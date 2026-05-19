Okamura a spol. mají velký problém. Proto straší a šermují seznamy údajných zrádců

Povyk, který okolo víkendového sjezdu sudetských Němců v Brně spustila především SPD a její menší satelity, podle expertů ukazuje, jakým způsobem část české politické scény pracuje s emocí strachu. SPD tím řeší velký problém, když sedí ve vládě, jejíž politika je často v příkrém rozporu s tím, co strana hlásala před volbami.
Uctění památky obětí holokaustu. Pouť smíření z Pohořelic do Brna. Besedy, promítání filmů nebo bohoslužba porozumění. A taky sjezd sudetských Němců. A pak protesty proti tomu všemu. A byť jejich organizátoři okolo svých akcí spíše mlží, jedno je jisté: jejich cílem bude „ucpat“ všechny vchody na brněnské výstaviště, kde se má sjezd sudetských Němců od čtvrtka do pondělí konat.
To vše nás čeká už tento víkend v jihomoravské metropoli navzdory tomu, že téma sudetských Němců na několik let takřka zmizelo z veřejného prostoru. Podle expertů oslovených redakcí Aktuálně.cz za to z velké části může SPD Tomia Okamury, která se pokouší z vyvolávání strachu a demagogie vytřískat politické body.
Ostatně byli to Okamura a jeho politické satelity, mezi které patří Trikolora, Svobodní a strana Pro Jindřicha Rajchla, kdo téma nastolil v posledních týdnech v dolní komoře. A byl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, kdo svému koaličnímu partnerovi ustoupil. Jenom proto sněmovna schválila usnesení, jehož součástí je i výzva, aby organizátoři akci zrušili.
Ve stejném čase se zástupci zmíněných stran činí také na sociálních sítích. V jitření emocí obzvlášť „vyniká“ poslankyně Zuzana Majerová z Trikolory, která zveřejnila seznam signatářů dopisu, jehož autorem je Milan Uhde a kteří do Brna sudetské Němce loni v létě tímto dopisem pozvali. Podle Majerové jsou to zjevně zrádci národa.
„Takzvaná diskuse, ve své podstatě zejména hysterie vůči konání setkání Sudetoněmeckého krajanského spolku, které letos hostí Brno a spolek Meeting Brno, dobře ukazuje, jak část české politické scény dlouhodobě pracuje s emocí strachu,“ říká pro Aktuálně.cz politolog Ladislav Cabada.
Ten je podle něj často konstruován a nemá reálný základ, což dobře ukázala podobná hysterie kolem údajné hrozby migrační krize v roce 2015, která Česko zcela minula. „Základem je politika strachu, xenofobie, selektivní nenávisti a také selektivní historické paměti,“ má jasno Cabada.
„Mám-li použít historickou paralelu,“ pokračuje politolog, „je to podobné, jako by část francouzské politické scény a společnosti odmítala usmíření a spolupráci s Německem kvůli nacistické okupaci za 2. světové války, anebo naopak Německo usmíření s Francií kvůli francouzské kontrole Sárska po první světové válce.“
Podstatou usmíření, míní politolog, je to, že nezpochybňuje historické křivdy. „A že jsme schopni je uznat jako součást naší historie. A současně se soustředíme na budoucí spolupráci,“ dodává Cabada a za příklad uvádí poválečné Německo, které se přihlásilo k odpovědnosti za nacistické zločiny a k povinnosti zabránit opakování podobných excesů.
Připomíná také, že tu byli a jsou mnozí čeští historici, političtí aktéři i velké společenské skupiny, které jsou na základě studia historických událostí schopni uznat, že odsun českých a moravských Němců po druhé světové válce neměl jen „spořádanou“ post-postupimskou periodu, ale také předcházející periodu tzv. divokého odsunu.
„Že se takovému přiznání bránil komunistický režim v Československu, asi není překvapivé – mimo jiné tím systematicky budoval externí nepřátele, mezi nimi také tzv. západoněmeckého revanšistu, jehož nejagresívnější verzí měl být právě sudetský Němec,“ říká Cabada.
A tak jako tehdy je podle něj i dnes popírání historických faktů opět čistě politickou strategií. „V našem případě strategií aktérů, kteří svou politiku stavějí na konfliktu, na konstruovaném strachu, navíc selektivním – nelze přehlédnout, že čím více tito aktéři sugerují údajné nebezpečí ze strany sudetských Němců, respektive Německa, tím méně vidí nebezpečí v Putinově Rusku.“
SPD se tak podle Cabady stala dědicem Sládkových republikánů, kteří útočili na akty usmíření v 90. letech minulého století. „A to i fyzicky. A kteří odmítali Česko-německou deklaraci z roku 1997, která se stala základem pro usmíření a také pro orientaci vztahů na současnost a budoucnost,“ říká politolog.
