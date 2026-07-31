Okamura ostře pozurážel prezidenta Pavla. Štve ho tři a půl roku starý výrok

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pátečním rozhovoru pro server Novinky.cz mluvil o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítal mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Dotkl se ho i Pavlův výrok z ledna 2023, kdy před prezidentskými volbami o Okamurovi hovořil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže.
Prezident je dlouhodobě ve sporu s vládními Motoristy poté, co odmítl jmenovat jejich poslance Filipa Turka ministrem. Ke kritice hlavy státu se v souvislosti s nedávným summitem Severoatlantické aliance (NATO) přidalo také hnutí ANO. Strany shodně zmiňují, že Pavel vystupuje jako opoziční politik.
Za lídra opozice Pavla nyní označil v rozhovoru i Okamura. Vyčítal mu to, že už vede kampaň za znovuzvolení. „Pakliže má nějaký nápad, tak by to měl sdělit vládě a projednat s tím, kdo to má ve své pravomoci. A nevykládat o tom v zahraničí. To není seriózní. Já jsem pro diskusi, ale protistrana nesmí být podrazák,“ zaútočil Okamura.
Šéf SPD připomněl také Pavlův výrok z doby, kdy se ucházel o zvolení prezidentem. V debatě tehdy odpovídal na dotaz, zda by teoreticky jmenoval Okamuru ministrem školství. „Tady bych to viděl opravdu jako bezpečnostní riziko i možná jako mravní ohrožení výchovy mládeže,“ reagoval tehdy Pavel.
„Tenkrát ještě nebyl prezidentem a řekl to před milionem diváků. To je takový křivák!“ prohlásil v rozhovoru Okamura. Podotkl, že se s Pavlem do té doby nikdy neviděl.
„Já nemám jediný mravnostní delikt! Nikdy jsem nic neukradl! Neberu ani dotace. A ani se neomluvil a pošpinil mě před celým národem,“ stěžoval si Okamura.
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