užíval rozhodnutí vlády, která „nepustila“ prezidenta Petra Pavla – který je často Okamurovým terčem – na důležitý červencový summit NATO do Turecka.
„Já budu upřímný – nechci, aby tam jel prezident Pavel. Všichni naši ministři ve vládě byli proti jeho účasti, protože to prostě je podle mě v rozporu s ústavou. A navíc – prostě, proč by tam měl někdo prezentovat opoziční názory, když opozice prohrála volby,“ prohlásil Okamura.
On i další vládní politici se snaží dlouhodobě líčit prezidenta jako zástupce opozice, což ovšem Pavel kategoricky odmítá. S tím, že žádným zástupcem, natož lídrem opozice není a argumentuje, že říká jen a jen své názory. A to občas i ty kritické vůči opozici.
Je ale jasné, že Okamura, stejně jako předseda ANO a vlády Andrej Babiš a předseda Motoristů Petr Macinka, nechtějí prezidenta na jednání v Turecku. V pondělí ho odmítli zařadit do delegace, ve které bude Babiš i Macinka, Okamura vyrazí ještě před nimi jako předseda sněmovny. A pokud jde o Pavla, ten čeká na verdikt Ústavního soudu, na který se obrátil s kompetenční žalobou.
A protože zatím není vyloučeno, že by tento soud mohl fakticky cestu Pavlovi umožnit, Okamura dnes odpovídal i na otázku, co by potom vláda udělala.
„V případě, že by takové rozhodnutí bylo, tak si ho nejdříve prostudujeme a necháme si ho zanalyzovat, co přesně znamená,“ řekl Okamura, podle kterého by byla možná polská varianta, kdy se snaží o kooperaci tamější prezident a premiér.
„Prezident se může účastnit, ale zároveň je podmínkou, že nesmí prezentovat jiné názory než vláda. V případě, že by takto Ústavní soud stíhal rozhodovat, tak to může takto být. Pak je ale otázka na prezidenta, zdali zanechá těch opozičních názorů a zdali je vůbec schopen prezentovat názory naší vládní koalice, která vyhrála volby,“ prohlásil Okamura, podle kterého dělá Pavel něco jiného.
„On prezentuje veřejně i v zahraničí diametrálně rozdílná stanoviska než má naše vláda,“ stěžuje si Okamura, podle kterého je špatné, když prezident požaduje výrazné navýšení peněz na obranu. „Přitom naše vláda říká, že je zatím nebudeme navyšovat nad dvě procenta hrubého domácího produktu, protože prostě my chceme dát peníze českým občanům, je potřeba pomoci našim občanům,“ říká šéf SPD.
Prezident Petr Pavel už dříve oznámil v písemném odůvodnění, že rozhodnutí vlády považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Kromě jiného upozorňuje, že se vždy snažil při jednání v zahraničí tlumočit názor vlády.
„Jako hlava státu jsem se účastnil tří summitů. Při těchto vrcholných schůzkách i při všech dalších oficiálních bilaterálních jednáních jsem se vždy držel mandátu schváleného vládou. Je to vláda, kdo zodpovídá podle ústavy za zahraniční politiku země, a to ctím,“ sdělil Pavel.