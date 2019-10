Okamura byl čestným hostem oslav gymnázia. Groteskně absurdní, píší absolventi

Jan Žabka

Oslava 120. výročí gymnázia v Prostějově vyvolala spory. Jeho ředitel Michal Šmucr, který spolupracoval na programu hnutí SPD a také za něj kandidoval, přivítal mezi čestnými hosty oslav předsedu SPD Tomia Okamuru. Proti tomu se v petici ohradily přes dvě stovky studentů a absolventů. Podle ředitele však o politickou aktivitu nešlo.

Minulý pátek si prostějovské Gymnázium Jiřího Wolkera připomnělo 120 let od založení. Jeho vedení v čele se Šmucrem zorganizovalo pro absolventy a studenty gymnázia program, který mapoval historii školy. Na akci nechyběli ani hosté z řad sponzorů gymnázia a politiků, kteří jsou s městem Prostějov spjatí.

Zúčastnil se například první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, místopředseda SPD Radim Fiala, senátorka Jitka Chalánková nebo bývalý náměstek ministra kultury za ČSSD Antonína Staňka Alois Mačák, který proslul psaním erotických básní i tím, že před čtyřmi lety musel rezignovat na všechny funkce v kraji kvůli nevysvětlenému více než milionovému daru od místních firem.

Mezi čestným hosty pak seděl také předseda hnutí SPD Tomio Okamura, jehož účast byla zdůvodněna tím, že absolventem gymnázia byl jeho dědeček. "Na to má právo každý, jehož rodina prošla historií gymnázia. Pokud to někomu vadí, tak mě nutí, abych kádroval lidi," vysvětluje Šmucr.

Program výroční akce měl dvě části - oficiální v místním divadle a neoficiální v Národním domě. Právě v Národním domě byl k pódiu pozván mimo jiné i Okamura. Dostal darem kopii vysvědčení svého dědečka Josefa Holíka, který podle něj absolvoval gymnázium v roce 1929.

Protestní petici podepsalo přes 200 lidí

Na Okamurovu účast na oslavě reaguje petice, kterou sepsal absolvent prostějovského gymnázia David Bartoš. Dosud se pod jeho petici na internetu podepsalo přes 200 lidí. Bartoš v ní vyjadřuje zklamání nad účastí předsedy SPD na výroční akci a uvádí, že byl "zcela šokován, na jaké dno je možné historicky význačné gymnázium stáhnout".

"Účast a ještě vyzdvihnutí pana Okamury na tak význačné akci školy se mi zdá nejen nemístné, ale přímo zvrhlé a groteskně absurdní," píše a dodává, že by Okamura neměl být kladen jako předobraz studentům ani obecně společnosti. "Tento člověk byl několikrát usvědčen ze lži, populismu, demagogie a šíření nepravd," zdůvodňuje.

Tomio Okamura se proti petici ohradil na svém profilu na Facebooku. Podle něj jeho přítomnost na akci vadí "sluníčkářům, kteří na akci nebyli". "Nepřipomíná Vám to atmosféru 30. let minulého století v Německu nebo 50. let v Československu, kdy fašisti a bolševici zakazovali nepohodlným lidem chodit na veřejnost, perzekvovali je, umlčovali, občansky likvidovali a nakonec i vraždili? Nechtěli by mi sluníčkáři připnout příště na kabát hvězdu, aby mě ocejchovali?" ptá se svých facebookových fanoušků.

Také ředitel Šmucr poukazuje na to, že se autor petice akce neúčastnil. "Mě mrzí hlavně to, že tuto akci rozjel bez toho, aniž by na akci sám byl, a neví, jak ten večer probíhal," říká. Podle něj dostal Okamura dar v době, kdy byla volná zábava. Navíc neměl být jediným politikem, kterému byla podobná pozornost věnována. Jmenovat další však nechtěl, šlo totiž podle něj o neformální část, která neměla být součástí oficiálního programu. I tato část však byla avizována v pozvánce na akci na webu gymnázia.

Bartoš potvrzuje, že se akce nezúčastnil, ale Šmucrovo vysvětlení podle něj nemění nic na tom, že mu připadá nevhodné, aby Okamura na takové akci vystupoval a následně to využíval pro své PR na sociálních sítích. "Ostatně reakce pana Okamury, který mě nazval sluníčkářskou úderkou, přirovnal mou demokratickou aktivitu k procesům 30. a 50. let a následně vyzval své fanoušky, ať mi napíší, co si o mně myslí, hovoří za vše," dodává.

Ředitel za SPD kandidoval a podílel se na programu

Ředitel prostějovského gymnázia tvrdí, že celá akce byla apolitická a Okamura byl pozván čistě z důvodu toho, že je vnukem absolventa gymnázia. Fakt, že oba pojí sympatie k SPD, podle něj nehrál roli.

Šmucr za SPD v minulosti kandidoval a podílel se na tvorbě jeho volebního programu. Hnutí také reprezentoval jako školský expert a měl být - v případě, že by se SPD dostalo do vlády - kandidátem na ministra školství. Navíc jde o dlouhodobého stranického i byznysového kolegu druhého muže SPD a prostějovského rodáka Radima Fialy.

Šmucr však spojení mezi pozváním Okamury a jeho vlastním angažmá v hnutí SPD odmítá. "Okamura byl jedním z lidí, kteří si připomněli historii gymnázia. Neměl na akci jediné politické zviditelnění, kromě své vlastní přítomnosti," tvrdí.

V tuto chvíli se podle něj pořádá "hon" na Okamuru. "O co vám jde? Chcete skandalizovat věc, která se vlastně nestala. Velmi přísně jsme dbali na to, aby politika nebyla součástí oficiální části, kterou jsme zakončili společnou písní Gaudeamus, a pak, a to mě klidně citujte, jsme se šli namazat na dalších 120 let gymnázia," říká Šmucr.