A připomíná, že tehdy přijatá deklarace jasně konstatuje, že je historie přenechána odborným debatám, nikoli její politizaci. „Představitelé mikrostran, které se schovaly pod křídla SPD, se snaží být jako obvykle ještě radikálnější, což z nich činí postavy ještě smutnější než samotné představitele SPD,“ pokračuje Cabada.
Podle jeho kolegy Lubomíra Kopečka SPD řeší velký problém, neboť sedí ve vládě, jejíž politika je často v příkrém rozporu s tím, co strana hlásala před volbami. Jako příklad zmiňuje pokračování české účasti na muniční iniciativě podporující Ukrajinu nebo Ukrajince v Česku, které Babišova vláda zjevně nehodlá nijak nutit k odchodu.
„Navíc se nebude konat jakékoli referendum o našem vystoupení z NATO nebo z Evropské unie. A do toho zjevně roste nespokojenost voličů SPD i s tím, jak vnímají svou ekonomickou situaci. Vcelku lze říct, že to ohrožuje důvěryhodnost SPD pro její voliče,“ uvažuje Kopeček v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Výsledkem podle něj je, že SPD sáhla po tématu, které může být pro její voliče zajímavé. „Navíc to zapadá do její nacionalistické agendy a je schopná u něho získat aspoň symbolický souhlas obou dalších vládních stran. Za mne jde o jednorázový počin, který ale aspoň na chvíli může přehlušit problém, který si SPD účastí ve vládě vyrobila,“ míní Kopeček.
A pokud jde o postoj premiéra a části hnutí ANO, Cabada má za to, že je nečitelný. „Máme sice jakési ohrazení ministra školství Roberta Plagy, ale nikoli z parlamentní rozpravy, nýbrž pouze ze sociálních sítí. Současně fakticky všichni ministři za ANO včetně premiéra na hlasování chyběli, což bezesporu něco říká,“ míní politolog.
Podle něj bychom toto Babišovo lavírování mohli označit jako „měkké ne“, což podle Cabady odpovídá trvalé snaze předsedy hnutí ANO udržet provládní většinu pohromadě za cenu téměř jakýchkoli ústupků koaličním partnerům. Babiš ostatně neustupuje pouze SPD, jeho slabou pozici lze ilustrovat i na tom, jak ignoruje výpady předsedy Motoristů Petra Macinky vůči Hradu.
Mohlo by vás zajímat: „S tím SPD do vlády šla.“ Pirátka o vládním plánu i o šanci na „záchranu“ ČT
Zbraň, která drtila Ukrajinu, má rivala. Kyjev tasí nečekaný trumf
Roky touhle zbraní drtili Rusové ukrajinské obránce. Proti takzvaným klouzavým bombám (KABům) neexistuje snadná obrana, jsou ničivé a Rusové jich vyrábějí zdánlivě nevyčerpatelné množství. Teď se ale karta obrací. Ukrajinci vyvinuli vlastní klouzavou bombu. A je lepší než ta, kterou mají Rusové.
Deník vraha byl veřejný dvanáct dní. Nikdo si ho nevšiml
Dvanáct dní před střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si kdokoli na síti Telegram mohl přečíst, že někdo plánuje masakr. Účet vedený v ruštině detailně popisoval záměr i inspiraci. Přesto policie tato data dodnes nemá – Telegram českou žádost odmítl. 3. díl minisérie Vina se věnuje tomu, proč jsou sociální sítě mimo dosah státní moci a co to znamená pro prevenci podobných tragédií.
Šampion UFC Procházka popsal osudovou chybu. Překvapil, čím „přečte“ protivníka
Nová životní role, bolestivá porážka i návrat do tréninku. Šampion UFC Jiří Procházka v rozhovoru pro Spotlight mluví o tom, jak ho změnilo narození dcery, proč dodnes analyzuje svůj poslední zápas a jak důležitá je podle něj práce s vlastní myslí. Otevřeně popisuje i moment, který ho v souboji s Carlosem Ulbergem stál vítězství.
Mysleli, že je to lepší volba než cukr. Studie spojuje populární sladidlo s vyšším rizikem mrtvice
Možná ho máte doma i vy. V proteinových tyčinkách, limonádách s označením „zero“ nebo v keto sladkostech se totiž objevuje stále častěji: sladidlo erythritol. Nový výzkum ale naznačuje, že může zasahovat do jedné z nejdůležitějších ochran lidského těla: bariéry, která chrání mozek. Důsledky dlouhodobé konzumace produktů s tímto sladidlem by tak podle vědců nemusely být zcela zanedbatelné.
To jsem absolutně nečekal, žasl Rulík. A podnět na sudí? Po zkušenostech už ne
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Po šokující porážce od Slovinska se Češi vrátili do programu hokejovému mistrovství světa ve velkém stylu. Až to trenéra reprezentace Radima Rulíka zaskočilo. Nakonec Švédy porazili 4:3.