„Okamura měl pravdu.“ Babiš se šéfa SPD zastal v kauze s plakátem k migraci

Předseda SPD Tomio Okamura měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pravdu s plakátem zobrazujícím muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem, který hnutí použilo v kampani před krajskými a senátními volbami před dvěma lety.
Předseda vlády to ve středu uvedl v rozhovoru pro server Blesk.cz na dotaz ohledně vztahů ve vládní koalici a trest za podobu kampaně. Soud nedávno za nenávistnou kampaň uložil SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun. Verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek.
Babiš svoje hodnocení vysvětlil přístupem k migraci. Poznamenal také, že soud paradoxně verdikt vynesl v době, kdy v irském Belfastu súdánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se pak nepokoje související s uprchlíky rozšířily do dalších měst. „Dnes společně řešíme, že když nějaký migrant, který nedostal azyl, spáchá trestný čin, často soudy řeknou, že má lidské právo zůstat v Evropě. My dnes společně v Evropě řešíme, že nemá to právo, nemá právo znásilňovat a zabíjet,“ popsal Babiš v souvislosti s kampaní SPD aktuální diskusi evropských lídrů na téma migrace.
Kauza se týká dvou plakátů. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do sněmovny. Kampaň už dříve označil za alegorii.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost. K trestnímu stíhání Okamury ve stejné kauze sněmovna v březnu hlasy vládní koalice nevydala.
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