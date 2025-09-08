Domácí

Okamura prozradil, o která ministerstva má SPD zájem. Odmítá euro a chce referendum

Volební program opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) cílí na zlevnění energií a potravin, dostupné bydlení či bezpečnost. Předseda SPD Tomio Okamura v pondělí řekl, že program je plánem pro obnovu hrdosti a prosperity v Česku. SPD je připravená na to, aby po říjnových sněmovních volbách poprvé vstoupila do vlády a má na to připravené jasné plány, dodal.
Hnutí SPD představilo svůj volební program pro říjnové sněmovní volby, 8. září 2025, Praha. Uprostřed je předseda hnutí a lídr ve Středočeském kraji Tomio Okamura.
Hnutí SPD představilo svůj volební program pro říjnové sněmovní volby, 8. září 2025, Praha. Uprostřed je předseda hnutí a lídr ve Středočeském kraji Tomio Okamura.

Program rozvíjí desatero, které SPD představila koncem prázdnin. Zaměřuje se na levné a kvalitní potraviny, zlevnění energií a zvýšení dostupnosti bydlení a zdravotnictví. SPD odmítá zvyšování daní, soustředí se také na bezpečnost, ostře odmítá migraci. Evropskou unii označil místopředseda SPD Radim Fiala za neúspěšný projekt, SPD odmítá mimo jiné migrační pakt, Green Deal či chystané emisní povolenky pro domácnosti.

Ekonomka a jednička pražské kandidátky za Svobodné Markéta Šichtařová  řekla, že SPD seškrtá 60 miliard korun zbytečných výdajů a zastaví plýtvání. Hnutí chce také ukončit zvyšování daní. "Zrušíme nepotřebné úřady, zamezíme zvýhodňování zahraničních monopolistických korporací," řekla Šichtařová.

SPD odmítá zavedení eura, naopak korunu pokládá za klíčovou pro českou prosperitu. "Plánujeme umožnit masivní výstavbu levných bytů zjednodušením možností stavění," dodala.

SPD slibuje mimo jiné provést revizi povolení k pobytu u všech migrantů. "Všechny nelegální migranty pošleme zpátky, odkud přišli," uvedl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Místopředseda SPD Fiala dodal, že pokud by vláda respektovala migrační fakt, SPD by z ní vystoupila. "Nebudeme součástí žádné vlády, která sem bude dovážet migranty," konstatoval.

Program SPD počítá také s důslednou ochranou svobody slova, důležitým prvkem je nadále zavedení všeobecného referenda. "Nechceme, aby se o nejdůležitějších otázkách budoucnosti rozhodovalo v politických kuloárech a v zákulisí, nýbrž aby o tom rozhodovali občané sami v referendu," řekl šéf PRO a lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. Referendum by podle Okamury mělo být možné i u mezinárodních závazcích ČR.

Ve vládě by SPD měla zájem o ministerstva, která jsou klíčová pro plnění jejího programu. Okamura zmínil ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničních věcí. Ministerstva by neměli vést poslanci, ale odborníci. "Potřebujeme kredibilitu a kompetenci lidí, kteří na ta ministerstva půjdou," řekl Fiala.

SPD v posledních sněmovních volbách získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Letošním spojením se Svobodnými, Trikolorou a PRO chce zabránit propadnutí hlasů, v průzkumech má v poslední době podporu zhruba 12 procent respondentů.

 
