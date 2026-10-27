Okamura: poplatky zrušíme, není o čem jednat. Nelpím na existenci ČT ani rozhlasu

Není o čem debatovat, poplatky skončí. To prohlásil šéf sněmovny a SPD Tomio Okamura. Pro Aktuálně.cz řekl, že kdyby přišli opoziční poslanci „do práce“, návrh na zařazení bodu o zrušení poplatků by vůbec neprošel. A odmítá, že by chtěl jakkoliv Českou televizi a Český rozhlas ovlivňovat, jelikož dle svých slov na jejich existenci nelpí.
Vládní většina protlačila ve sněmovně v prvním kole návrh na zrušení poplatků. Způsob zařazení bodu i čas hlasování v sobotu 24. října ve 4:36 vyburcoval odpůrce, aby vyšli do ulic. A to nejen v noci z pátka na sobotu, kdy o bodu sněmovna jednala, ale také o víkendu. V neděli zcela zaplnili pražské Staroměstské náměstí. A na další protesty se chystají.
Server Aktuálně.cz se proto zeptal Okamury, jestli je vládní většina otevřená úpravám návrhu. „Ptáte se na protesty, ale ta situace je přesně opačná. Když se podíváte na moje sociální sítě, a dohromady mě sleduje téměř 900 tisíc občanů České republiky, tak 100 procent občanů je absolutně nadšeno tím návrhem. Jsou tam tisíce komentářů,“ řekl Okamura.
Zloději a gestapo
A podotkl, že lidé se v diskusích vymezují i proti násilnostem, kdy šéf SPD myslel případ s dlažební kostkou i pokus o násilné vniknutí do sněmovny. Třeba premiér Andrej Babiš (ANO) protesty přirovnal k útoku na americký Kapitol v roce 2021.
„Podívejte se pod ten příspěvek u mě na sítích, kdy pan Minář (předseda spolku Milion chvilek pro demokracii – pozn. red.) označil ty, co chtějí zrušit poplatky, za zloděje, za mafiány, za gestapo. Samotný tenhle příspěvek u mě zhlédlo 586 tisíc občanů jen na Facebooku. To jsou tisíce komentářů, které nám fandí, které odsuzují ta vyjádření, která jsou mimořádně nenávistná, to nemá nic společného s demokratickou diskusí nad politickým programem,“ prohlásil Okamura.
Předseda „chvilkařů“ Mikuláš Minář během protestu na Staroměstském náměstí uvedl, že: „Ve 4:36 bez náležité diskuse se opravdu neschvalují zásadní zákony. (…) Ve 4:36 dělají rozhodnutí mafiánské klany či sovětské politbyro,“ prohlásil v narážce na čas schvalování novely. A dodal, že ve 4:36 chodí zloději a chodilo i gestapo a Státní bezpečnost.
Prý není o čem jednat
Okamura dále uvedl, že občané se prý naopak semknuli a vyzývají vládní většinu k tomu, aby v žádném případě nepolevili v prosazení zrušení poplatků. Podle předsedy sněmovny je pak naprosto v pořádku, že existují dva názory na zrušení poplatků.
„Ale není o čem jednat, my zrušíme poplatky. My jsme to měli ve volebním programu, je to ve vládním prohlášení, uspěli jsme ve volbách a zrušíme poplatky, to je zcela neměnný fakt,“ prohlásil Okamura.
„Vy nás tlačíte do toho, abychom porušili volební program, který jsme slíbili voličům? Abyste potom mohli psát, že jsme nesplnili program,“ útočil Okamura.
Na námitku redaktora Aktuálně.cz, že ho nikdo do ničeho netlačí, ale jde pouze o dotaz, šéf SPD uvedl, že: „Takové amatérské chyby určitě dělat nebudu, plníme program. A situace, kterou by si určitě někdo přál, aby nám pak někdo mohl vyčítat, že jsme nesplnili program, nenechme se vysmát,“ pokračoval předseda SPD.
Podle něj ale nemůže být řeč o tom, že by vládní koalice chtěla ovlivňovat Českou televizi a Český rozhlas, jak tvrdí kritici změny veřejnoprávních médií.
„Jestli někdo navrhne zrušení České televize a Českého rozhlasu, já budu pro. Já nic ovlivňovat nechci. Vůbec nelpím na tom, že by měla existovat z veřejných prostředků placená Česká televize a Český rozhlas,“ tvrdí Okamura.
