Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD

Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.
Naděje na návrat levnějších hypoték berou pomalu zasvé. Kvůli rostoucím sazbám měsíční splátky hypoték zdražují o tisíce korun.
Výhodnější půjčky na bydlení přitom slibovalo nejen hnutí ANO ve své předvolební kampani. Vládní koalice si ambiciózní plán vepsala i do svého programového prohlášení. A ten podepsaly všechny koaliční strany včetně SPD.
„Je to hezký slib – to prosazovalo hnutí ANO –, ale u hypoték ta situace není jednoduchá, protože hypotéky vláda nemůže ovlivnit,“ reagoval nicméně šéf SPD Tomio Okamura první říjnový pátek v rozhovoru pro pořad K věci na CNN Prima News na dotaz moderátorky, kdy budou levnější hypotéky.
Na navazující otázku, proč je tedy tento slib ve společném vládním programovém prohlášení, šéf SPD zdůraznil, že „to byl požadavek hnutí ANO“. Okamura je přitom coby šéf jedné z menších vládních stran pod tímto dokumentem podepsaný.
„My jsme si vzájemně podepsali vícero věcí,“ zmínil také Okamura. A následně začal vysvětlovat, že do úrokové sazby vláda sice vstoupit nemůže, může ale ovlivnit nabídku nemovitostí.
„Tady je ten prostor, který já vidím, a tady my chceme zapracovat,“ prohlásil předseda Poslanecké sněmovny.
Díky nově přijatému stavebnímu zákonu se prý bude rychleji stavět a zvýší se tak nabídka bytů na trhu, což podle Okamury může snížit hypoteční sazby.
Šéf SPD rovněž ve zmíněném rozhovoru prohlásil, že chce ztížit přístup zahraničním subjektům k nemovitostem. I to by podle něj pomohlo zvýšit nabídku nemovitostí, a tím snížit úročení hypoték.
Ještě na začátku března byla průměrná úroková sazba hypotéky 4,89 procenta. Teď už nabídkové sazby bank míří k šesti procentům. Geopolitická nejistota v důsledku války na Ukrajině a konfliktu mezi USA a Íránem totiž zvyšuje náklady na dlouhodobé financování.
Tomio Okamura na dotazy redakce Aktuálně.cz související se slibem levnějších hypoték do vydání tohoto článku nereagoval. Na zaslanou SMS zprávu nereagoval ani premiér Andrej Babiš.
Šéf hnutí ANO už dříve obvinil centrální banku, která podle něj může za drahé hypotéky. Drží totiž klíčové úrokové sazby výš, než je nezbytně nutné, tvrdil Babiš.
Nejedná se přitom o první rozpor mezi tím, co říká Tomio Okamura a co chce premiér. Naposledy se střetli u růstu důchodů. Zatímco Okamura novinářům tvrdil, že vyjednal razantní nárůst penzí, realita byla jiná.
Důchodci místo toho dostanou jednorázový příspěvek, zatímco pravidelná valorizace zvedne penze od příštího ledna jen o něco více, než co nařizuje zákon.
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