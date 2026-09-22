„Pan Okamura je nenapravitelný.“ Šéf SPD zase naštval Babiše, útočí na něj i voliči

Dostat návrh na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas na plénum sněmovny ještě před říjnovými volbami. To byl plán, který měl šéf hnutí SPD a sněmovny Tomio Okamura. Jenže nevyšel, proti byli koaliční partneři. Ti jsou navíc rozladění z toho, jak předseda SPD opakovaně vystupuje po jednáních koaliční rady a prozrazuje věci, ke kterým nedostal zelenou.
Motoristům i SPD vadil navrhovaný vysoký schodek rozpočtu 389 miliard korun. Nakonec si menší strany vymohly alespoň kosmetický škrt o 3 miliardy korun.
Po finálním jednání o podobě rozpočtu, které proběhlo minulý čtvrtek, se strany vládní koalice dohodly, že detaily shody budou prezentovat až v pondělí po jednání vlády.
Okamura nicméně po jednání předstoupil před novináře a začal popisovat detaily. „Koalice počítá i se snížením dávek Ukrajincům o čtyři miliardy korun. My požadovali úplné škrtnutí, což je dohromady asi 12 miliard,“ prohlásil.
„Dohodli jsme se na tom, že důchody vzrostou v průměru o 500 korun,“ řekl rovněž šéf SPD.
Jenže průměrná penze má nakonec vzrůst o 304 korun. K tomu ale dostanou senioři jednorázový příspěvek 2000 korun. I se započtením této částky to měsíčně vychází u průměrné penze na 470 korun měsíčně.
Rozpory v koalici
Právě toto Okamurovo vystupování podle informací Aktuálně.cz nesou nelibě zbylí koaliční partneři.
„Máme v koalici dohodu, detaily opravdu budeme zveřejňovat až v pondělí po jednání vlády,“ řekl Aktuálně.cz po jednání o rozpočtu ještě před jeho pondělním schvalováním ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
A nebyl sám, kdo takto mluvil. „Já nevím, co řekl pan Okamura, ale Motoristé drží dohodu,“ reagoval po jednání koaliční rady ministr pro sport Boris Šťastný za Motoristé sobě.
„My jsme se domluvili s panem Okamurou, on je nenapravitelný, už to slíbil tisíckrát, že to nebudeme komentovat dřív, než rozhodne vláda,“ komentoval to premiér Andrej Babiš (ANO).
Už dřív podobné chování šéfa SPD vyvolalo u Babiše nelibost. To, když několikrát prezentoval nějaké návrhy změn nebo plány, aniž by k tomu měl souhlas.
Například když premiér musel reagovat na Okamurovo tvrzení v CNN Prima NEWS, že vyjednává s Evropskou komisí o výjimkách z dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku.
„Já nevím, co pan Okamura vyjednává. On si to stále plete. Myslí si, že je ve vládě. Není ve vládě,“ sepsul Babiš šéfa SPD několik měsíců nazpátek.
Tah, který nevyšel
Okamura minulý týden řekl, že by chtěl návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média řešit „okamžitě“. Vhodné datum podle něj mohlo být už teď ve čtvrtek 24. září, kdy bude mimořádná schůze sněmovny.
Jenže záhy bylo jasné, že Okamurovo „okamžitě“ zas tak okamžité nebude. „Koaliční partneři preferují, aby to bylo zařazeno po komunálních a senátních volbách,“ připustil šéf SPD.
Na mimořádné schůzi tento týden se tak bude řešit jiný politický evergreen – zmrazení platů ústavních činitelů do roku 2030.
Pro Okamuru nejde přímo o porážku, protože je téměř jisté, že se zrušení poplatků dostane na jednání sněmovny krátce po volbách. Slovy klasika by mohlo jít o „nevýhru“.
Podpora umírněných voličů
Politolog Jelínek se domnívá, že šéf SPD chtěl nejspíš před volbami ukázat politickou odvahu. „Okamura si dává záležet, aby uhrál alespoň něco,“ míní politolog. „Chtěl udělat silné gesto před svými voliči,“ podotkl Jelínek ohledně rušení poplatků.
I když vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení, podle Jelínka jsou za posunutím termínu projednávání volby. A to nejen komunální, ale také ty senátní, kde chce hnutí ANO vyhrát.
„Andrej Babiš potřebuje podporu středových umírněnějších voličů,“ uvedl k tomu politolog. Podle něj si šéf hnutí ANO Babiš vyhodnotil, že je pro něj výhodnější získat právě tyto voliče než ty radikálnější, kteří volají po rychlém zrušení poplatků.
Server Aktuálně.cz se obrátil na Okamuru s dotazy ohledně odsunutí projednávání poplatků i jak se daří podle něj prosazovat SPD její program. Šéf hnutí ale nechal dotazy bez odpovědi.
Problém může vybublat jinde
I když Okamura může prodávat dílčí úspěchy SPD, které jsou důležité pro jeho voliče, nemusí to stačit.
Na Okamurově profilu na sociální síti Facebook se začínají hromadit nespokojené komentáře pod jeho příspěvky. Lidem vadí drahé pohonné hmoty, ale třeba i ceny potravin.
„Dneska jsem byl tankovat a Fialovu drahotu jen nahradila Babišova drahota. Kde je levnější bydlení? Kde lepší potraviny? Kde je přímá odvolatelnost politiků?“ táže se jeden z diskutujících pod příspěvkem o inflaci, ve které Okamura uvádí, že se podařilo zkrotit „Fialovu drahotu“.
„Vše zdražuje ještě více. Platy skoro vůbec nerostou. Jak to chcete řešit. Zatím se vůbec nic neděje,“ píše pak další uživatelka pod stejný příspěvek. A podobných komentářů se objevuje více. A to i pod jinými Okamurovými příspěvky. Najdou se ovšem i podporovatelé, kteří SPD a jejího šéfa chválí.
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