Kdo chce, ať platí dál
A připomněl průzkum agentury Kantar z konce loňského roku, podle něhož by asi 60 procent dotazovaných uvítalo financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Na pondělní tiskovce vlády o tématu mluvil i předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. „Ta debata je o financování, ta není o nezávislosti,“ tvrdil vicepremiér. Ten si prý neumí představit, že by změnou financování mohlo dojít k ovlivňování České televize. „Naším zájmem to určitě není,“ podotkl Macinka.
Okamura pak podotkl, že jestli někdo chce dobrovolně platit poplatky dál, že může a „nikdo s tím nemá problém“.
Jelikož ne všechny strany ve vládě původně chtěly zrušení poplatků – proti byli Motoristé –, dostal Okamura otázku, zda byla SPD hnacím motorem ke změně financování veřejnoprávních médií.
„Jistě, samozřejmě. Já už to prosazuji jako jeden z důležitých bodů od zimy, od začátku,“ odpověděl předseda hnutí s tím, že je tento bod součástí programového prohlášení vlády, a tudíž s ním souhlasí všechny tři vládnoucí partaje.
V podobném duchu mluvil i Macinka. „Jedno je jisté na tisíc procent. Poplatky skončí, na tom už žádná změna nebude, a to už nebude předmětem vůbec žádné debaty. To by už měli pochopit úplně všichni,“ uvedl.
Okamura: Opozice nepřišla do práce
Okamura se vrátil ještě k pátečnímu jednání sněmovny, kdy předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala překvapil opozici, když navrhl předřadit projednávání změny financování veřejnoprávních médií.
„Při hlasování o jejich návrhu na zamítnutí tady nebylo ani všech devadesát dva opozičních poslanců. Řada opozičních poslanců se na to vykašlala (zamítnutí návrhu podpořilo 81 ze 177 přítomných poslanců – pozn. red.). A to nemluvím o dopoledni, kdy jsme to zařazovali jako bod, tak třetina opozičních poslanců vůbec nebyla v práci,“ pokračoval Okamura.
„Ve sněmovně bylo 143 poslanců, z toho 83 pro zařazení, 59 proti (jde o dopolední hlasování o zařazení novely o změně financování ČT a ČRo, jeden poslanec se zdržel – pozn. red.). To znamená, kdyby zde byli všichni – ani tady nemuseli být všichni opoziční poslanci –, tak by ten bod neprošel. Oni nepřišli do práce,“ řekl šéf dolní komory.
Ve sněmovně fungovala tradice párování poslanců, tedy že když se některý poslanec nemůže z vážných důvodů zúčastnit hlasování, „spáruje“ se s ním poslanec z opačného tábora, který také nehlasuje, a tím zůstane zachován poměr sil a vůle voličů. Podle Okamury ale toto už neplatí.
„Oni nepárují, to přestalo fungovat. Realita je, že se dostali do problému tím, že nepřišli do práce. A to je potřeba přiznat si. V pátek je jednací den, kdy berou plný plat,“ podotkl Okamura.
S tím ale nesouhlasí šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Podle něj je jen část Okamurova vyjádření pravdivá.
„V této chvíli opravdu neplatí párování, protože opakovaně porušili mnohé zvyklosti a dohody (neplatí od doby zrušení zipu na nedůvěru vládě). Druhá část tvrzení je nepravdivá, protože vládní koalice má většinu v PS, a tato většina to rozhodla. To, že návrh byl podán zcela zákeřně, po termínu podávání návrhů a po dlouhém proslovu poslance Šťastného o toleranci, demagogii a státu Izrael, čímž se evidentně snažil odklonit naši pozornost, je jiná otázka,“ uvedl pro Aktuálně.cz Benda.
Kdy, to zatím není jisté
Okamura pak tvrdí, že koalice přistoupila k věci „velice demokraticky“. A argumentoval, že mohla zkrátit projednávání pro druhé čtení z 60 na 30 dnů. „A neudělali jsme to. Já sám jsem řekl v rámci vládní koalice: nezkracujme nic. Kolegové s tím souhlasili. Ať umožníme maximální možnou diskusi v rámci té 60denní lhůty, přestože je běžné ji zkrátit,“ prohlásil.
Přitom vládní většina pro první čtení omezila vystupování ve sněmovně a stanovila pevný čas hlasování právě na 4:36.
Kdy by zrušení poplatků mohlo začít platit, to zatím není jisté. „Senát je opoziční, prezident Pavel je také opoziční, to znamená, jako ten horizont může být třeba cca pět měsíců (než se provede změnu prosadit – pozn. red.),“ pronesl Okamura.
Pokud by toto platilo, přicházela by v úvahu polovina příštího roku nebo začátek roku 2028. Okamura by chtěl, aby ke zrušení došlo co nejdřív. O datu účinnosti novely bude ale ještě koalice jednat.
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